Los políticos que buscan que en Estados Unidos se vea a México y los carteles como terroristas, aquellos medios informativos y servidores públicos que sirven al poder y dinero, atacando al ejecutivo con todo suceso en nuestro país, no imaginan que están provocando, si deciden enviar a sus fuerzas armadas y marines, ni siquiera los opositores soportarían un día de una guerra que provocarían contra los mexicanos, quisiera ver donde pueden esconderse con sus familiares o seguramente los mandarían a España o algún lugar de Europa, lo último que les interesa somos los ciudadanos.

Las balas volarían encima de personas que nada tienen que ver con carteles de la droga.

Si no pueden controlar en USA las guerras y ataques de sus mismos ciudadanos en escuelas, plazas e instituciones públicas por la facilidad de comprar armas de alto poder.

México es un país libre, que sucedería con la entrada de fuerzas norteamericanas, se acabaría la paz y para muestra veamos en Asia y Medio Oriente. Pasamos muchos conflictos en zonas que conectan los dos países, nos culpan de todo cuando ellos deben atender sus propios problemas que son bastantes, si detuvieran el flujo de armamento que entra cada día a esta nación y atendieran todas las adicciones entre sus habitantes, las cosas pueden cambiar.

Es todo lo contrario aquí en México, se trabaja con los problemas; en la región estadounidense es diferente a los presos que exigen se les entreguen por nuestras autoridades, los adoptan como testigos colaboradores y en pocos años están libres, les decomisan gran parte de su economía y al testificar les otorgan libertad e incluso a veces la nacionalidad. Cómo podemos confiar que el ejército americano vendrá a realizar labores de inteligencia, ellos agreden y atacan por simple sospecha, esto no lo hablan aquellos que critican, solo les preocupa afectar este gobierno por dejarlos en el piso derrotando a sus partidos políticos,

Aun cuando saben qué departamentos antinarcóticos se encuentran desde hace años trabajando con México, colaborando de manera conjunta. Ahora políticos en Estados Unidos piden que se trate de terroristas a la delincuencia que creció por las guerras que otros ex servidores públicos que provocaron.

Desde su exilio, buscan un conflicto, solamente por el hecho que gracias a sus ex gobiernos oscuros han perdido toda la república mexicana en las elecciones nacionales y la mayoría de estados. Seguramente continuarán buscando problemas entre estas naciones, su única intención es atacar el gobierno de la 4ta Transformación, sin darse cuenta de que está provocando la entrada de una guerra donde pueden morir inocentes, no es extraño que estos partidos políticos buscan no perder sus registros que después de declarar a Genaro García Luna culpable de narcotráfico.

Los mexicanos entendimos en manos de quien estaba el país por órdenes de Felipe Calderón quien por cierto hizo caso omiso cuando le informaban en que estaba metido este ex secretario de seguridad pública Federal, ahora agarran cualquier evento trágico para dañar este gobierno y que olviden los actos de corrupción calderonista; algo que no podremos dejar atrás jamás.

Como olvidar puentes con ejecuciones diariamente, cabezas en calles de la ciudad, un Chihuahua lleno de muertes y guerra, Tamaulipas con balaceras desde Ciudad Mante hasta Matamoros, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Colima, cada estado vio correr sangre en ese sexenio, quien no tenía terror de las autoridades en turno, que tenían órdenes contra los que atacarán al Felipe Calderón, su hermana, su familia o quien osara hablar algo contra su gobierno, ahí vivimos la verdadera dictadura , solo aquellos que gozaban de amistad o impunidad con los políticos, más bien con los panistas, vivían en un país de tranquilidad.

Yo sé mi historia y millones saben la suya, por ello hoy quien debía cuidarnos está en una celda sin compañía y esperamos que pronto tenga a su lado a su ex jefe, aquel que lo defendió con un amor valiente.