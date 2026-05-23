Estados Unidos empieza peligrosamente a parecer un imperio cansado intentando convencerse a sí mismo de que todavía controla el mundo. Y quizá ahí radica el dato más inquietante de esta etapa histórica: mientras Washington multiplica amenazas, discursos incendiarios, enemigos externos y demostraciones permanentes de fuerza, las piezas internas del trumpismo comienzan lentamente a moverse como suele ocurrir cuando los sistemas empiezan a desgastarse desde dentro.

Porque mientras la Casa Blanca intenta vender sensación de control absoluto, empiezan a aparecer señales demasiado delicadas para ignorarse: renuncia la jefa nacional de inteligencia, el Senado comienza lentamente a fracturar la famosa “pared roja”, JD Vance baja parcialmente el tono mientras calcula futuro propio, Marco Rubio permanece aparentemente rezagado… pero observando cuidadosamente cómo otros absorben desgaste, ICE desaparece parcialmente del reflector mediático cotidiano y seguridad nacional empieza a moverse nerviosamente entre México, Irán, China y un tablero internacional cada vez más inestable.

Pero el verdadero problema no son los nombres.

El verdadero problema son los elefantes que siguen dentro de la habitación.

Porque mientras la política estadounidense continúa atrapada entre escándalos, confrontaciones mediáticas, guerras culturales y polarización permanente, los grandes factores de desgaste estructural siguen intactos: deuda monumental, fractura social, desconfianza institucional, sobreextensión geopolítica, agotamiento occidental y un sistema internacional que dejó de funcionar bajo reglas claras para empezar a funcionar bajo ansiedad, sospecha y cálculo de supervivencia.

Y quizá lo más inquietante es que dentro del propio trumpismo empieza lentamente a percibirse algo peligrosísimo: todos comienzan a cuidarse entre sí. O peor todavía: todos empiezan a cuidarse de todos.

La salida de Tulsi Gabbard de inteligencia no parece un simple movimiento administrativo. Oficialmente se habla de motivos familiares. Naturalmente. Siempre aparecen explicaciones institucionalmente elegantes cuando los sistemas empiezan a crujir internamente. Pero políticamente la señal es muchísimo más incómoda: la responsable de coordinar el aparato completo de inteligencia estadounidense abandona el gobierno precisamente en medio de tensiones con Irán, creciente rivalidad con China, reacomodo Rusia-BRICS y señales crecientes de agotamiento interno.

Eso jamás proyecta estabilidad.

Proyecta fractura.

Y ahí empieza a notarse otra dinámica particularmente interesante: JD Vance sigue siendo el heredero emocional del trumpismo duro, pero ya no aparece tan incendiario como hace meses. Empieza a verse más calculador. Más presidencial. Más cuidadoso. Como si entendiera que el problema ya no fuera únicamente ganar aplausos de la base radical… sino sobrevivir políticamente al posible desgaste acelerado del propio Trump.

Porque incluso dentro del trumpismo algunos empiezan lentamente a percibir algo incómodo: Trump sigue dominando emocionalmente al movimiento… pero comienza también a desgastarlo estratégicamente.

Y ahí aparece Marco Rubio.

Muchos lo siguen viendo rezagado.

Error.

Rubio lleva meses jugando quizá el papel más inteligente dentro del Partido Republicano: esperar. No confronta directamente. No disputa liderazgo frontalmente. No absorbe el desgaste ideológico más tóxico. Simplemente deja que otros se quemen mientras él conserva vínculos con sectores institucionales, financieros, internacionales y de seguridad nacional que empiezan a mirar con creciente nerviosismo el caos acumulado.

Vance emociona a la base.

Rubio tranquiliza al establishment.

Y cuando los sistemas políticos comienzan a sentir fatiga estructural… los perfiles “tranquilizadores” suelen empezar lentamente a recuperar valor.

Mientras tanto Pete Hegseth sigue funcionando como útil ariete mediático del trumpismo: confrontación cultural, agresividad verbal y nacionalismo permanente. Pero justamente por eso también se vuelve uno de los perfiles más vulnerables si el tablero internacional continúa complicándose. Porque una cosa es vender dureza en televisión. Y otra muy distinta administrar simultáneamente China, Irán, Rusia, BRICS, crisis institucional interna y desgaste global de liderazgo estadounidense.

Y ahí aparece otro dato muy revelador: ICE prácticamente desapareció parcialmente del reflector mediático cotidiano. No porque el tema migratorio haya dejado de importar. Al contrario. Sino porque el trumpismo parece haber entendido temporalmente que el tablero emocional se movió hacia otro lugar: China, Irán, Cuba, BRICS, seguridad nacional y deterioro geopolítico global.

Pero el tema migratorio sigue ahí.

Los elefantes siguen ahí.

Todos siguen ahí.

La deuda sigue ahí.

La fractura racial sigue ahí.

La violencia sigue ahí.

La crisis institucional sigue ahí.

La desconfianza colectiva sigue ahí.

Y quizá el dato más peligroso de todos: la ansiedad estratégica estadounidense sigue ahí.

Porque mientras China transmite paciencia, Rusia aprovecha fracturas, BRICS crece lentamente y Europa recalcula supervivencia, Washington empieza cada vez más a parecer un sistema que administra incendios diarios mientras intenta convencer al mundo de que todavía controla completamente el edificio.

Y los imperios cansados suelen entrar exactamente así en sus etapas más peligrosas: confundiendo ruido con autoridad, movimiento con control y agresividad con fortaleza.

Por eso Trump endurece discursos.

Por eso reaparece Cuba.

Por eso vuelven fantasmas de la Guerra Fría.

Por eso resurgen amenazas hemisféricas.

Por eso se multiplica la narrativa de enemigos externos.

Porque las potencias agotadas suelen necesitar tensión permanente para evitar que la atención pública permanezca demasiado tiempo concentrada sobre sus fracturas internas.

Pero ahí aparece el verdadero riesgo histórico.

Cuando un sistema político empieza simultáneamente a perder serenidad, fragmentarse internamente, endurecer discursos, multiplicar enemigos, tensionar demasiados frentes y mover piezas sensibles de inteligencia y seguridad nacional… normalmente significa que ya comenzó a sentir algo que las grandes potencias rara vez aceptan públicamente:

Miedo.

Miedo a perder cohesión.

Miedo a perder control.

Miedo a perder centralidad.

Miedo a descubrir que el resto del mundo empieza lentamente a acostumbrarse a un planeta donde Estados Unidos ya no ordena automáticamente el tablero.

Y ahí es donde los elefantes dejan de ser solamente problemas políticos.

Empiezan a convertirse en síntomas de agotamiento imperial.

Porque las superpotencias rara vez colapsan de golpe.

Primero se saturan.

Después se polarizan.

Luego reaccionan emocionalmente a todo.

Y finalmente comienzan a moverse con más ansiedad que claridad estratégica.

Exactamente ahí parece empezar a entrar el Estados Unidos desgobernado por Trump.

Y quizá la señal más peligrosa no sea siquiera el caos visible.

Ni las renuncias.

Ni las fracturas republicanas.

Ni los discursos cada vez más agresivos.

La señal verdaderamente inquietante es otra: el sistema empieza lentamente a parecer gobernado más por nerviosismo que por visión histórica.

Y cuando un imperio comienza a actuar más por ansiedad que por serenidad… normalmente ya empezó a perder algo mucho más importante que poder militar o influencia diplomática:

La claridad para entender el tiempo histórico que está viviendo.

Y las grandes potencias rara vez sobreviven intactas cuando pierden justamente eso.

La claridad.

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