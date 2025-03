Rumbo a la oficina venía oyendo una estación de radio de noticias y hablaba Antonio Quiroga, Juez de Plaza de la Monumental Plaza de Toros en Monterrey. Don Antonio hablaba del tema de moda, la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México y como esto afectaría al Toro Bravo como raza.

En la entrevista, Quiroga comentaba como el toro de lidia se extinguió en los países donde se prohibió este tipo de espectáculo. En Uruguay y en Cuba, países donde desapareció la fiesta brava también desaparecieron los toros de lidia.

En México hay una población de al menos 130 mil toros de lidia que estaría en peligro de extinción al desaparecer la fiesta brava. Las corridas de toros son un negocio rentable que da para que una buena cantidad de personas tengan sustento y para mantener a los toros. Los toros de lidia viven más o menos 15 años y al menos 5 los que son suficientemente bravos para ser parte de una corrida.

Según datos de la página tauromaquiamexicana.com.mx solo se sacrifica el 10% del ganado bravo en una plaza de toros. El valor del negocio es de 5,541 millones de pesos y genera más de 10 mil empleos. Las ganaderías de toro bravo están regularmente en los municipios más marginados del país por lo que esto representa una manera de salir de la marginación para progresar y crecer.

¿Los políticos y activistas dentro de sus peticiones tendrán un plan para proteger a la especie si se llegan a prohibir las corridas? ¿También tendrán un plan para las familias involucradas en la tauromaquia buscándoles alternativas para su sustento económico?

Para que no haya malos entendidos, a mi las corridas de toros ni me vienen ni me van. He asistido dos veces a los toros, una vez en evento donde la taquilla de la corrida iba a ser destinada a la Cruz Roja de Monterrey y otra vez en Las Ventas en Madrid, solo por conocer la plaza. No le entendí y no me gusto en ninguna de las dos ocasiones.

Ahora al tema del pobre tlacuache asesinado. En Monterrey y en otras partes de México, se ha hecho un tema lo de la muerte de un tlacuache en un lugar donde lavan coches por la zona de Cumbres en Monterrey. En el noticiero que venía oyendo el siguiente tema fue el del Tlacuache. Me llegaron mensajes de gente cercana donde me comentaron sobre como mataron al marsupial mexicano y como debería de ser un crimen que deberían de castigar con todas las de la ley. Mire que en los mensajes hasta me comentaron sobre la posibilidad de hacer una manifestación para que se haga algo contra el asesino del tlacuache.

No está bien que una persona abuse de su condición humana para matar a un animalito sin la conciencia que tiene un humano. Hay gente que más que estúpida es pendeja y sí, no entiende sobre la dignidad animal. En la zona metropolitana de Monterrey hay mucha vida silvestre. El estar al lado de sierras y cerros hacen que animales como osos, jabalíes y tlacuaches puedan estar bastante cercanos a nosotros. Cuando era un niño, me toco ver jabalíes, tlacuaches y víboras cerca de donde vivía. Nunca les hicimos daño y sobre todo, nunca nos metimos con estos animales. Lo más que hicimos fue sacar de una de las cocheras a una víbora con una escoba pues estaba atacando a un perrito que teníamos en casa.

A lo que voy, lo que hizo el muchacho del Car Wash, es una estupidez y una gran pendejada pues agredió a una vida de un animalito que se encontró en el lugar equivocado. Por novedoso y lucido mató al tlacuache con violencia. Se clausuro el negocio y se está buscando al responsable para que pague por lo que hizo.

Lo malo de este asunto es que es un gran distractor para que le gente no este opinando de otras cosas que están pasando en el estado como la contaminación, el tráfico por obras de las líneas del metro o la pésima administración del transporte público. Sin querer, el lavacoches y el tlacuache hacen una especie de caja china para que la gente no esté pensando en los problemas reales de la población.

Imagine que este evento hubiera pasado en una ciudad de “primer mundo”, ¿Cuánto tiempo cree que las autoridades se hubieran tardado en encontrar al matatlacuaches? Imagine que esto pasa en Nueva York, Boston, Houston o Madrid, ¿lo hubieran encontrado rapidísimo? Seguramente no. El loquito este debe de estar escondido sabiendo que lo están buscando por todos lados.

¿Qué tienen que ver estos dos temas? En estos dos actos, muchas personas quieren hacer ver a los animales salvajes como personas humanizándolos. Ni los toros bravos, ni los tlacuaches son mascotas. Los toros de lidia son criados para un fin especifico que, aunque muchos no les guste, no existirían si no tuvieran ese propósito. En cuanto al tlacuache, el pobre animalito se topó con un imbécil que pensó que sería “divertido” matarlo violentamente.

En ambos casos, la sociedad animalista se rasga las vestiduras como no lo hace en otros casos donde si tiene que ver la dignidad humana o de los animales.

La gente que defiende a los animales, ¿defiende igualmente a la vida humana? Si pueden hacer una manifestación por el asesinato de un tlacuache, ¡lo harían contra los que no son Provida? Hay otros deportes donde están involucrados animales, ¿ahí que hay que hacer? Entenderemos que, en el desarrollo del ser humano, los animales son parte esencial de nuestras vidas. Si fuéramos extremos, no debería de haber nada involucrando caballos, gatos, perros o gallos, pero siguen existiendo porque así ha sido desde hace mucho tiempo.

Antes de hacer propuestas radicales se debe de analizar a profundidad todo lo que tiene que ver con prohibiciones o cambios. En el caso del tlacuache, ya están buscando al responsable, paciencia.

Como decía Ramón de Campoamor: “nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira”.

¡Ánimo!