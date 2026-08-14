El beisbol permite hacer pronósticos, reconocer fortalezas, comparar rotaciones, medir bullpens y establecer favoritos. Lo que nunca permite es garantizar resultados. Y quizá por eso conserva intacta buena parte de su fascinación. Yogi Berra lo resumió mejor que nadie con aquella sentencia que terminó convirtiéndose en una de las frases más célebres del deporte: esto no se acaba hasta que se acaba. En beisbol, además, puede añadirse algo todavía más preciso: no termina hasta que cae el último out de cada juego y, finalmente, el último de cada serie.

El análisis realizado apenas ayer, con números al 12 de agosto, permite identificar con bastante claridad a los equipos que hoy parecen mejor colocados para llegar a octubre y algunos que, por roster, profundidad y momento competitivo, aparecen con mayores posibilidades de avanzar. Pero conviene recordar desde ahora que agosto solamente ofrece tendencias. La historia está llena de equipos dominantes durante seis meses que desaparecieron en su primera serie de playoffs y de otros que llegaron casi de panzazo, tomaron impulso en el momento adecuado y terminaron levantando el trofeo.

Octubre tiene una capacidad casi cruel para borrar jerarquías. En una temporada de 162 juegos la calidad termina imponiéndose con bastante frecuencia porque existe tiempo suficiente para absorber una mala racha, compensar lesiones o corregir defectos. En una serie corta no. Dos malas aperturas, un bullpen que falle una noche, un error defensivo, un bateador que entre inesperadamente en estado de gracia o simplemente una pelota que caiga donde nadie esperaba pueden modificar por completo aquello que durante meses parecía escrito.

Por eso una cosa es señalar favoritos y otra muy distinta convertirlos anticipadamente en campeones.

En la Liga Nacional, Dodgers sigue siendo inevitablemente la primera referencia cuando se habla del equipo con mayor techo competitivo. No necesariamente porque haya transitado esta campaña con la sensación de dominio absoluto que mostró en otras temporadas, sino por la enorme capacidad de su organización para reconstruirse continuamente. Los Ángeles ha convivido otra vez con lesiones importantes, particularmente dentro de su pitcheo, y aun así ha logrado mantenerse entre los mejores clubes de las mayores. La llegada de Tarik Skubal elevó todavía más el potencial de una rotación que, si consigue llegar saludable a octubre, puede resultar formidable. Pero precisamente ahí permanece uno de sus principales fantasmas: la salud. MLB ha documentado durante toda la campaña cómo las lesiones de Blake Snell, Tyler Glasnow, Shohei Ohtani y otros brazos obligaron a Los Ángeles a estirar al máximo su profundidad y modificar repetidamente la estructura de su rotación. (MLB.com⁠)

Y, sin embargo, esa misma fragilidad ha terminado revelando posiblemente una de las mayores virtudes de Dodgers. Cuando pierde un pitcher encuentra otro; cuando desaparece temporalmente un titular aparece alguien desde la banca; cuando la rotación se rompe utiliza relevistas largos, brazos emergentes o jornadas prácticamente construidas desde el bullpen. El valor verdadero del club no reside únicamente en reunir nombres extraordinarios, sino en poseer suficientes soluciones internas para evitar que una lesión individual derrumbe toda la estructura. Incluso pensando ya en un eventual roster de postemporada, la principal interrogante sigue siendo precisamente cuántos de sus hombres importantes conseguirán llegar disponibles y en condiciones óptimas. (MLB.com⁠)

Eso confirma algo que hemos venido observando: la profundidad no constituye un lujo, sino una condición fundamental para sobrevivir seis meses y todavía llegar armado a octubre. Tener banca importa. Tener bullpen importa. Disponer de pitchers capaces de asumir roles diferentes importa. Y encontrar dentro de la propia organización a quien pueda cubrir una ausencia durante tres semanas puede terminar siendo tan valioso como la contratación estelar que aparece en todos los titulares.

Dodgers, por tanto, debe ser considerado favorito, pero no invulnerable.

Atlanta aparece inmediatamente dentro de esa conversación. Los Braves llevan años construyendo equipos de enorme calidad y nuevamente están instalados entre los mejores de la nacional. Poseen poder ofensivo, profundidad y experiencia, pero también conocen demasiado bien la otra cara de octubre: ser excelente durante la temporada regular no garantiza absolutamente nada cuando comienza una serie eliminatoria. Además, tampoco han escapado del problema físico. Spencer Schwellenbach continúa en un proceso de recuperación complejo por su lesión en el codo y Robert Suarez apenas fue autorizado para iniciar nuevamente programa de lanzamientos, recordatorio de que incluso los clubes mejor armados llegan a estas alturas administrando ausencias y recuperaciones. (MLB.com⁠)

Atlanta carga además con una presión particular. Durante los últimos años ha tenido clubes suficientemente buenos para aspirar legítimamente a todo y no siempre consiguió traducir esa fortaleza en campeonatos. Eso no disminuye su calidad actual, pero sí aumenta la exigencia. Cuando una organización permanece regularmente entre las favoritas, cada eliminación temprana comienza a pesar más que la anterior.

Y ahí aparece Milwaukee, probablemente el equipo que menos ruido produce entre los verdaderamente peligrosos. Los Brewers no poseen el impacto mediático de Dodgers ni la misma concentración de nombres estelares, pero continúan ganando y han construido una campaña que obliga a colocarlos dentro del primer grupo de aspirantes. Son precisamente la clase de club que puede convertirse en pesadilla durante octubre: ordenado, profundo, capaz de ganar partidos cerrados y poco dependiente de una sola estrella.

Por eso, si hoy hubiera que establecer una primera jerarquía razonable en la nacional, yo colocaría a Dodgers, Atlanta y Milwaukee en el grupo superior, con Cubs inmediatamente detrás y suficientemente cerca para alterar cualquier pronóstico. No porque los tres primeros estén destinados a llegar a la Serie de Campeonato, sino porque a estas alturas muestran la combinación más convincente entre resultados, profundidad y capacidad para sobrevivir distintos tipos de juego.

Pero una serie de playoffs no se juega en una hoja de cálculo.

Un equipo puede llegar con tres extraordinarios abridores y perder porque ninguno tuvo su mejor noche. Otro puede entrar como comodín con una rotación apenas suficiente y encontrarse repentinamente con dos pitchers lanzando el mejor beisbol de sus carreras. Un lineup capaz de producir cinco carreras por juego puede ser dominado durante tres noches y uno mucho más modesto puede conectar los dos cuadrangulares que cambien una serie completa.

La postemporada reduce muestras y amplifica accidentes.

En la liga americana, el panorama parece todavía menos definido. Tampa Bay merece hoy el primer lugar entre los candidatos porque ha sostenido una campaña extraordinaria y nuevamente demuestra que un equipo no necesita la nómina más costosa para construir una organización competitiva. Los Rays encuentran pitching, desarrollan jugadores, administran recursos y son capaces de permanecer durante meses frente a clubes con presupuestos considerablemente mayores. Ese tipo de consistencia obliga a tomarlos seriamente.

Después aparece Yankees, un club que siempre entra en cualquier conversación de octubre por talento, experiencia, presión histórica y capacidad para cambiar una serie con poder ofensivo o una gran apertura. Pero tampoco parece existir en la americana un favorito tan indiscutible como algunas versiones recientes de Dodgers en la nacional. Nueva York posee argumentos, pero también suficientes interrogantes para impedir cualquier pronóstico cómodo.

Y detrás se abre el panorama.

Boston se fortaleció y tiene suficiente talento para convertirse en un rival peligrosísimo si encuentra ritmo en septiembre. Houston posee algo que difícilmente puede medirse: experiencia acumulada en postemporada. Aunque su campaña no haya sido dominante, pocos clubes conocen mejor el tipo de presión que se vive cuando cada lanzamiento puede decidir una temporada. Texas tampoco puede ser descartado mientras permanezca vivo, y la central de la americana continúa siendo suficientemente compacta para permitir que cualquiera de sus aspirantes encuentre una buena racha y llegue a octubre transformado.

Por eso parece más sencillo establecer tres candidatos claros en la Nacional que hacerlo en la americana.

Hoy podríamos decir Tampa Bay y Yankees, y después colocar un signo de interrogación enorme.

Y quizá eso haga todavía más atractiva esa liga.

La historia demuestra además que muchas veces el mejor equipo de agosto no es el mejor de octubre. Basta recordar cuántos clubes terminaron temporadas con más de cien victorias y pocas semanas después estaban viendo la Serie Mundial por televisión. También hemos visto equipos alcanzar apenas el comodín, sobrevivir una primera ronda y descubrir de repente una confianza que los volvió prácticamente imparables.

El beisbol de postemporada no premia necesariamente al que fue mejor durante seis meses.

Premia al que juega mejor durante las semanas decisivas.

Ésa es una diferencia enorme.

La profundidad sigue siendo fundamental porque las lesiones no desaparecen cuando comienza octubre. Al contrario: muchas veces pesan todavía más. Un jugador puede sobrellevar una molestia durante temporada regular descansando un partido; en playoffs quizá tenga que participar porque no existe mañana. Un abridor puede recibir una apertura adicional de descanso en julio; en una serie de cinco juegos cada decisión adquiere otra dimensión.

Y ahí nuevamente aparecen el bullpen y la banca.

Un campeonato raramente puede ganarse solamente con nueve titulares y tres abridores. Se necesita el bateador emergente que produzca un hit decisivo, el corredor que consiga una base adicional, el utility capaz de jugar tres posiciones, el relevista largo que cubra tres innings después de una apertura corta y el preparador que enfrente al corazón del lineup rival antes de entregar la pelota al cerrojero.

Los equipos profundos sobreviven mejor al caos.

Y octubre es caos organizado.

Por eso Dodgers sigue pareciendo particularmente peligroso. No únicamente porque tenga a Ohtani, Skubal, Yamamoto o Freeman, sino porque ha demostrado capacidad para reinventarse. Cuando una pieza desaparece, rara vez se paraliza esperando su regreso. Busca otra solución. Esa capacidad organizacional puede valer tanto como cualquier estrella.

Pero también allí reside la contradicción: la profundidad puede compensar lesiones durante meses, aunque llega un momento en que demasiadas ausencias terminan cobrando factura. Si Los Ángeles consigue presentar en octubre una rotación saludable y un lineup cercano a su mejor versión, será difícil no colocarlo como favorito. Si llega otra vez parchado, la historia puede cambiar radicalmente.

Atlanta enfrenta una pregunta similar. Milwaukee debe demostrar que su regularidad puede trasladarse a series donde cada error cuesta muchísimo más. Tampa Bay tendrá que confirmar que su extraordinaria estructura resiste la presión de octubre. Yankees deberá encontrar nuevamente esa mezcla entre poder, pitcheo y ejecución que tantas veces decide su destino.

Todos tienen fortalezas.

Todos tienen grietas.

Y eso es precisamente lo interesante.

Los favoritos existen porque el análisis obliga a reconocer diferencias. Sería absurdo afirmar que todos llegan con las mismas posibilidades. No es cierto. Algunos poseen mejores rotaciones, otros más poder, mayor profundidad, mejores bullpens o simplemente un roster mucho más completo.

Pero las certezas no existen.

Un favorito solamente posee mejores probabilidades.

No posee el resultado.

A mediados de agosto podemos señalar que Dodgers, Atlanta y Milwaukee parecen actualmente los tres candidatos más sólidos de la liga nacional; que Tampa Bay y Yankees encabezan una liga americana bastante más abierta; y que detrás existe un grupo de equipos perfectamente capaz de modificar ese panorama durante las próximas seis semanas.

Podemos analizar estadísticas, lesiones, profundidad, pitcheo y calendario.

Podemos incluso acertar.

Pero tendremos que esperar.

Porque el beisbol conserva una cualidad maravillosa y despiadada: obliga a demostrar cada pronóstico dentro del diamante.

Y octubre tiene memoria propia.

Los equipos que hoy parecen mejores deben llegar, mantenerse saludables y después volver a demostrarlo desde cero. Los que entren de panzazo tendrán exactamente la misma oportunidad de conseguir 27 outs y anotar una carrera más que el rival. Ahí desaparecerán los récords acumulados y comenzará otra competencia.

Por eso los favoritos existen; las certezas no. Agosto puede mostrarnos quién parece más fuerte, pero octubre decidirá quién realmente lo era. Y como enseñó Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. En beisbol, además, sabemos exactamente cuándo ocurre: cuando cae el último out.

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