Antes de empezar, un primer deseo : Que ya, muy pronto, el dictador Nicolás Maduro se vaya de Venezuela, se convoque a nuevas elecciones y que gane la persona, cualquiera que sea su ideología, que obtenga más votos.

Otro deseo : Que Estados Unidos no intervenga de ninguna manera en la política venezolana.

Tercer deseo : Que María Corina Machado deje de prestarse a ser utilizada como justificación para que Estados Unidos intervenga en Venezuela, invadiendo militarmente o con cualquier medida de desestabilización.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la crisis venezolana? Respuesta: “México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión… la decisión de los pueblos de tener a sus gobiernos, que decidan los propios pueblos. Es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma, no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos”.

¿Y sobre el Nobel a María Corina Machado, qué expresó la presidenta de México? “La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios”.

Con el “sin comentarios” Claudia Sheinbaum fue generosa respecto de María Corina Machado, ya que la venezolana, por sus declaraciones recientes, merecería ser fuertemente cuestionada.

María Corina como pretexto

Cuando se le preguntó sobre una posible intervención militar de EEUU, Machado respondió que Venezuela ya está “invadida” por enemigos del gobierno y la sociedad estadounidenses, inclusive por terroristas: agentes rusos, iraníes, grupos como Hezbolá y Hamás, y mafias criminales.

Pregunté a ChatGPT si eso equivale a pedir una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Me dijo la IA: “Con esa metáfora justificó el apoyo internacional para enfrentar al régimen chavista, pero no pidió invasión extranjera per se”.

Los nuevos instrumentos deben usarse. Me critican amigos periodistas por recurrir tanto a la inteligencia artificial. Supongo que ellos siguen trabajando en las viejas máquinas de escribir mecánicas Remington, Olivetti y Olympia.

ChatGPT me dijo, es verdad, que las palabras de María Corina no son, formal o legalmente hablando, una solicitud de intervención militar estadounidense. Pero la IA admitió que Machado tiene una alianza con el gobierno de Estados Unidos: “Ha expresado apoyo a algunas medidas de Donald Trump contra el gobierno de Maduro —por ejemplo, sanciones económicas o acciones para cortar financiamiento al régimen— y ha agradecido el respaldo político estadounidense en foros internacionales”.

Le pregunté más a ChatGPT : ¿A qué se refiere María Corina entonces con eso de que Venezuela ya ha sido invadida? ¿No es una justificación para otra invasión, ahora de Estados Unidos?

Respuesta : Cuando Machado afirma que “Venezuela ya ha sido invadida”, no se refiere a una invasión militar tradicional (como si ejércitos extranjeros hubieran ocupado formalmente el país con tropas armadas al estilo de una guerra convencional). Lo que ella está diciendo es que agentes extranjeros —como los de Rusia o Irán—, grupos armados como Hezbolá o Hamás, guerrillas colombianas y cárteles de la droga están operando libremente en territorio venezolano bajo lo que ella percibe como la permisividad o complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Para ella, esa presencia no es inocua: describe que estos actores tienen influencia política, social o económica, y contribuyen a lo que llama “centro criminal” en Venezuela.

Volví a preguntar a ChatGPT : Pero, ¿decir que Venezuela ya ha sido invadida en el contexto del gran despliegue militar de Estados Unidos alrededor de Venezuela? ¿No justifica eso cualquier tipo de acción desestabilizadora del gobierno de Estados Unidos? Al afirmar María Corina que Venezuela ha sido invadida por organizaciones terroristas enemigas de Estados Unidos, ¿no es eso una invitación a que proceda con fuerza dentro del territorio venezolano?

ChatGPT respondió : Si una líder política dice que su país “ya ha sido invadido” por grupos terroristas hostiles a Estados Unidos, la frase parece abrir la puerta a que EEUU actúe militarmente “para expulsarlos”. Las frases de Machado sí pueden ser interpretadas como compatibles con una intervención.

Cuando Machado afirma: “Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos e iraníes”, “hay presencia de Hezbolá, Hamás y redes criminales”, está describiendo la situación como si Venezuela fuera un riesgo de seguridad hemisférica, especialmente para EEUU. Ese tipo de narrativa históricamente se ha usado en otras regiones para legitimar la idea de que una potencia extranjera actúe.

Última pregunta a ChatGPT : ¿Pueden las frases de María Corina ser usadas por Washington como justificación para una invasión?

Sí, podrían ser explotadas políticamente por Estados Unidos. En la historia, EEUU ha utilizado: “lucha contra el terrorismo”, “grupos hostiles presentes en X país”, “estado colapsado que amenaza la región” como pretextos para intervenir o para imponer operaciones encubiertas, sanciones o bloqueos.

El discurso de Machado sí es compatible con un argumento que EEUU podría usar para justificar acciones dentro o contra Venezuela.

La narrativa de María Corina habilita —en el terreno político y moral— la idea de que la intervención externa estaría justificada.

No hace falta ser gobierno para que un actor político estimule, legitime o apoye la idea de una intervención extranjera. La historia latinoamericana está llena de ejemplos: oposiciones que invitan a potencias externas, exiliados pidiendo intervenciones, movimientos internos que facilitan bloqueos o acciones militares.

Los mensajes de María Corina funcionan como un aval simbólico o moral a la intervención . El lenguaje ambiguo —ella no ha pedido directamente la invasión— permite presionar sin comprometerse. Machado usa lenguaje ambiguo, pero con efecto político contundente.

Por tales razones Claudia Sheinbaum tenía que subrayar la importancia de la autodeterminación de los pueblos . Y, con generosidad —con diplomacia, sin duda— prefirió el “sin comentarios” a polemizar con una venezolana que está siendo utilizada como justificación para acciones todavía más duras de EEUU en Venezuela. El Nobel que le dieron a María Corina parece, nada más, parte de una estrategia de desestabilización, que ya apunta a ser militar.

Que se vaya Maduro, sí. Que la democracia vuelva a Venezuela, lo desea toda la humanidad sensata. Pero sin presiones militares como las que está ejerciendo EEUU.

Otro “sin comentarios”

En su columna de este jueves, en Excélsior, Ciro Gómez Leyva comparó a María Corina Machado y a Claudia Sheinbaum. Don Ciro no aguantó la tentación y cayó en la mala leche respecto de la presidenta de México.

Dijo Gómez Leyva de la venezolana que “huía en una lancha de la dictadura de su país para tratar de llegar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz”. Y de la mexicana que “era reconocida por el New York Times como una de las personas más elegantes y mejor vestidas del mundo".

Es decir, Ciro presentó a Claudia como una personalidad que llama la atención globalmente por superficialidades del tipo de la moda, y a María Corina como intrépida adalid de la libertad.

Claudia Sheinbaum ha recibido numerosos reconocimientos internacionales de parte de la prensa global. El más reciente, que por elemental cronografía Ciro debió haber mencionado, es el otorgado por Forbes: la quinta mujer más poderosa del mundo.

Con modestia, a ese reconocimiento Claudia respondió con otro “sin comentarios”.

Por cierto, como dije ayer aquí, en Forbes ni siquiera se acordaron de María Corina. Si la hubiesen recordado quienes editaron la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo, seguramente la habrían incluido.

En Forbes consideraron a muchas mujeres de todos los países y de todos los sectores, entre ellas a la empresaria regiomontana Blanca Treviño. Pero a María Corina Machado no la tomaron en cuenta. No fue mala fe, sino olvido: esto significa que, de la venezolana, solo nos acordamos cuando EEUU la usa para sus estrategias en Latinoamérica.

Imposible no pensar en la posibilidad de que el Nobel a María Corina se lo dieron por presiones estadounidenses a Noruega. Tantas ganas tienen de joder a Maduro. Las mismas ganas que tenemos muchas personas de que el dictador dimita y se vaya al exilio a cualquier lugar, pero sin intervenciones extranjeras en Venezuela, y menos aún militares.