Orbán el húngaro, sus 16 años, los 12 de Morena y el informe secreto del periodista.

Si existiese en los Juegos Olímpicos el nado sincronizado periodístico, México ganaría siempre la medalla de oro. Veamos un ejemplo, el de Viktor Orbán, quien perdió las elecciones en Hungría. Aplastantemente. El nuevo gobernante de ese país será Péter Magyar.

Orbán gobernó 16 años. Son muchos, pero no representan ninguna rareza en Europa. La célebre Angela Merkel, en Alemania, estuvo en el poder también 16 años, lo mismo que su compatriota Helmut Kohl. Margaret Thatcher gobernó el Reino Unido 11 años y medio; François Mitterrand dirigió a Francia durante 14 años; Mark Rutte, también 14 años en los Países Bajos; y Felipe González, 13 años y medio en España. Y ya mejor ni hablamos de los Erdogan (23 años en Turquía), Lukashenko (32 años en Bielorrusia) o Putin (26 años en Rusia).

El problema, donde la reelección existe, no es la duración en el poder de alguien que gana los procesos electorales, sino la forma en que gobierna. No es lo mismo Merkel que Orbán. El húngaro gobernó bastante mal Hungría durante 16 años —eso creo—; la alemana lo hizo bastante bien durante el mismo periodo.

Por cierto, si con alguien debe compararse el estilo de gobierno de Sheinbaum es con Merkel, de Alemania. Es una comparación que se ha hecho bastante. Ambas con formación científica, las dos con cabeza fría al momento de enfrentar los problemas más complejos, demócratas, trabajadoras, honestas. Lo afirmo en función de lo siguiente.

Hoy la prensa mexicana (por ejemplo, Ciro Gómez Leyva y Cecilia Soto en Excélsior) destaca como un gran mal que tuvo remedio los 16 años de Orbán. Si bien el primero no se atrevió a ir más lejos al comparar ese lapso con los 12 años que, por lo menos, Morena gobernará México —creo que la izquierda tendrá, como mínimo, un sexenio más en nuestro país—, resulta evidente que Gómez Leyva dirigió su artículo a lo que Cecilia Soto expresó con claridad: la derrota de Morena en su año 12. Eso sueña, y los sueños, sueños son.

Es lo que quisiera la comentocracia: que la pesadilla morenista para la prensa mexicana sin los privilegios del pasado no dure más de 12 años. Así lo dice también Raymundo Riva Palacio en El Financiero sin hacer referencia al húngaro: que un reporte secreto que él conoció le ha informado a la presidenta Claudia Sheinbaum que Morena perderá bastantes gubernaturas en 2027 y, por lo tanto, casi seguramente la presidencia en 2030.

Es una vacilada. No se cansa Riva Palacio de inventar. ¿En serio tuvo acceso a un análisis confidencial realizado solo para los ojos de la presidenta de México? La verdad de las cosas es que Raymundo solo pudo ver eso porque anda en drogas, lo que es preocupante para su salud.

Las encuestas, que son públicas, dicen otra cosa: Morena es muy fuerte en casi todas partes. Habrá problemas en algunas entidades, sobre todo por deslealtades de los supuestos aliados del partido en el poder; algo, por lo demás, muy normal en una democracia. Pero inclusive podría ganar la izquierda donde hoy gobierna la oposición, como en Chihuahua.

A nivel nacional, con aliados o sin aliados, no está en riesgo la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que la presidenta Sheinbaum ya no necesita que sea constitucional, puesto que logró en su primer año de gobierno las reformas que buscaba.

¿Y dónde nació Luz Elena?

Algunas fuentes consultadas —Wikipedia, la inteligencia artificial de Google, N+— afirman que la secretaria de Energía nació en Villahermosa, Tabasco; otras —ChatGPT, El Economista— apuntan que es originaria de la Ciudad de México.

El dato no es menor. Hay demasiada gente chilanga en los cargos importantes en el gobierno federal y en Morena:

Esta es la lista de quienes tienen acta de nacimiento en la Ciudad de México , ordenada por edad: la juventud por delante (18 integrantes si no se incluye a la tabasqueña Luz Elena González; serían 19 si ella fuera chilanga).

1. Citlalli Hernández Mora (Mujeres), 35 años.

(Mujeres), 35 años. 2. Roberto Velasco Álvarez (Relaciones Exteriores), 38 años.

(Relaciones Exteriores), 38 años. 3. Luisa María Alcalde Luján (Morena), 38 años.

(Morena), 38 años. 4. Marath Baruch Bolaños López (Trabajo), 39 años.

(Trabajo), 39 años. 5. Iván Escalante Ruiz (Profeco), 44 años.

(Profeco), 44 años. 6. Claudia Curiel de Icaza (Cultura), 45 años.

(Cultura), 45 años. 7. Ariadna Montiel Reyes (Bienestar), 51 años.

(Bienestar), 51 años. 8. José Antonio Peña Merino (Agencia Digital), 51 años.

(Agencia Digital), 51 años. 9. Victoria Rodríguez Ceja (Gobernadora de Banxico), 48 años.

(Gobernadora de Banxico), 48 años. 10. Raquel Buenrostro Sánchez (Función Pública), 55 años.

(Función Pública), 55 años. 11. Martí Batres Guadarrama (ISSSTE), 59 años.

(ISSSTE), 59 años. 12. Jesús Antonio Esteva Medina (SICT), 61 años.

(SICT), 61 años. 13. Claudia Sheinbaum Pardo (Presidencia), 63 años.

14. Marcelo Ebrard Casaubón (Economía), 66 años.

(Economía), 66 años. 15. Víctor Rodríguez Padilla (Pemex), 69 años.

(Pemex), 69 años. 16. Ernestina Godoy Ramos (FGR), 72 años.

(FGR), 72 años. 17. Alicia Bárcena Ibarra (Medio Ambiente), 73 años.

(Medio Ambiente), 73 años. 18. David Kershenobich Stalnikowitz (Salud), 83 años.

Esta es la lista de quienes tienen acta de nacimiento en otras entidades (13 integrantes, si se considera a Luz Elena tabasqueña; serían 12 si ella fuera chilanga).

Se suma el nuevo titular de la Corte, originario de Oaxaca:

1. Tlaxcala: Josefina Rodríguez Zamora (Turismo), 36 años.

(Turismo), 36 años. 2. Guanajuato : Eduardo Clark García Dobarganes (Salud), 37 años.

: (Salud), 37 años. 3. Tabasco: Andrés Manuel López Beltrán (Morena), 39 años

(Morena), 39 años 4. Morelos: Omar García Harfuch (Seguridad), 44 años.

(Seguridad), 44 años. 5. Chiapas: Zoé Robledo Aburto (IMSS), 47 años.

(IMSS), 47 años. 6. Tabasco: Luz Elena González Escobar (Energía), 52 años.

(Energía), 52 años. 7. Oaxaca: Hugo Aguilar Ortiz (SCJN), 53 años.

(SCJN), 53 años. 8. Colima: Mario Delgado Carrillo (Educación), 53 años.

(Educación), 53 años. 9. Coahuila: Édgar Amador Zamora (Hacienda), 56 años.

(Hacienda), 56 años. 10. Michoacán: Lázaro Cárdenas Batel (jefe de Oficina), 62 años.

(jefe de Oficina), 62 años. 11. San Luis Potosí: Rosa Icela Rodríguez Velázquez (Gobernación), 66 años.

(Gobernación), 66 años. 12. Sinaloa: Julio Berdegué Sacristán (Agricultura), 68 años.

(Agricultura), 68 años. 13. Guerrero: Diana Alarcón González (representante en Banco Mundial), 73 años.

El lugar de nacimiento de Luz Elena no es menor ante el exceso de personas nacidas en la capital mexicana en el gobierno federal. Una más o una menos es relevante, ya que hace falta más representación de todo el país en el centro del poder.

La importancia de una representación geográfica diversa en la presidencia de México, el gabinete federal y los organismos de toma de decisiones tiene implicaciones directas en la eficacia de las políticas públicas.

Para empezar, más gente no chilanga —al menos no nacida en la CDMX, aunque se haya educado en la capital— garantiza mayor sensibilidad a las realidades locales.

Las desigualdades regionales profundas son un hecho en México. Las necesidades de infraestructura en el Monterrey industrializado son radicalmente distintas a las de, por ejemplo, comunidades que depende del turismo basado en la belleza y pureza de su mar, como las de Baja California Sur.

Un equipo compuesto mayoritariamente por personas de la capital corre el riesgo de caer en el centralismo cognitivo: diseñar soluciones que funcionan en la Ciudad de México pero que son inaplicables en las regiones.

Actualmente, en el centro del poder —estimación basada solo en las dos listas anteriores— la proporción favorece a la capital con un 58% de los cargos listados frente a un 42% del resto del país.

La presidenta Sheinbaum podría empatar ese marcador llevando, en 2027, a gobernadores y gobernadoras salientes —solo a quienes hayan realizado un trabajo aceptablemente bueno— a cargos de relevancia en su gabinete.