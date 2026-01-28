“El perro es el mejor amigo del hombre”. Conocimiento ancestral

Los perros desde que fueron domesticados han sido parte de la sociedad humana y de su evolución como tal, y como seres vivos deben tener derechos universales.

Con lo ocurrido en el refugio franciscano para perros se gestó una reflexión muy importante sobre sus derechos, independientemente de que las manifestaciones públicas al respecto hayan sido sin conocimiento de causa, ya que muchos de los manifestantes no conocen las dimensiones, sobre todo contractuales del problema, tal como ocurre con los manifestantes que exigen la liberación de Palestina sin siquiera saber dónde es Medio Oriente ni su historia.

También resulta interesante analizar la iniciativa legislativa de México sobre la obligación de registrar a los perros y otras mascotas con un sistema similar a la CURP, ya que con esto tendrían más individualidad cada uno de ellos, y consecuentemente más derechos en general.

Un hecho que hay que tomar en consideración es que los perros no deberían vivir en espacios pequeños, ya que ancestralmente vivían en espacios muy amplios antes de ser domesticados, y si lo hacen, debería exigirse de alguna manera que salgan todos los días a pasear.

Al respecto habría que normar conductas para la eliminación de las evacuaciones de los perros, ya que todavía no existe un buen sistema en México de basureros continuos para depositarlas. Yo he recomendado, a entrenadores de perros y a muchas personas que se valore la posibilidad de fabricar un spray o aerosol congelante para dichas evacuaciones, ya que al congelarlas sería más fácil transportarlas y desecharlas, se mantendrían más limpias las calles y las vías públicas, y se generaría también un sistema de control de infecciones.

Nota cultural. En hebreo coloquial y bíblico perro se dice: “Keleb”, que traducido al español significa “todo corazón”, por el gran apego emocional que siempre han manifestado los perros a las personas, pero sobre todo, a sus dueños.