El pasado sábado 4 de febrero del 2023, la asociación perteneciente a la Universidad Iberoamericana creada por jóvenes que quieren materializar la defensa de causas y no vivir del discurso, tal como asegura su presidente Juan Emilio López Guadarrama, un joven entusiasta que se ha posicionado como líder de esta organización, presentó el inicio del proyecto juvenil para la defensa de las causas que preocupan a los capitalinos, en específico en aquellas alcaldías que desde la percepción de estos jóvenes no se esta cumpliendo con las necesidades de sus habitantes. Una de ellas es la alcaldía Cuauhtémoc, dónde precisamente el 4 de febrero acudieron a la colonia Buenos Aires a llevar una pipa de agua con 300 mil litros, ya que no cuentan con el abastecimiento de este líquido vital de forma frecuente desde hace año y medio, los habitantes tienen que almacenar el agua por días hasta volver a contar con este líquido.

Natalia Sánchez Martínez, Ilse Álvarez, Alejandro Moreno estudiantes pertenecientes a México joven, recorrieron la colonia y aseguraron que muchos de los habitantes de esta colonia tiene que pagar de 200 pesos a 300 pesos por un pipa cada 15 días cuando sus situación laboral es informal que con trabajo pueden juntar el salario mínimo para cubrir con este gasto, por lo que con esta pipa que ellos mismos cotizaron, beneficiaron a 35 familias de esta colonia.

México joven desde hace un año ha realizado más actividades previas a éste banderazo, como actividades en el día del niño, despensas para familias con bajos recursos, limpia de espacios de recreación y en apoyo al arte y cultura en colonias como Tepito.

Los jóvenes universitarios reconocen que se han descuidado las verdaderas causas por defender un discurso de guerra y no de lucha por la gente, mencionan que no es suficiente quejarse, es importante tomar acción y defender lo que hace grande a nuestro país y eso es la gente.

Estos jóvenes creen en el poder de la inspiración y el impacto que se puede tener en muchos por lo que buscan sumar esfuerzos de universitarios comprometidos con México y con la trasformación de las comunidades y tener más acciones en alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Coyoacán y hasta Milpa Alta.

Le seguiremos la huella a estos jóvenes y a muchos más que quieran transformar su comunidad.