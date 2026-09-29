De cara a las elecciones de 2027 para renovar las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Morena perfila a sus cuadros femeninos más competitivos. Obligado por la regla de paridad y por la fuerza territorial que han mostrado, el partido guinda apostará por mujeres en al menos 8 demarcaciones y estos son los nombres más fuertes.

En Azcapotzalco la actual alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz es el perfil femenino más sólido de todo el proyecto de la 4T en CDMX, con una intención de voto superior al 39% y 23.9% en la interna de Morena, busca la reelección y es vista como una alcaldía amarrada con 49% de preferencia partidista contra 14% del PAN.

En Coyoacán Hannah de Lamadrid Téllez lidera la interna de Morena con 28.6% y es la apuesta para recuperar uno de los bastiones que hoy gobierna el PAN, con la marca Morena encabezando con 36.9% en la alcaldía y ella como el rostro con mayor crecimiento. En Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz con 37.1% en la medición interna es la candidata natural para darle continuidad al proyecto en la alcaldía más poblada del país. En Benito Juárez Leticia Varela Martínez con 31.1% en la interna es la mujer que Morena ha posicionado para intentar la hazaña más difícil de ganar el corazón del panismo en la capital y es la única mujer que duplica a sus competidores internos en esa demarcación.

En Cuauhtémoc, Citlalli Hernández Mora, aunque aparece con 18.7% en encuestas será la candidata de unidad de Morena para recuperar Cuauhtémoc y enfrentar a la actual alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en una designación que es parte de una negociación directa donde Arturo Ávila declinó para abrirle paso y que representa la candidatura más estratégica de 2027. En Cuajimalpa donde Morena hoy empata con 35.6% frente a 33.7% del PAN, el nombre que más suena entre las bases es el de Susana Cueto como el perfil femenino con presencia territorial real para cumplir con la paridad y dar la sorpresa en el poniente de la ciudad.

Otros perfiles que completan el bloque de mujeres fuertes son Gabriela Jiménez Godoy en Azcapotzalco, Carina Piceno y Lorena Villavicencio en Álvaro Obregón y Guadalupe Chavira en Milpa Alta. Con estas candidatas Morena busca no solo cumplir con la paridad sino consolidar su dominio en la capital pasando de 11 a 14 alcaldías en 2027.