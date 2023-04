Dueño de sobresaliente técnica, de familia futbolera (su hermano Nacho, QEPD, icónico defensa central, mundialista en Argentina 78) se enroló desde muy joven en las canteras de Pumas de la UNAM, donde debutó en CU en enero de 1980 en CU Vs lo Leones Negros de la U. de G., en la siguiente temporada, la 80 - 81, salía ya campeón de liga. Desde ahí se le descubrió que además de la fina técnica, que hacía posible jugara como un ‘10′ u orquestador, poseía un don de la definición y olfato de gol siempre difíciles de encontrar en el jugador mexicano, lo que le permitía jugar también como un ‘9′ natural, y muy eficaz. Jugó el Mundial de México 1986, donde anotó el gol más rápido de México en un Mundial (en el empate a uno, Vs Paraguay), a los escasos dos minutos de juego; jugó los tres partidos de primera ronda, ya que para la segunda, el DT Bora Milutinovic se decidió por jugar tan solo con un hombre en punta, que fue ni más ni menos que Hugo Sánchez.

Después vino la hecatombe del escándalo y consecuente castigo de FIFA por los ‘cachirules’, que no solo dejó a México sin la posibilidad de asistir al Mundial de Italia 90, sino que en los hechos, la Selección Mexicana NO EXISTIÓ durante cosa de siete largos años, y que privó a México de llevar a una Copa del mundo a la muy problamente hubiese sido la mejor camada de la historia, aún así, varios llegaron al proceso rumbo al Mundial de USA 94, teniendo esa selección glorias como el haber calificado al mundial cuando la concacaf solo tenía un boleto en disputa, ya que los Estados Unidos tenían en automático el otro y también de haber jugado la primer Copa América de su historia, en Ecuador 1993, llegando hasta la final para sorpresa de propios y extraños.

Lamentablemente, Lucho no llegó a ser convocado a USA 94, ni el ni otros de la generación de 86 qué fueron parte importante también de este proceso, como Miguel España, Francisco Javier ‘El Abuelo’ Cruz y Hugo Sánchez, este último si llegó, pero de forma inexplicable fué relegado luego del primer juego Vs Noruega, donde Luis Roberto Alves ZAGUE, falló un gol de no creerse, y que a pesar de nunca tomar su nivel en esa justa, el DT Miguel Mejia Barón se empecinó en mantenerlo en las alineaciones. Por cierto, que de haber estado Luis Flores en ese Mundial, el laberinto qué se instaló en la mente apanicada del Dr. Mejia Barón en el partido de octavos de final Vs Bulgaria, hubiese tenido una salida muy clara solución: un doble cambio de Hugo Sánchez por ZAGUE y de Luis Flores por Galindo (relevo este último muy común en esa selección en 1992 y 1993). Congelados debido a un miedo irracional al triunfo, el banquillo mexicano se quedó pasmado y no realizó, para incredulidad de propios y extraños cambio alguno, pese que ese partido se definió hasta la serie de penales.

Estoy seguro que a Luis Flores la historia del futbol mexicano no le ha hecho la suficiente justicia, y eso me volvió a venir a la mente hace días, en que Santiago Giménez anotó sus goles número 16 y 17 en su primer temporada en Europa, superando así a Hugo Sánchez (con 12) y al propio Luis Flores (con 15) y abajo todavía de los 20 del Chicharito Hernández y también de Luis García. Subcampeón también con Pumas en las temporadas 84 - 85 y la 87 - 88, en esta última campeón de goleo con 24 goles, por 22 del Tuca Ferreti quien jugaba en el Toluca y quienes hoy son incluso compadres. Militó también en el Sporting de Gijon (donde compartió vestidor con. Manolo Negrete) y en el Valencia de España, Ciudad esta donde hasta hoy se le recuerda con cariño, como ‘Lucho’ Flores, quien por cierto, se puede decir que fue el primer delantero mexicano en sobresalir en el extranjero luego de Hugo Sánchez, ya que en esos años casi ningún nacional salía a ligas en otros países. Luego también militó en Cruz Azul, Atlas y Chivas, donde a mi parecer se retiró un poco antes, y porque su calidad era necesaria para el Mundial del 94, en el que por cierto Mejia Barón llevó a unos futbolistas qué no habían sido parte de ese exitoso proceso, como por ejemplo lo fueron José Luis Salgado y el ‘Cadáver’ Valdéz.

Recuerdo muy bien el programa deportivo dominical de TV ‘ACCIÓN’ de TELEVISA, donde Luis Flores salía uno, dos o tres sitios abajito de Hugo Sánchez en la tabla de goleo de la Liga española en temporada 1986 - 1987. Como vemos pues entonces, más por circunstancias extra cancha, no nos fue posible ver a un Luis Flores en su (aún así, exitosisma carrera) demostrar y dejar constancia del 100% de su potencial como futbolista profesional.