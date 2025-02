Ya estamos viendo que los problemas del gobernador son políticos. El gobernador Rocha llegó en el 2021 con un gran respaldo popular y aliados políticos en todas las esferas del poder local. Creo que eso lo convirtió, en probablemente, el gobernador más fuerte que Sinaloa ha tenido desde Alfonso G. Calderón Velarde.

La fuerza moral del Dr. Rubén Rocha le ha valido para combatir la corrupción desde su gobierno, aunque ello implicara la destitución y persecución judicial de dos alcaldes de su mismo movimiento. También para librar la dura batalla que continúa de liberar a la UAS del cacicazgo y la corrupción encabezadas por Héctor Cuén y compañía.

Un gobernador así de fuerte, es una amenaza para el ‘status quo’ de los conservadores y políticos “de siempre”, esa oligarquía acaudalada acostumbrada a la corrupción, al favoritismo y al abuso de poder, el Dr. Rocha Moya se erigía como muro infranqueable para sus intenciones.

Impulsor de programas para el Bienestar, obra social y acciones humanas en su gobierno, lo colocaron desde el primer mes como uno de los mandatarios mejor evaluados en el país. Ese había venido siendo el reconocimiento del pueblo a su gestión. No iban ni tres años y había hecho historia en varios rubros. Si seis años eran muchos para los opositores, una eventual sucesión sería una eternidad.

¿Cómo resquebrajar esa fuerza política? La única manera, el juego sucio y manchar su nombre. No voy a decir que todo lo que ha acontecido en Sinaloa ha sido armado para afectar al gobernador Rocha Moya y poder arrebatarle el poder de cara a la sucesión del 2027, o antes.

Lo que sí diré, es que los opositores han aprovechado cada desafortunado suceso para atacar al mandatario sinaloense. Han contado historias de fantasía para ensuciar su nombre. Han invertido recursos en campañas negras. Han gritado “fuera Rocha” como si la salida del gobernador fuese realmente la solución de todos los problemas. Han puesto recursos a esa campaña de desprestigio para llevarla a nivel nacional.

Si esa fuera la solución, el propio Dr. Rocha habría dimitido. Pero sabe que ese problema, esa grilla, es grilla política. “Somos lo que hemos sido”, ha dicho el gobernador. Profesor normalista, académico, investigador, hombre de familia, político de izquierda forjada en la lucha, caminó por el desierto con AMLO y hoy gobierna un estado clave entre los medios amarillistas para entender el fenómeno del narcotráfico.

Esto último es también importante para entender lo fácil que es para la prensa conservadora mentir. Falacias como “Rocha Moya está ligado al narco porque gobierna Sinaloa”, es tan sencillo como decir que cualquier líder árabe es terrorista, o que el gobernador de Texas es racista y aficionado a las armas, que el presidente de Francia no se baña, o que el primer ministro italiano come solo pasta. Así, millones de ejemplos burdos sustentados en estigmas, potenciados por un contexto lleno de mentiras y mitotes.

Él y su círculo cercano lo saben y así lo entienden. Por eso el gobernador no dimitirá, y tampoco será removido por nadie. Se debe al pueblo y así seguirá hasta culminar su mandato.

Creo que quienes deberían dar un paso al frente son la clase política morenista en el estado. Eso incluye al gabinete, diputados, alcaldes y funcionarios. Muchos de ellos se dejan llevar por el ensordecedor ruido que genera la prensa opositora. Pienso que es momento de cerrar filas, salir a trabajar de cerca con la gente, sacarle lustre a su espacio de gestión, llámese alcaldía, diputación, secretaría o dependencia y dar resultados. Evitarse los cuchicheos y el chisme de pasillo y café, que mientras el gobernador y unos pocos salen a dar la cara, varios están agazapados, pareciera que la preocupación les paralizó y no los vemos por ningún lado.

Otros, tomaron ya su decisión y optaron por pintar su raya sumándose al movimiento de adelantar la sucesión.

Me parece que es momento de definiciones. Esto es político y del centro han enviado las señales adecuadas. El respaldo irrestricto que ha llegado para el gobernador de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum quien no ha dado otra instrucción que no sea salir a territorio. Trabajar y escuchar a la gente, que son quienes dieron el voto de confianza y el voto a los legisladores y alcaldes.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx