EN LA MIRA

En la mira está Memo Ochoa, quien el pasado fin de semana tuvo una actuación sublime ante el Inter de Milán. Sus atajadas le dieron la vuelta al mundo. En Italia es un ídolo para la Salernitana, periodistas, aficionados y jugadores de la Serie A se desvivieron en halagos hacia el portero mexicano, quien por cierto y con este tipo de actuaciones se pone en la mira de clubes de mayor jerarquía, algo que ahora es más sencillo toda vez que cuenta con el pasaporte comunitario.

¿Por qué tanto odio en México hacia Ochoa? En algunas ocasiones uno no entiende por qué el famoso hate hacia un deportista que está representando al país, que lo hace bien en Europa, que es incluido en los equipos de la jornada cada semana después de sus grandes partidos. Definitivamente existe un sector de los aficionados que no tienen empatía con Memo y es válido, nadie es monedita de oro, el problema viene cuando llegan esas campañas mala leche, desacreditando todo lo que hace, poniendo en tele de juicio su continuidad en la Selección Nacional Mexicana, por la edad, porque ya jugó tres copas del mundo como titular, que si juega en un equipo de media tabla, que le tiene que dar paso a las nuevas generaciones y argumentos que solo generan confusión en la gente, que de manera inadmisible lo abuchean en el Estadio Azteca, pero al final el aficionado es el que paga y puede hacer lo que quiera cuando vaya a los partidos de la Selección Mexicana.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña será el portero de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, y no es porque Televisa lo esté imponiendo, o que los patrocinadores le exijan al presidente de la Femexfut que él debe ser el rostro más visible del TRI en la próxima justa mundialista. Dejemos ya esos mitos. Será el arquero titular ya que no tiene competencia. La portería en México es un dolor de cabeza para el seleccionador nacional. Algunos periodistas y aficionados piden a gritos a Carlos Acevedo, que en catorce jornada tiene 31 goles en contra, un cifra escandalosa. Los demás son porteros extranjeros mayores de treinta y cinco años, jugadores como Jesús Corona y Talavera que rebasan los cuarenta. si tienes un portero que juega en Europa, al máximo nivel contra delanteros top del mundo, no lo puedes relegar a la banca, solo por que necesitas hacer un cambio generacional, el argumento es muy pobre si solo se piensa eso.

Sigamos disfrutando de las grandes actuaciones de Memo Ochoa en la Serie A. Estoy convencido que la vida le hará justicia y podrá fichar con un club grande de Europa, algo que debido de haber sucedido después de Brasil 2014, pero el maldito pasaporte nunca llegó. Guillermo Ochoa guste o no es el mejor portero mexicano en la historia.