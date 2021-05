Mujeres empoderadas

Cada cabeza es un mundo, no critico a nadie, respeto la opinión de otros; ¿pero saben qué?, pienso diferente. Hace muchos, muchos años atrás, la mujer era considerada como una fábrica de hijos y esclava en el hogar para un hombre (sumisas a morir).

Además, los hombres eran considerados para trabajos profesionales; la mujer , para los quehaceres domésticos. Al día de hoy, las cosas han cambiado ¡Demasiado! y ¡Pum! entiendo que seguirán evolucionando paulatinamente.

Hoy pienso en ti Mujer

Mujer que lucha día a día, mujer incansable, mujer guerrera, mujer empoderada, mujer valiente, mujer imparable; porque a pesar de las adversidades que cada una de ellas atraviesa, día a día sigue adelante, sin importar quien o que se interponga en su camino.

Hoy mujer te doy estos consejos:

Eres vida

Eres capaz de dar vida, de cuidar, de nutrir, de querer, de construir sueños... No solo las madres biológicas tienen este don, ya que existen infinidad de formas de ser madre. ¿Te has preguntado alguna vez en qué te sientes mamá? Seguro desbordas amor en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, aún cuando no hayas tenido tus propios hijos.

Sacas fuerza de donde parece no haberla

Tienes una capacidad increíble de levantarte de las cenizas y de volver a construir, una y otra vez ,te caes, te tropiezas y te levantas. Mira detenidamente hacia atrás, honra a tu madre, a tu abuela, a tus antecesoras. Ellas han sido heroínas, en los tiempos en que las cosas eran mucho más complicadas que ahora. La fuerza que tienes para luchar en la vida es la síntesis de tu ayer, de tu hoy y de tu mañana.

Luchas por tus derechos

Hoy sigues defendiendo tus derechos, al igual que las luchadoras de entonces, desde tu trinchera, desde tu lugar de trabajo, desde tu hogar... en dónde quiera que estés lo vas a hacer, no te quedes callada ¡Jamás! Platícalo con alguien, pide ayuda, pero nunca, escúchame bien, nunca te quedes callada; tus derechos son lo más importante que tienes, como mujer , como madre de familia, como hija, esposa, abuela, etc.

¡Empodérate ya caray!

Adquiere conocimientos e incrementa tu autoestima. Saca las alas, saca la casta, que nadie apague tu luz, brilla.

Eres “multitarea” y “multiamor”

Eres capaz de preparar un biberón; escribir un documento laboral; preparar la cena, atender a los hijos, a la mascota. Todo al mismo tiempo. Tu energía se reproduce a medida que ayudas a construir tu mundo y el que te rodea. El amor nos da la fuerza necesaria para hacer infinidad de tareas al mismo tiempo.

Eres amiga, compañera, madre, hija.

En cada uno de tus roles, siempre encuentras la forma de estar al lado de quien te necesita, sin importar la hora. Ninguna como nosotras para entender el sufrimiento y el dolor ajeno, buscamos la manera de remediarlo, si esto no es posible, hacer un acompañamiento de quien sufre. (Nunca dejamos solas a nuestras amigas, familia, hijas, compañeras de trabajo, etc.) Nadie como una buena amiga para compartir la alegría y transitar la adversidad. La empatía es una cualidad netamente femenina.

Eres amorosa

La ternura, la sensibilidad y la amorosidad (creo esta palabra no viene en el diccionario) son sinónimos de mujer. En el cultivo del amor hay esperanzas de que eliminemos la violencia...algún día.

Confía en tu capacidad de amar y dar amor siempre

El Universo recibe nuestros mensajes, no des pensando que si das, tienes que recibir.

Sin duda amo ser mujer, tener la posibilidad de ser madre y convertirme en una nueva mujer.

Amo ser sensible pero a veces también explosiva

Amo hacer dos cosas a la vez

Amo hablar, levantar la voz.

El poder ser expresiva y en ocasiones llorar.

Amo sentir y expresar lo que siento.

Amo ser sensible, pero lo suficientemente fuerte para dar ánimos a otra persona.

Somos verdaderas guerreras, siempre luchando por nuestra familia.

La nueva mujer sabe que la mejor herencia que puede dejar a sus hijos son las raíces y las alas. La sal y la pimienta de la vida es el sentido del humor, ríe más y más seguido, no te rías de la vida, ríete con ella.

No te preocupes por el mañana, ocúpate por el hoy.

Suma a tu vida, nunca le restes.

Ama y aprecia a la mujer y no abuses nunca de su debilidad.

A ti mujer, que me leíste hasta el final, te comparto mis consejos y algunos tips en mis redes sociales.

Recuerda algo muy importante mujer

¡¡VALES ORO!!

