Eiza González asegura que su celulitis la hace sentir 'sexy y empoderada'

Eiza González aseguró que, con el paso de los años, ha aprendido a abrazar cada imperfección de su cuerpo

Eiza González se ha convertido en un ícono de belleza, moda y un joven talento del cine de Hollywood. No obstante, desde los inicios de su carrera artística, la actriz ha recibido múltiples críticas hacia “las imperfecciones” de su cuerpo; mismas que, ahora, ha aprendido a abrazar hasta sentirse ‘sexy y empoderada’.

En entrevista para la revista SHAPE, Eiza González se confesó orgullosa de cada parte de su cuerpo; desde el más mínimo defecto, hasta la celulitis en sus piernas.

Eiza González disfruta del amor propio

Como imagen de portada de la revista de fitness SHAPE, Eiza González reflexionó sobre los aprendizajes que ha construido al paso de los años sobre su cuerpo.

En este sentido, Eiza recordó un ‘duro’ episodio de ataque de los paparazzi hacia las imperfecciones y celulitis en las piernas.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada.” Eiza González a SHAPE

Si bien en un principio, Eiza González intentaba ocultar todo tipo de defecto que aparecía en su cuerpo, ahora se describe como una mujer ‘sexy y empoderada’ que disfruta del amor propio y cada cambio en él.

“Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero con pequeños hoyuelos. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes.” Eiza González a SHAPE

Eiza González explicó que, a sus 31 años , ha aprendido a hacer a un lado las críticas -incluso propias- sobre su cuerpo, y “hará todo lo posible por seguir manteniéndose saludable”.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla.” Eiza González a SHAPE