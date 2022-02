Loret amenaza al segundo hijo de AMLO

De plano ya en tono mafioso, hoy en El Universal el columnista Carlos Loret de Mola ha amenazado al segundo hijo del presidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán.

“Y ‘Andy’? ¿Es hora también de empezar a hablar de su hijo ‘Andy’?”. Esto escribió el socio de Claudio X. González y empleado de Roberto Madrazo este jueves en el diario de Juan Francisco Ealy Ortiz.

Eso no tiene nada de periodístico. Eso es una amenaza. Significa que si el presidente de México sigue cuestionando a Loret —quien tiene cola para que de la pisen— este periodista devenido en sicario informativo calumniará a otro de sus hijos. Desde luego, con información tergiversada y manipulada obtenida mediante sucio espionaje probablemente pagado por Claudio X., cuyo padre ha sido el gran aliado empresarial de Carlos Salinas.

No hay ética en lo anterior. Hay, nada más, intenciones de destruir a Andrés Manuel. Si no lo consiguen difundiendo mentiras, y creo que no lo conseguirán, ¿a qué más van a recurrir? ¿Ya al golpismo más directo?