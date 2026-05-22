Los apodos con los que nombran a los narcotraficantes y a los integrantes del crimen organizado en general, además de ser muy creativos como “La Barbie” que por guapo parecía muñeca, o “El Jardinero” que al verlo parece un jardinero de verdad, o “El Botox” que pareciera que se hizo tratamiento de estiramiento de arrugas faciales, o “El Chapo” como si fuera una chapa en masculino que la puede abrir una llave única, o “El Keiko” con rasgos parecidos a una orca, los apodos y su manera de nombrarlos deben tener una razón de ser, porque pareciera un juego nombrarlos.

En los noticieros muchas veces hablan con frases como:

- “El Jardinero” contactó al “Botox” para pedirle al “Keiko” que declare y logre una reducción en su condena, y cuando saliera de la cárcel ayudara a “La Barbie” a extraditarse a México.

Repito, pareciera un juego el hecho de apodarse y de utilizar los apodos resultantes para nombrar a los malhechores, hasta en los noticieros estadounidenses hablan así, por ejemplo:

- The government is looking for information about “los chapitos” and will pay for it.

(El gobierno está solicitando información sobre “Los Chapitos” y pagará por recibirla).

Es muy interesante analizar a los noticieros, cuando hablan de un nuevo narcotraficante o criminal, lo nombran por su nombre y después con un “alias” mencionan el apodo con el que fue bautizado en las calles, y al dar más noticas sobre él, ya únicamente lo nombran con su apodo.

Pero independientemente de lo apasionante que resulta estudiar el fenómeno de apodar a las personas para que puedan ser parte de un grupo delictivo basándose en sus características físicas, al respecto, si Carl Gustav Jung lo hubiera conocido, estaría fascinado de estudiarlo como parte del inconsciente colectivo, pero lo más importante por ahora es reconocer que el narcotráfico no acabará hasta que se termine la demanda de drogas, y tampoco el fenómeno de apodar así a sus integrantes.