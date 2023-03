Con el presidente nada es lo que parece, sabe perfectamente que hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca afectar los proyectos de la 4ta Transformación, así como sucedió al liberar los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera, recordemos que un juez concedió liberar el dinero de Cárdenas Palomino, al igual que la esposa de Genaro García Luna , el mismo día que lo declaraban culpable en Estados Unidos, al mismo tiempo los amparos de Cabeza de Vaca, entre otros que han realizado.

Esto lo observan los mexicanos para darle nuevamente el voto a la coalición opositora del ejecutivo, el grupo político Va por México, que fueron quienes no dejaron pasar leyes que beneficiarían a los ciudadanos de nuestro país, además de echar para atrás las reformas enviadas pues buscaban un beneficio personal.

El INE recibe 25 mil millones de pesos para elecciones, dinero de los mexicanos, tanto el presidente, Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, al igual que los secretarios, ganan arriba de 150 mil pesos, hasta 250 mil, por eso era la intención de este Plan B bajar un poco los gastos y dárselo a programas sociales, al igual que proyectos importantes.

Por ello pelean los partidos políticos, en las Cámaras de Diputados y Senadores , no quieren que les quiten lo que reciben los políticos con sus partidos.

López Obrador sabe de todos los errores que están cometiendo con las marchas y al engañar a la gente con mentiras, que con este plan les quitaran su credencial, que el voto lo manejará el gobierno, con una gran mentira de que en Estados Unidos ya no podrán votar, así mismo en la marcha a personas de la tercera edad les dijeron que de hablar con algún medio informativo o youtuber pro AMLO, podrían quitarles su pensión, todo es totalmente falso, con ello demuestran que tienen un solo interés y jamás fue proteger al INE.

Es simple quieren continuar con el poder y así empresarios no pagar los impuestos, tener un ejército personal, recobrar las pensiones y seguridad a expresidentes. No pueden entender que vivimos en un país libre y no estamos en una monarquía con reyes que tengan que quedarse en el poder eternamente, como Edmundo Jacobo quien labora en la institución electoral desde 2008 con un sueldo neto de más de 160 mil pesos mensuales.