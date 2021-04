Las mujeres en campaña: reciben menos dinero y tienen más votos ¿Por qué?

Quienes están liderando en esta elección son las mujeres por su capacidad de resolver; pese a quien le pese, ellas siguen dando pasos firmes.

Partidos designan menos presupuesto a candidatas

MÉXICO.- Aunque se diga que hay muchos avances en materia de género, en México las desventajas para la mujer están al orden del día, prueba de ello lo podemos ver en estas elecciones: mientras las instancias electorales exigen paridad en los partidos, estos designan menos presupuesto a las candidatas que a los candidatos, la sorpresa es que con o sin recursos las mujeres han demostrado que obtienen más votos y la gente empatiza más con su proyecto y con sus ganas de trabajar en beneficio de sus comunidades, es decir, la gente percibe a la mujer más comprometida y más alejada de los vicios partidistas.

Como lo hemos visto en diversos países del mundo, la mujer en la política está tomando un nuevo destino, los mandatarios que mejor enfrentaron la pandemia están dirigidos por una mujer y no solo eso, también hablamos de economía, seguridad, equidad, el cuidado de la gente y el compromiso.

La capacidad de las mujeres de enfrentar una crisis

En México pasa algo similar, la misma gente le está haciendo saber a los partidos que quienes están liderando los cargos en esta elección son las mujeres, por su capacidad de generar equipo en las comunidades, de escuchar, y sobre todo de resolver; los principales planes de gobierno que más dan alternativas y soluciones para enfrentar la crisis por la pandemia están a cargo de mujeres.

Más mujeres empiezan a ocupar cargos

No podemos perder de vista este mensaje que cada vez es más claro: tener mayor o menor presupuesto no afecta el desarrollo y la aceptación de las candidatas porque son más competitivas, será muy normal ver en estas elecciones y en las próximas que más mujeres empiezan a ocupar cargos de gobernadoras, presidentas municipales, diputadas, etc., la gente necesita representantes que le generen confianza y las mujeres se han posicionado como líderes asertivos que ven y solucionan por su gente.

Algo muy cierto, es que las candidatas realizan una campaña limpia sin patrocinadores o compromisos con terceras personas que tienen que cumplir al llegar al cargo, simplemente el triunfo se lo deben genuinamente a la gente, y este resultado da triple valor si tomamos en cuenta la forma en que constantemente se manipulan los procesos electorales en nuestro país.

Con o sin presupuesto harán el cambio

La gente quiere representantes honestos que trabajen de la mano con las comunidades para que salgan adelante de esta crisis, las mujeres en esta elección, con o sin presupuesto, harán el cambio y como ha estado pasando obtendrán más votos ; la ciudadanía ya está cansada de los viejos vicios de los partidos donde invierten millones de pesos para dar a conocer las propuestas de candidatos grises que por cierto, muy probablemente, no cumplirán.