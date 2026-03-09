México con tres frentes abiertos que el mercado ya no analiza por separado: la discusión sobre una reforma electoral con fuerte impacto institucional, una relación más áspera con Estados Unidos bajo Donald Trump y la revisión del T-MEC en un contexto donde seguridad, energía y Estado de derecho pesan tanto como el comercio. El capital no observa estos temas de forma aislada. Los integra en una sola variable: riesgo México.

A este escenario se suma un elemento cada vez más visible para inversionistas y analistas internacionales: la pérdida de confianza en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. México cayó al lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Esta posición refleja dudas sobre independencia judicial, control del poder y efectividad institucional.

Cuando un país entra a una negociación comercial estratégica con un Poder Judicial percibido como lento, subordinado y poco confiable, el problema ya no es solamente jurídico; es económico.

Si se aprueba la reforma electoral

Si la reforma electoral avanza, el efecto económico inmediato no sería una crisis, pero sí una prima adicional de incertidumbre institucional. En un país donde ya existen dudas sobre los contrapesos, cambiar reglas de representación política en medio de una negociación internacional delicada se interpreta como concentración de poder, no como simple racionalización administrativa.

El mercado tolera conflicto político; lo que castiga es el cambio de reglas sin confianza en el árbitro. Y ese es justamente el problema mexicano: no existe la percepción de un árbitro judicial fuerte que pueda contener excesos regulatorios o garantizar certidumbre si el entorno político se vuelve más agresivo.

Aprobar la reforma en estas condiciones abriría ruido interno y también daría argumentos a Washington para cuestionar la estabilidad institucional mexicana justo cuando exige confianza para sostener el T-MEC.

Si no se aprueba la reforma

Si la reforma fracasa, el impacto económico sería menor. El mercado lo interpretaría como una señal de que aún existen contrapesos y que el sistema político mantiene ciertos frenos internos. Eso no resolvería el deterioro institucional, pero evitaría sumar incertidumbre autogenerada en el momento más delicado de la relación con Estados Unidos.

La economía mexicana no necesita nuevos focos de tensión política; necesita preservar la credibilidad institucional que aún conserva frente a inversionistas y socios comerciales.

El Poder Judicial: lento y con menor credibilidad

El problema de fondo no es solo la reforma electoral. Es que México llega a este momento con un Poder Judicial que, en la percepción de empresas y mercados, opera con lentitud y menor autonomía frente al Ejecutivo.

La caída al lugar 121 en el índice global de Estado de Derecho no es un dato simbólico. Es una señal internacional de que el país ofrece menor capacidad para hacer cumplir contratos, frenar arbitrariedades regulatorias y sostener la seguridad jurídica.

Cuando el Ejecutivo concentra agenda política, el Legislativo acompaña y la Corte no actúa con firmeza ni rapidez, el mensaje para inversionistas es claro: el riesgo regulatorio aumenta.

Eso se traduce en decisiones empresariales más defensivas: menos inversión de largo plazo, más cautela financiera, más liquidez retenida y mayor exigencia de retorno para compensar el riesgo institucional.

Trump y el nuevo enfoque de seguridad

La postura de Donald Trump confirma que Estados Unidos vuelve a interpretar América Latina principalmente desde la seguridad. Washington está promoviendo una coalición regional contra los cárteles y vinculando narcotráfico, migración y comercio en una misma agenda.

México, quiera o no, es el actor central de esa discusión. El problema estratégico es que México puede no asistir a determinadas cumbres o mantener un discurso de soberanía, pero la agenda bilateral se seguirá definiendo en Washington.

En esa lógica, el T-MEC deja de ser solamente un tratado comercial y se convierte también en un instrumento de presión geopolítica.

El factor energético y el conflicto en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente introduce otro elemento crítico: el precio del petróleo. Analistas internacionales han elevado sus pronósticos para el Brent a promedios cercanos a 72 dólares por barril en 2026, con escenarios temporales de 80 a 100 dólares si persisten las tensiones geopolíticas.

Para México esto tiene un efecto ambiguo. Un petróleo más caro mejora ingresos fiscales en el corto plazo, pero también aumenta costos energéticos globales y presiones inflacionarias.

Además, obliga a México a tomar una decisión estratégica: abrir inversión energética para fortalecer capacidad productiva o mantener restricciones estatales que han frenado inversión privada en generación, transmisión y logística energética.

En la revisión del T-MEC, el tema energético será central. Estados Unidos quiere seguridad energética regional y menor dependencia de fuentes inestables. México tendrá que decidir si se integra a esa lógica o si continúa con un modelo de control estatal que limita inversión.

Tipo de cambio y perspectivas para 2026

El primer semestre de 2026 probablemente estará marcado por volatilidad financiera.

El dólar se mantiene fuerte debido a la incertidumbre geopolítica y a la política monetaria estadounidense. Los mercados ya no descuentan recortes claros de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que sostiene al dólar frente a monedas emergentes.

En ese entorno, el peso mexicano podría enfrentar volatilidad y episodios de depreciación moderada, especialmente si se acumulan factores de incertidumbre interna como reformas institucionales o tensiones comerciales con Estados Unidos.

México, quiere negociar comercio como socio industrial mientras Washington lo observa cada vez más desde la óptica de seguridad. Quiere atraer inversión mientras debilita la confianza en sus contrapesos institucionales. Y quiere defender soberanía energética en un momento en que el mundo demanda mayor cooperación y apertura.

La economía mexicana puede absorber ruido político durante un tiempo. Lo que no puede absorber indefinidamente es la acumulación simultánea de incertidumbre política, debilidad judicial, tensión energética y presión geopolítica.

2026 será un año en el que México deberá decidir si corrige esas señales o si permite que se consolide una percepción internacional de riesgo creciente.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.