Hay pocas experiencias tan universalmente compartidas —y tan poco analizadas— como estar atrapado en un grupo de WhatsApp. No importa si es el de la familia, el del trabajo, el del edificio o el de “amigos cercanos” que en realidad ya no lo son tanto: todos operan bajo una lógica curiosamente similar. Una mezcla de vigilancia pasiva, jerarquías implícitas y normas no escritas que nadie votó, pero todos obedecen.
Pienso que los grupos de WhatsApp son la forma más perfecta de autoritarismo contemporáneo: nadie los diseñó como tal, pero funcionan como pequeñas dictaduras donde el control no se impone con fuerza, sino con notificaciones.
En teoría, son espacios para comunicarse. En la práctica, son escenarios donde se ensaya el poder.
Ante ello, lo más que podemos aspirar es silenciarlos… so pena de perdernos algo realmente urgente, interesante o importante.
Siempre hay un administrador. Esa figura ambigua que no se elige democráticamente, pero que adquiere facultades casi divinas: agregar, eliminar. Es, en esencia, el equivalente digital de un monarca benevolente… hasta que deja de serlo. Porque todo grupo tiene su momento de tensión: el día en que alguien es expulsado sin explicación. Nadie pregunta. Nadie quiere saber. Nadie quiere ser el siguiente.
Luego están las normas invisibles. No mandar demasiados mensajes. No mandar muy pocos. No opinar demasiado fuerte. No felicitar con motivo de cumpleaños. No ignorar del todo. Un delicado equilibrio entre presencia y desaparición. Participar, pero no destacar.
Leer, pero no siempre responder. Estar, sin estar demasiado. No ser políticamente incorrecto. No discutir con alguien.
Estoy convencida de que nunca habíamos estado tan disponibles… ni, al mismo tiempo, tan calculadamente ausentes.
El “visto” se ha convertido en una herramienta de control social (yo, por lo mismo, esa función la tengo desactivada y navego de incógnita). No responder es una forma de decir algo. Responder demasiado rápido, también. El silencio se interpreta. La demora se juzga.
Y el emoji —esa invención aparentemente inocente— funciona como una diplomacia mínima: suficiente para cumplir, insuficiente para comprometerse.
Hay, además, roles perfectamente definidos. El que manda memes como si fuera su contribución al bien común. La que organiza todo y termina resentida porque nadie ayuda, coopera o reacciona. El que nunca contesta, pero siempre aparece físicamente cuando algo presencial se organiza. El que responde con audios interminables que nadie pidió, pero todos escuchan… por miedo a perderse algo.
Y luego está el fenómeno más fascinante: la ilusión de comunidad. Porque el grupo no necesariamente conecta; más bien coordina… algo, lo que sea.
No genera cercanía, pero sí expectativa. No crea vínculos profundos, pero sí una especie de pertenencia superficial que nadie quiere romper. Salirse de un grupo es, todavía hoy, un pequeño acto de rebeldía. De traición incluso. Una declaración innecesariamente cargada de significado.
“¿Por qué se salió?” La pregunta no es trivial. Es casi política.
Creo que, en el fondo, los grupos de WhatsApp nos incomodan porque revelan algo que preferiríamos no ver: que incluso en nuestros espacios más cotidianos reproducimos estructuras de control, jerarquía y vigilancia. Que no hace falta un gran poder para sentir su efecto; basta con un chat activo y un par de reglas implícitas. Y sin embargo, ahí seguimos… duro que dale.
Silenciando conversaciones. Leyendo sin responder. Respondiendo sin realmente decir nada. Administrando nuestra presencia como si fuera un recurso escaso. Como si cada mensaje fuera, en el fondo, una pequeña negociación de poder.
Quizá por eso los grupos no mueren nunca. Se van transformando, se saturan, se mutan a otro —otro nombre, en el fondo mismo propósito—, se abandonan lentamente… pero rara vez desaparecen. Como los sistemas que imitan, se sostienen no porque funcionen bien, sino porque nadie termina de atreverse a salir.
O porque, en el fondo, todos entendemos las reglas, aunque nadie las haya escrito; porque las seguimos, aunque a nadie les parezcan.