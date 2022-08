Ya se nos olvido que Ucrania sigue en guerra con Rusia. Poco pasa después de la avasalladora ofensiva de los rusos sobre los ucranianos. Ucrania no saca la bandera blanca, no se si sea por dignidad o porque no hay nada que perder y seguir peleando los hace mártires.

La guerra donde Ucrania esperaba que toda Europa y los Estados Unidos le entraran al quite y no lo hicieron abiertamente.

Una cosa es condenar y sacar a todos los comercios y negocios de Rusia y otra es ponerse con Sansón a las patadas. Después de su apoyo moral y comercial, Europa puede sufrir el invierno más frío al no tener el gas que viene desde Rusia.

Pocas semanas le queda a la UE para pedir perdón o para enseñarle a Rusia que nadie esta peleado con el dinero y poder comprar la energía que hace que los hogares europeos puedan sobrevivir el invierno.

Mucha gente pensaba que poniendo una banderita de Ucrania en sus redes sociales ayudaba a los ucranianos. Otros tantos pensaban que Rusia se tambalearía cuando se fueran Starbucks, McDonalds y otros negocios del occidente. Pues nada, Rusia sigue igual y espera a que Europa le haga una oferta por el gas.

En el Lejano Oriente también hay conflicto. La presidenta del congreso Nancy Pelosi visitó la isla de Taiwan, no se si para sentar precedente o apoyar a los de la isla o por contreras. ¿Qué pasa con esta visita? Pues es como una afrenta para el gobierno de China, pues los chinos están buscando recuperar todos su territorios perdidos entre ellos Taiwan.

Taiwan es el fabricante de un 75% de los chips del mundo y armar un despapaye en esa zona del mundo pudiera causar un desastre en muchas industrias.

Los automotrices, los de guerra, los de las computadoras, todos estas industrias sufrirán cuando empiecen los cambios en Taiwan y seguramente cuando China tome posesión de la isla. Siendo honestos, Taiwan tiene todas las de perder. Si Ucrania con los aliados que, aunque callados, tiene perdió, imagine los de Taiwan que no tienen aliados en el mundo, ellos la tienen más difícil.

¿Qué implica esto para nosotros?

Pues que tendremos que entender que los nuevos mapas mundiales no tienen el poder donde estaba en el siglo XX. En nombre de la globalización el occidente ha perdido mucho. Los países de oriente tienen el sartén por el mango en cuestiones de energía y de tecnología.

A diferencia de los de occidente, los del oriente no buscan tanto el poder territorial, salvo en cosas estratégicas, y buscan mas el poder comercial. Un nuevo tipo de guerra donde los gigantes de antaño no tienen el poder de antes.

Solo nos queda mas esperar y ver como se acomodan estos nuevos bloques y no sorprendernos cuando los fuertes de la guerra son diferentes a los que conocíamos antes. Esperemos que las nuevas “guerras” no sean violentas y se resuelvan en la mesa antes que en los campos de batalla.