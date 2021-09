Lo siento, pero el festival “Corona Capital” no debe realizarse

No hay motivo válido alguno para que las autoridades capitalinas permitan realizar el festival anglófilo Corona Capital. No existen las condiciones sanitarias , ni de seguridad para hacerlo. Si en el “infierno de Covid” de los Estados Unidos, son los propios músicos como Bush, Stone Temple Pilots y el (ex) negacionista Kid Rock, además de comediantes como Patton Oswalt quienes cancelan sus eventos ante el aumento de muertes y en contagios en EU, no veo porque en México si se autorizan eventos masivos , como el hediondo e insalubre “Baja (sic) Beach Fest” y el aspiracional Corona Capital 2021.

Luego de lo que hemos visto en eventos. que más bien representan cultos gringos a la muerte, como los partidos de fútbol colegial en donde decenas de miles de estadounidenses se aglomeraron sin cubrebocas, ni sana distancia y donde posteriormente surgieron varios contagios , no podemos pensar en que se puede realizar, con seguridad, un evento masivo de este tipo en México, teniendo nosotros aún un menor porcentaje de personas vacunadas que ese país.

El evento no se puede realizar por razones de salud, ya que, con la experiencia que tuvimos en el “Baja (sic) Beach Fest”, había personas tanto intentando ingresar con cartillas de vacunación falsas , como otros que vendían entradas y “pruebas rápidas” apócrifas por módicos 4 mil pesos. Tampoco, por razones económicas: la inmensa mayoría de los artistas que se presentan son del extranjero, así que la “derrama económica” se irá a otros países. Si hay que apoyar a los vendedores locales, pueden instituirse otros proyectos de apoyo económico que no impliquen poner en riesgo a decenas de miles de personas por un simple capricho.

Tampoco estoy de acuerdo con que se celebre el grito de independencia de este año con público, aunque se enojen mis amigos obradoristas, lo lamento.