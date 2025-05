No deja de ser interesante como Alfonso Durazo Montaño está convertido en uno de los elementos clave en la política nacional y al mismo tiempo en uno de los gobernadores más reconocidos por su trabajo al frente del estado de Sonora .

Como se sabe su papel como catalizador de los acuerdos en su partido, Morena, fue fundamental para asegurar el futuro de esa organización política y darle jalón de orejas a los que están distorsionando la esencia y visión del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y hoy lidereado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese tema, ya lo planteamos hace unos días, sobre aviso no hay engaño y hay muchos remitentes del mensaje de ser austeros, no caer en excesos y no andar trepados en un ladrillo. Y claro sobre este asunto el tiempo es el que dirá.

Pero ayer martes 13, circuló un estudio de la firma Demoscopia Digital, que ubica Durazo Montaño en tercer lugar entre los gobernadores mejor evaluados de todo el país con un 67.8% de opiniones positivas.

El dato es relevante y se contrapone a la narrativa de los medios de la oposición de los expertos en todo y especialistas en nada que pululan en las redes sociales. Al final de cuenta son los resultados los que hablan y Sonora marcha bastante bien en este momento, de acuerdo a los indicadores disponibles.

Para comenzar la presidenta Claudia Sheinbaum revelo hace unos día en el encuentro con banqueros en Nayarit, que la violencia en el estado bajó un 41.5% en cuanto a la incidencia de homicidios.

También hace unos días el Inegi ofreció un dato muy importante respecto a la marcha de la economía estatal, pues Sonora alcanzó una tasa de desempleo del 1.8% ubicándolo al estado entre los que tienen un mercado laboral más dinámico.

A nadie escapa el hecho de que Sonora está en boga y que prácticamente no hay proyecto estratégico del gobierno de la 4T, que no pase por la entidad, desde el plan de semiconductores “Kutsari”, el plan para desarrollar autos eléctricos “Olinia”, las energías renovables del Plan Sonora , el ferrocarril a Nogales, los polos de desarrollo que se anunciarán esta misma semana y que tocarán a Sonora por su ubicación estratégica y sus ventajas logísticas, además de la experiencia en desarrollo de procesos de alta tecnología.

Hay grandes planes de inversión en desarrollo para Sonora y muy pronto podrán conocerse anuncios como el de la firma taiwanesa AMD, entre otros proyectos.

Ayer de hecho el gobernador Durazo selló una alianza con sector empresarial, sociedad civil, instituciones académicas, ciudadanía y gobierno, a favor de la seguridad, logrando concretar el Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad.

Este esquema tiene el objetivo de fortalecer acciones estratégicas para la seguridad en el estado, y a su vez, potenciar el desarrollo económico en favor de la sociedad sonorense.

Ahí Alfonso Durazo ratificó su liderazgo al estar acompañado de los diversos sectores empresariales, académicos, presidentes municipales y representantes de los mandos militares, de seguridad y de impartición de justicia en el estado.

Se definió un esquema en el que los empresarios también aportarán recursos para fortalecer la seguridad, aceptando un aumento al impuesto sobre nóminas para empresas con más de 100 empleados, que será en adelante del 4%.

El objetivo es, contar con un recurso que será administrado con total transparencia y rendición de cuentas, garantizado su aplicación a las acciones de seguridad que den como resultado la mejora de la competitividad económica del estado.

Este fideicomiso será administrado por un comité mixto integrado mayormente por empresarios.

De hecho este esquema fue avalado por la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez Sierra, quien reconoció las políticas públicas impulsadas por el gobernador, encaminadas a convertir a Sonora en un estado líder a nivel nacional.

Y de hecho al concretar este acuerdo, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, Fabian Octavio De La Torre de Stéffano, entregó al gobernador Durazo Montaño el distintivo “México muy Mexicano” por empujar iniciativas como el fideicomiso para fortalecer la seguridad y fomentar la competitividad.

No deja de ser inusitado que los empresarios acepten de manera voluntaria un aumento en el dinero que le pagan al gobierno, y queda claro que si el futuro de sus negocios está en Sonora, la apuesta es por lograr mayor seguridad en todo el territorio estatal.

Correspondencia a demiandu1@me.com | En X: @Demiandu

#SonoraPower