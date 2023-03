El exfiscal de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, William Barr, reveló cómo fue que se les escapó Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, en octubre de 2019.

En una entrevista para Fox News, el exfiscal de Estados Unidos relató parte de lo que fue el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán aquel 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Detalló que al intentar arrestar al hijo de Joaquín “El Chapo“ Guzmán aparecieron 700 tropas paramilitares del Cártel de Sinaloa con metralletas calibre 50 instaladas en la caja de las camionetas, por lo que el Ejército mexicano optó por retirarse.

“Cuando intentamos arrestar al hijo del Chapo aparecieron con 700 tropas paramilitares con metralletas calibre 50 montadas en la caja de las camionetas y el Ejército (mexicano) se retiró” Willian Barr. Exfiscal de Estados Unidos

El propio AMLO ha aceptado que la liberación de Ovidio Guzmán y la retirada del Ejército fue orden suya ante la presencia de grupos criminales fuertemente armados y evitar muertes de la población civil.

Por otro lado, el exfiscal de Estados Unidos señaló que los cárteles mexicanos con el paso del tiempo se han vuelto cada vez más paramilitares y han conformado ejércitos con vehículos blindados.

Explicó que cuentan con decenas de miles de millones de dólares, con lo que pueden corromper a quien sea.

“Tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición. Pueden corromper a quien quieran allí. Y tienen ejércitos, literalmente ejércitos, que son cada vez más paramilitares. Vestidos como militares y vehículos blindados” Willian Barr. Exfiscal de Estados Unidos

Ante esta situación, el exfiscal estadounidense expresó su preocupación de que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegue al grado de “compartir la soberanía” con los cárteles del narcotráfico y “llegar a un modus operandi con ellos”.

“Lo que siempre me ha preocupado es que el gobierno de México vaya a compartir la soberanía con los cárteles y llegar a un modus operandi con ellos. Nosotros no tenemos nada de control sobre ese territorio y ahora ya perdimos el control de la frontera”, expresó el exfuncionario.

Inclusive, recordó que en un par de ocasiones visitó México para reunirse con AMLO y su gabinete para intentar “endurecer” la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, pero fue en vano, por lo que consideró que “se está perdiendo el control del país”.

“Fui allí un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente (AMLO) que cree en los abrazos, no en las balas. Y está perdiendo el control del país, en mi opinión”, apuntó.

“No vamos a apostar por masacres ni guerras”, responde AMLO a exfiscal de Estados Unidos

En respuesta al exfuncionario estadounidense, el presidente AMLO reiteró que su gobierno no apuesta por las masacres ni guerras, pues “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

“Nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras, esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con el uso de la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”, sostuvo en su conferencia mañanera de este lunes.

López Obrador indicó que no coincide con la postura de Willian Barr y la de Felipe Calderón, dado que hay que enfrentar las causas que originan la violencia y apoyar a los jóvenes.