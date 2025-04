Sonora Power

Qué clase de cisma generó al interior de Morena , la postura congruente de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que les recordó a los querientes de diversas candidaturas, los principios a los que se constriñe su movimiento.

Y es que una cosa es querer una candidatura y otra cosa es merecerla, una cosa es comprar una posición política, y otra cosa muy distinta, es haber trabajado por años, incluso por décadas por alcanzarla.

El caso de Andrea Chávez puede ser justamente un paradigma en esta relación del Movimiento de Regeneración Nacional, ahora llamado Morena, con el poder, y es que mucho de lo que en su momento se propuso de que no habría que mentir, no habría que robar, no habría que traicionar al pueblo, se ha ido perdiendo en el camino.

Primero, porque hay muchos advenedizos que se han sumado al movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador, segundo, porque la suma de perfiles originados en otros partidos políticos, ha minado la mística del movimiento.

Hay que decirlo ni todos los panistas, son ladrones, ni todos los periodistas, son corruptos, pero buena parte de los usos y costumbres de lo que fueron como gobierno, ahora los cargan como lastre al tratar de redimirse y presentarse como lo que no son, les representa en Morena un problema y no una solución.

En efecto hay 16 gubernaturas que se disputarán en el 2027, son cientos de alcaldías y 300 distritos federales, lo que estará en juego en las elecciones de ese año ahora con Morena como fenómeno político, tiene la perspectiva de ganar la gran mayoría de esas posiciones en disputa.

Es tanto el desprecio del pueblo hacia lo que representó el PRI, el PAN, el neoliberalismo y todas esas plagas que padecimos durante 36 años, que evidentemente hay una compulsión a votar por el partido que representa el cambio, el partido de Claudia Sheinbaum.

El detalle es que ahora Morena no puede replicar las prácticas que llevaron justamente al PRIAN, como sistema, a la perdición, la presidenta lo decía la mañana de este jueves, no se puede permitir está lógica del despilfarro y el lujo, y obviamente en esto se refiere a la manera burda y grosera de hacer pre campaña de la senadora Chávez.

Pero eso no es todo. Es evidente que Andrea Chávez representó la gota que derrama el vaso.

Decía yo que no se pueden aceptar errores, caprichos, berrinches y demás en este ánimo de ir tras las posiciones de poder, como si se las merecieran por derecho de nacimiento, está claro que en cada estado en cada región, tiene que haber una disputa por la posición política y ante el desprestigio del priismo y el panismo está clarísimo que lo más complejo en estos momentos es hacerse candidato de Morena, y todo haría ver que muchos de esos candidatos alcanzarían el objetivo de convertirse en gobernantes.

En ese enfoque, yo aplaudo la intervención clara, congruente, tajante de la presidenta que le recordó a sus correligionarios, los principios que fundan al movimiento, principios que por cierto ella se comprometió a cuidar y a guardar como jefa del movimiento y portadora del bastón de mando.

Queda muy claro que hay quien piensa en Morena que se pueden brincar las trancas, que pueden hacer como que liderazgo, de la hoy presidenta de la república, no es fuerte o no es firme y que incluso pueden ignorarla u omitir el respeto que la investidura le confiere.

Bastó con un golpe sobre la mesa de la jefa del movimiento, para que las cosas comenzaran a componerse.

Ya Alfonso Durazo, el presidente del Consejo político nacional del partido, salió a decir que se convocará a un Consejo nacional, a fin de definir las reglas para buscar las candidaturas ; sin embargo, creo que es muy importante decir que ya los estatutos de Morena marcan pautas muy claras al respecto de las normas por las que se tienen que regir sus militantes, y sobre todo los gobernantes y legisladores emanados de ese partido.

La misma dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde, sacó a la luz ayer jueves las normas de comportamiento para gobernantes emanados de ese partido, normas que por cierto muy pocos respetan y siguen.

En pocas palabras lo que está diciendo la dirigente nacional, haciendo eco de la presidenta es que en Morena se ha venido pervirtiendo el movimiento, y esto es algo que la presidenta Sheinbaum no está dispuesta a permitir.

Advertimos aquí que los errores, las traiciones y las fallas de ciertos militantes de alto perfil, no serían toleradas y que en todo caso tenderían que ser observadas y eventualmente castigadas, creo que lo que está ocurriendo es solamente un principio de lo que se vendrá, y es que a los morenistas les van a correr el reglamento, el código de ética, y sobre todo el compromiso que tienen con el movimiento y con quien hoy por hoy lo encabeza.

Lo dicho, sobre aviso no hay engaño.

Correspondencia a demiandu1@me.com | X: @Demiandu

