¿Qué tiene que ver Dani Alves con la austeridad? Dani Alves es el jugador con mas campeonatos del mundo, mas que cualquier jugador retirado o en activo. Dani Alves es la estrella mas grande que ha llegado a México.

Llego Emilio Butrageño pero no con la cantidad de estrellas que tiene Alves. Alves llego a la Liga MX porque quiere jugar el Mundial de Qatar. Tite le pidió que jugará y en Pumas tiene oportunidad de jugar los 90 minutos sin problema.

Esta de acuerdo que Alves puede darse todos los lujos que quiera. Pumas le ofrece transporte diferenciado a los demás jugadores. Es decir, Alves puede irse solo en una camioneta de lujo con guaruras, aparte del equipo.

Con todo esto, Dani Alves en lugar de irse solo con toda la comodidad del mundo pidió irse con el equipo. Irse con el equipo, convivir con ellos y conocerlos. Vivir en la misma situación que todos sus compañeros pudiendo irse en “Clase Premier” se va en “Clase Perrier”.

Dani Alves que lo ha ganado todo se va con la “razita” y en la clase política hay muchos que no se ensucian los zapatos con la gente.

Póngase a pensar en los posibles candidatos que tienen en la oposición y cual es su cercanía con la gente.

¿Cuántos de estos pre pre pre pre candidatos andan buscando conectar con el votante que no tiene que ver con los empresarios o con cualquier otro tipo de lideres? ¿Cuántos de estos conocen de viva voz los problemas de la gente?

Creo que la gente ahora quiere políticos mas cercanos ya no busca lideres que se sienten emperadores sino personas que están mas cercanos a la realidad de todos.

El camino de mas de 20 años de López Obrador le están dando como fruto el tener a casi todo el país con gobernantes de un partido que el fundo. Se pudiera decir que López Obrador no hubiera sido tan “poderoso” si hubiera ganado las elecciones que supuestamente perdió con Calderón. El PRD no ha tenido, ni tendrá , la fuerza que ahora tiene Morena.

A AMLO le dieron 12 años mas de trabajo con la gente de recorrer el país y de entender a los votantes que hacen la mayoría y que la siguen haciendo en gran parte del país.

No veo en la oposición a alguien que sea tan “raza” como lo ha sido López Obrador en los últimos años. No veo a un político que, como Dani Alves, deje los lujos y se vaya con todo el equipo para conocerlos y que lo conozcan. No veo que ninguno haya trabajado desde el día que perdieron la elección.

Viendo todo este panorama los partidos políticos tienen dos opciones en el 2024. Mandar candidatos que tengan una posibilidad real para ganar la elección o mandar a alguien para tener unas elecciones dignas con los suficientes votos como para no desaparecer del padrón electoral.

¿Qué opción tomaría usted sabiendo que ganar las próximas elecciones es bastante complicado para la oposición?

La oposición empezó tarde, creo que la unión entre tres partidos que piensan diferente en lugar de ayudarlos los ha perjudicado, y eso lo podríamos ver en los resultados del 2024. ¿Habrá un candidato de la oposición lo suficientemente competitivo como para poner a pensar a Morena?

Hasta ahora no lo he visto, habrá que ver si sale alguna sorpresa.