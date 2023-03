Esto sucedió en pre campaña, es importante prepararse en la campaña que comenzará muy pronto. Hace unos días tuve una plática con personas del grupo de la candidata del tricolor, me explican que sabían los pasos de la morenista, que estarían en distintas zonas y municipios que visito la maestra Delfina Gómez , cuando reciben esta información, los operadores que son menores en la estructura de Va Por México, reciben órdenes para visitar y mal informar sobre la maestra antes de que hiciera presencia en estos puntos donde llegaría a pedir su apoyo.

Quienes están cerca de sus grupos conocen su forma de trabajar, hay datos seguramente que pasan a la competencia política, por medio de mensajes de texto o redes sociales, Instagram y Twitter. Al parecer dentro de la coalición juntos haremos historia, tienen relación con equipos de acción nacional, al igual con operadores de la candidata priista, tengo algunos datos que me entregaron, y conectan a quienes intentan afectar la campaña de la morenista que busca el gobierno del Estado de México.

Sería fácil imaginar que no lo hacen con afán de afectar, que todo sucede en una plática entre amigos de lados opuestos, si se buscara que sucediera de esa manera, porque no al comienzo de la campaña, decir; este tiempo no podemos vernos hasta terminar las elecciones. Es una competencia, aun cuando le llamen de otra forma, se trata de un estado y hay en juego mucho dinero, la maestra Delfina lleva una gran delantera y eso provoca buscar la manera de ganar para la oposición .

Estoy seguro de que esta noticia la observarán y esto puede provocar que decidan detenerse, es importante estén pendientes del trabajo y no por unos que están jugando en contra pague todo su equipo. Aunque debemos entender que hoy en día la política es diferente, buscan ganar como sea y la traición puede estar en quienes confías tu campaña.

Sabemos las formas de trabajo de Alito Moreno, él tiene personas que le deben favores y en esta ocasión buscará que le paguen, quiere ganar el Estado de México, no le interesa tanto Coahuila, sabemos como se mueve, desde políticos de altos niveles hasta directivos del instituto electoral, esto será una guerra con tráfico de influencias, desde ofensas y mentiras, incluso contra la misma familia de candidatos y candidatas. Conocemos su manera de trabajar de este presidente del CEN tricolor, todo será hacia los que buscan algún puesto al servicio de los mexicanos.

Gracias por su atención

Twitter: @antarmnacif