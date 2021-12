Migrantes, lejos de la mano de Dios y del hombre

“Algo se muere en el alma cuando un amigo se va

Cuando un amigo se va algo se muere en el alma…

Cuando un amigo se va , va dejando una huella que no se puede borrar y va dejando una huella que no se puede borrar

Un pañuelo de silencio a la hora de partir

A la hora de partir un pañuelo de silencio…

A la hora de partir porque hay palabras que hieren y no se deben decir porque hay palabras que hieren y no se deben decir

No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós”.

Los Del Río; ‘Sevillanas del adiós’