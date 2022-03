La encuesta que desploma a AMLO y eleva al cielo a Ebrard

No la comentaría si no me la hubieran enviado publirrelacionistas y gente de la política a quienes identifico con Marcelo Ebrard.

Estoy seguro que no se sazonó en las cocinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es evidente que en tal dependencia todo el mundo la está paladeando.

Hablo de la encuesta de México Elige, de los analistas Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano.

Es un trabajo estadístico que desde hace años difunde mensualmente Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Tal encuesta presenta deficiencias metodológicas serias, y las he comentado… Esta vez ni caso tiene porque ahora sus desarrolladores de plano se volaron la barda, pero hacia el lado equivocado de la cancha de beis.

Por segundo mes consecutivo han desplomado la popularidad de AMLO. Si siguen así, pronto darán la gran nota: que Andrés Manuel es tan impopular como Peña Nieto.

¿Eso es serio? Por supuesto que no

Lo curioso es que mientras la encuesta de México Elige hunde al presidente López Obrador, eleva a los cielos a Marcelo Ebrard.

Según tal encuesta:

Si AMLO renunciara o se fuera de la presidencia por cualquier motivo, la mayoría de la gente preferiría a Ebrard como sustituto. Nadie en el gobierno goza de mayor aprobación que Ebrard (63.6%). Ebrard supera en aprobación por muchísimo a AMLO (49.8%). No tiene lógica que los segundo, tercero, cuarto y quinto lugares en la medición de aprobación los ocupen, respectivamente, Rafael Ojeda (secretario de Marina), Lorenzo Córdova (INE), Santiago Creel (diputado) y Crescencio Sandoval (secretario de Defensa). Con respeto sostengo que lo de Creel es un pésimo chiste. Este diputado me cae bien, pero no deberían permitir que los encuestadores se la estiren de esa manera. ¿El resto del gabinete? Muy abajo en aprobación. ¿Claudia Sheinbaum? Muy abajo en aprobación. Arriba solo Ebrard, el cielo todo es de Marcelo, según la encuesta que hoy difundió mi amigo Ciro Gómez Leyva. Según el estudio que dio a conocer Ciro, ¿quién es el político mejor posicionado del país? Por supuesto, Ebrard. Después de Ebrard vienen quienes, a diferencia del canciller, no tiene el don de la divinidad: AMLO (segundo lugar en posicionamiento, signifique esto lo que significare), Colosio (tercero), Beatriz Gutiérrez (cuarto), Tatiana Clouthier, (quinta), Lorenzo Córdova (sexto) y hasta el séptimo Claudia Sheinbaum, tal como le gusta verla Ebrard: en la lona. Según tal encuesta, la gente tiene mucho mejor opinión de Ebrard que de AMLO. Según el estudio divulgado por Ciro, muchas personas creen que AMLO es corrupto, mientras que poquitas piensan que lo es Ebrard. ¿Quién debe ser el candidato presidencial de Morena, según esa encuesta? Ebrard, por supuesto: con una enorme ventaja sobre Sheinbaum.

En resumidas cuentas…

Demasiado conveniente para Ebrard, quien no cocinó la encuesta, pero la saborea, la saborea.

¿Es seria la encuesta que Ciro Gómez Leyva difundió? Pienso que no, pero Marcelo dirá que nunca jamás en la historia hubo un análisis estadístico tan chingón.

No, Marcelo Ebrard no le puso el endulzante a tal encuesta, pero sí se va a empalagar.

El exceso de azúcar hace daño, y don Marcelo, por su peso —es evidente en las fotos—, debe estar en condiciones prediabéticas. Debería tener más cuidado.