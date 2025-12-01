Treinta y un años después del error de diciembre, México vuelve al mismo punto crítico: estabilidad aparente, estancamiento real, justicia bajo asedio, campo en protesta, educación ideologizada, dependencia industrial y una politocracia —de derecha o de izquierda— que opera con la misma lógica: controlar, administrar y disciplinar al país desde arriba.

No estamos al borde de una crisis financiera como la de 1994. Estamos al borde de una crisis estructural.

I. Demografía: el país que duplicó adultos, pero no riqueza

En 1994 México tenía alrededor de 91 millones de habitantes.

Hoy somos 129 millones: 38 millones más, un crecimiento del 42%.

Pero el dato más revelador es éste:

Mayores de 18 años

- 1994: ~45–47 millones (≈ 50% de la población).

- 2024: ~99–102 millones (≈ 78–80% de la población).

México pasó de ser un país de niños a un país de adultos.

El electorado casi se duplicó.

Resultado político:

- En los 90, el PRI controlaba con estructuras corporativas.

- Hoy, Morena controla con programas sociales directos, que cubren a más de 30 millones de hogares.

- Es la transformación del voto duro, del corporativismo sindical a la transferencia bancaria.

La politocracia se adaptó a la demografía para mantener el control.

Mientras la población adulta casi se duplicó, la riqueza per cápita prácticamente no creció.

II. 1994 vs. 2025 en dólares: dos países distintos, el mismo problema

1. Las cifras del derrumbe 1994–1995

- Reservas: 28,000 mdd → <6,000 mdd.

- Tesobonos: 29,000 mdd vencían de inmediato.

- Devaluación: 100%+.

- PIB per cápita: $5,400 → $3,300 dólares.

- Salarios: caída de 30%.

- Pobreza extrema: 21% → 37%.

- Migración masiva, recesión de -6.2%, rescate bancario (Fobaproa).

Fue un colapso financiero provocado por mala política económica y un Estado sin contrapesos.

2. 2025: otra estabilidad, misma fragilidad

México presume estabilidad cambiaria, inflación controlada y récord de remesas. Pero en dólares, la historia es humillante:

- PIB per cápita actual: $6,700–7,300 dólares.

- En 30 años crecimos apenas 20–25%.

Corea duplicó, Chile dobló, Polonia triplicó, China multiplicó por 5.

México se quedó casi donde estaba.

III. Infraestructura y seguridad: más dinero, menos resultados

Infraestructura pública en dólares

- 1994: $16–22 mil mdd.

- 1995: $8–11 mil mdd (tras el recorte del FMI).

- 2023–24: $45–54 mil mdd.

Pero aquí está el truco:

Invierte solo 2.3–3% del PIB, muy lejos del 5–12% de los países que sí despegan.

Y de ese gasto, hasta 50% está concentrado en megaproyectos con baja productividad nacional (Dos Bocas, Tren Maya, Transístmico).

No se moderniza agua, carreteras estatales y federales, caminos rurales, hospitales, transporte urbano, puertos, presas o mantenimiento estratégico.

Seguridad y justicia en dólares

- 1995: $5–7 mil mdd.

- 2024: $45–54 mil mdd.

Más gasto, menos seguridad.

Más fuerza militar, menos justicia civil.

Más Guardia Nacional, menos policías municipales.

México es hoy un país más armado, más patrullado y más violento.

IV. El campo: la crisis que ya inquieta varias regiones

El sistema agroalimentario mexicano está en su punto más débil en 30 años:

- PIB agropecuario 2024: –2.5%.

- Los hogares gastan 37.7% en alimentos.

- Importaciones crecientes de granos básicos.

- Productores con precios bajos, insumos caros y nulo apoyo técnico.

- Inseguridad rural en ascenso.

Las protestas de 2024–2025 no son episodios aislados.

Son el síntoma de un país donde el campo ya no puede continuar en la misma política del pasado.

México podría enfrentar una crisis alimentaria silenciosa si no invierte, ordena mercados y protege a productores.

V. Solidaridad y Bienestar: dos nombres del mismo control político

Solidaridad (años 90):

Presupuesto equivalente a $3–4 mil mdd.

Bienestar (2024):

Más de $50 mil mdd.

El mecanismo es idéntico:

- Exaltación del líder.

- Transferencias verticales.

- Dependencia emocional y económica.

- Estructura electoral bajo narrativa moral.

La politocracia —neoliberal o de izquierda— entendió que la pobreza organizada vota, y la clase media desorganizada no sabe defenderse.

Solidaridad inauguró el modelo.

Bienestar lo perfeccionó digitalmente.

VI. La justicia bajo asedio: la cosa juzgada convertida en rehén

La mayor diferencia entre 1994 y 2025 no está en la economía.

Está en la justicia.

La reforma que reemplazó miles de jueces, eligiendo operadores por voto popular y permitir la “revisión” de decisiones pasadas es, en esencia, un golpe estructural al Estado de derecho.

Sin cosa juzgada no hay contrato, inversión, propiedad ni certidumbre.

Todo se vuelve negociable.

Todo queda sujeto a la voluntad política.

Es volver a 1994, pero sin crisis que obligue a rectificar.

VII. Educación: la Nueva Escuela Mexicana como herramienta de hegemonía

La Nueva Escuela Mexicana nació con discurso progresista: justicia social, pensamiento crítico, derechos humanos, comunidad.

Pero en la práctica:

- Se exalta la narrativa oficial.

- Se demoniza el neoliberalismo.

- Se esconden fracasos actuales.

- Se suprime la pluralidad ideológica.

- Se forma ciudadanía alineada al régimen.

No es educación crítica.

Es educación selectiva.

El riesgo es claro: adoctrinamiento desde la escuela, como herramienta de control a largo plazo.

VIII. TLCAN vs T-MEC: 30 años de integración sin valor agregado

México nunca dejó de ser maquilador por cinco razones:

1. Baja inversión pública.

2. Sistema educativo pobre y sin evolución técnica y emprendedora.

3. Poca certidumbre jurídica.

4. Crédito caro y escaso.

5. Política industrial inexistente.

¿Quién ganó más con el T-MEC?

- Estados Unidos: valor agregado, tecnología, IP, relocalización industrial.

- México: volumen, empleo, dólares… sin industria propia.

¿Qué pasa si no se renueva en 2026?

- 80% de exportaciones mexicanas pierden arancel cero.

- Cadenas automotrices migran.

- IED se congela.

- El tipo de cambio se dispara.

- Remesas no compensan.

- México regresa a riesgo país.

El T-MEC es el oxígeno económico de México, pero no porque México haya modernizado su estructura, sino porque se volvió parte de una cadena que no controla.

IX. México: el ciudadano exigente y la sociedad indiferente

El mexicano exige todo del Estado —seguridad, justicia, infraestructura, crecimiento— pero participa muy poco en comunidad, barrio, municipio o vida cívica.

Esa combinación —exigencia alta, participación baja— es el alimento perfecto para la politocracia.

Un país sin cohesión social es fácil de gobernar desde arriba.

Y difícil de transformar desde abajo.

X. La conclusión inevitable

Treinta años después del error de diciembre, México ya no está en riesgo de un colapso financiero.

Está en riesgo de un colapso democrático, institucional, agroalimentario y social.

Los números no mienten:

- PIB per cápita estancado por 30 años.

- Inversión pública insuficiente.

- Justicia vulnerada.

- Educación ideologizada.

- Campo olvidado.

- Seguridad desbordada.

- Exportaciones dependientes de un tratado que podría no renovarse.

- Ciudadanía fragmentada.

- Politocracia fortalecida.

El error de diciembre fue financiero.

El error de hoy es estructural.

Y, si no cambiamos rumbo, el siguiente colapso no será devaluación ni hiperinflación.

Será algo peor: El colapso silencioso de un país que dejó de creer en sí mismo, mientras quienes lo gobiernan solo creen en la continuidad sin contrapesos de su poder.

Mario Sandoval CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.