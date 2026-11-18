LA POLÍTICA ES DE BRONCE

México se está convirtiendo en un país de perros abandonados. La creciente tendencia urbana de adoptar mascotas para enfrentar la soledad, sustituir la ausencia de hijos o satisfacer necesidades afectivas está generando consecuencias que pocas veces se discuten. Los animales se han convertido en integrantes de las familias, pero también en víctimas de la irresponsabilidad humana. Investigaciones difundidas por la UNAM advierten que alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados anualmente en nuestro país. Detrás de esta cifra existe una realidad incómoda: una sociedad que presume amar a los animales, pero que frecuentemente evade las responsabilidades de cuidarlos.

No todos los perros viven en la Condesa, la Del Valle o Coyoacán. No todos pasean con correas de diseñador, comen alimentos especiales o reciben atención veterinaria. Millones sobreviven en colonias populares, terrenos baldíos, mercados y carreteras. Algunas estimaciones hablan de 18 millones de perros sin hogar o cuidados adecuados; otras organizaciones calculan hasta 29.7 millones de perros y gatos en las calles. Son cifras de distinta metodología, pero revelan la magnitud del problema. Resulta contradictorio que ciertos sectores sociales defiendan apasionadamente los derechos animales mientras permanecen indiferentes ante el abandono y la reproducción descontrolada.

El problema tiene causas perfectamente identificables: adopciones impulsivas, dificultades económicas, falta de esterilización, cambios de domicilio y ausencia de educación sobre tenencia responsable. Un cachorro puede despertar ternura durante algunas semanas, pero cuando crece, enferma o representa gastos termina convertido en una carga. Las consecuencias trascienden el sufrimiento animal: enfermedades, proliferación de parásitos, contaminación de espacios públicos, accidentes y ataques. Estamos frente a un problema sanitario, ambiental y de convivencia urbana que requiere políticas públicas sustentadas en evidencia científica, no solamente discursos sentimentales.

En este escenario resulta indispensable revisar la actuación de las autoridades y la legislación vigente. Reconocer constitucionalmente a los animales como seres sintientes constituye un avance jurídico, pero resulta insuficiente cuando no existen presupuestos, infraestructura, campañas permanentes de esterilización ni mecanismos efectivos para sancionar el abandono. Las leyes que privilegian las declaraciones ideológicas sobre los diagnósticos científicos corren el riesgo de convertirse en instrumentos simbólicos. Se necesitan censos confiables, vacunación, refugios supervisados y coordinación entre gobiernos municipales, estatales y federal.

Los datos de este estudio de la UNAM sólo ponen en evidencia la falta de conexión con la realidad de la ley de bienestar animal que actualmente se discute en el Congreso de la Unión. Una ley que no pasa la prueba de la realidad y que antes de aprobarse debería de revisarse a fondo. Por supuesto que estamos a favor de la protección de los animales, pero esa protección no puede darse desde la ideología y las buenas intenciones.

La discusión no consiste en estar a favor o en contra de los perros. Consiste en reconocer que el bienestar animal también implica responsabilidades humanas y obligaciones gubernamentales. Amar a los animales no significa humanizarlos ni ignorar los problemas que genera su abandono. Significa garantizarles condiciones dignas de existencia. México necesita menos hipocresía, menos legislación declarativa y más políticas públicas eficaces. Porque una sociedad verdaderamente comprometida con los animales no se mide por cuántos perros adopta, sino por cuántos evita que terminen abandonados en las calles.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.