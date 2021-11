Lorenzo puso el dedo en la llaga

“Muy contento. La verdad es un privilegio; nunca había pensado que iba a hablar en la tribuna más importante de la nación, que es la de la Cámara de Diputados. Ese es el espacio de representación de la nación” Lorenzo Córdova

La defensa del presupuesto

Me parece que la comparecencia de Lorenzo Córdova en la Cámara de Diputados será recordada durante muchos años. Pudimos escuchar en la tribuna legislativa una de las exposiciones más claras de las necesidades de un presupuesto público y la exposición detallada de cómo se utilizará este. Entre muchas razones, la cabeza del Instituto Nacional Electoral lo defendió a capa y espada para cubrir la realización del ejercicio de revocación de mandato y una posible consulta pública, iniciativas del Ejecutivo federal hoy vueltas ley. El consejero presidente del INE es tal vez el único funcionario público que tiene claro las necesidades que debe cubrir un presupuesto.

Hay valor y una actitud responsable

Tristemente —mas ya no sorprende— lo que tenía que haber sido una lección para todos los legisladores de claridad en la rendición de cuentas y orden en la exposición de argumentos, se convirtió en un momento donde los diputados de la 4T se dedicaron a vituperar a Córdova. Los panistas, mientras tanto, buscaban cómo defenderlo.

Nadie se dio cuenta que el trabajo del exponente es inmune a las difamaciones de unos y que, por lo mismo, tampoco requiere la defensa de los otros. Con su actitud, Lorenzo demostró de sobra que cumple con su responsabilidad y tiene más valor que los cuatroteros para ir a exponer los motivos de su proceder.

Mas si su explicación elevó el nivel de debate en la cámara legislativa, la respuesta de los morenistas recordó la nula educación de dicho grupo. Lo único que pudieron reclamar —y mismo eso lo hicieron mal— fue que se bajaran el sueldo todos los integrantes el Consejo General del INE. Nunca ni siquiera escucharon que era el mismo Lorenzo quien (irónicamente) defendía en el presupuesto del 2022 los dineros para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato tan anhelado por López Obrador.

Hipócritas descalificaciones

No faltaron las descalificaciones. Por decir la verdad en la tribuna legislativa, los morenistas llamaron a Córdova ‘traidor, bravucón, lengua floja, faccioso, violador de la Constitución, racista, farsante, obsesivo demencial’, entre otros epítetos. Descalificaron sin pruebas, siendo zafios, como siempre.

Lorenzo Córdova no cayó en la bajeza. Mostró, en cambio, lo que el régimen no quería se supiera. El partido de la 4T entregó en marzo un escrito al INE donde se comprometía a ceder mensualmente parte de su financiamiento hasta llegar a entregar el 50 por ciento de sus prerrogativas de este año para comprar vacunas anti Covid-19. Pues bien, resulta que de los $1,124 millones prometidos, Morena apenas está en trámites para devolver $974 millones, demostrando que los únicos traidores son los miembros de la bancada morenista.

El diputado Juan Ramiro Robledo de Morena señaló que los excesos del INE agravian a todos los mexicanos que apoyan a López Obrador; falló en decir que todos los excesos, corrupciones y abusos de la 4T agravian a todos los mexicanos sin importar su ideología.

Fernández Noroña utilizó una grabación de hace años donde Córdova se burló de un indígena por su forma de hablar. Olvidó mencionar que Lorenzo pidió perdón por su dicho, lo que nunca hacen los morenistas cuando agreden.

Ante cada nuevo ataque (que forma parte de un mismo gran esquema) Lorenzo Córdova no perdió la calma, antes bien citó a Eduardo Galeano (escritor uruguayo, reconocido ideólogo de izquierda) y remató con “es normal que las decisiones del árbitro sean cuestionadas, es sano y positivo”.

Surrealismo legislativo

Morena receta abrazos y no balazos para los delincuentes, pero cuando Córdova Vianello palmeó a un diputado de Morena, este le espetó “un finísimo”: “no me toques, que te crees, igualado”. Así de hipócrita se comporta el partido que se dice humanista y igualitario. Y es que los principios de igualdad y fraternidad morenistas los hace diferentes… al grado que no se les puede ni siquiera saludar…

Increíble pero cierto el surrealismo legislativo que presenciamos los ganadores del 2018, reconocidos por la autoridad electoral, atacan y descalifican al árbitro de la contienda; mientras, los perdedores de la misma, le defienden. En el colmo del cinismo, la acusación de los lopezobradoristas se basa en que el consejero presidente del INE percibe un salario mayor al del presidente de república, lo cual es absolutamente legal (además de que Córdova sí desquita su sueldo).

Piden juicio político contra quien vigila se cumpla la ley electoral y guardan sepulcral silencio ante los desfalcos de Manuel Bartlett, las donaciones ilegales recibidas por los hermanos del presidente AMLO y las falsedades de muchos miembros del gabinete cuatrotero.

Pero hay una ironía todavía mayor: la consulta de ratificación de mandato (de revocación no tiene nada) es una trampa de López Obrador al INE, pues cualquiera que sea el resultado de este ejercicio, el INE queda mal. Lo que es más, Lorenzo Córdova pide el presupuesto para realizarla, pero los ciudadanos debemos hacer lo posible para que no se lleve a cabo (el Instituto Electoral reiteró que de no realizarse la misma, el dinero se devolverá al erario).

A todo lo expuesto anteriormente agreguemos un detalle nada menor: quienes consideran que Lorenzo Córdova fue a placearse para construir su candidatura presidencial hacia el 2024 siguen sin entender nada (ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio). Y es que solo así se entiende que el candidato eterno siga en campaña todas las mañaneras rogando por su ratificación de mandato. López Obrador rompe la ley y los cuatroteros callan. La doble moral de estos es claro reflejo de su hipocresía.

Nuestro privilegio

Mientras Gertz Manero, López-Gatell y otros funcionarios se esconden bajo las faldas de la mayoría de ‘Juntos Haremos Historia’ en la cámara, permitiéndoles postergar o evitan el cumplimiento de su obligación de informar al Poder Legislativo sobre sus labores, tenemos que Lorenzo Córdova se presentó sin chistar a comparecer ante la Cámara de Diputados. Y no solo fue él, lo acompañó todo el Consejo General del INE para poder contestar de manera puntual a cualquier pregunta o duda que los diputados pudieran tener.

Ese es la diferencia entre ser un verdadero demócrata y un gran servidor público a solo servirse del puesto.

Permítanme parafrasear a Lorenzo Córdova. Él dijo que fue un privilegio poder hablar en la tribuna más importante de la nación. Para los mexicanos (unos no se dan cuenta todavía) es un privilegio tenerlo como presidente del INE y escucharlo hablar defendiendo nuestra democracia, basado en el derecho y la norma.

Córdova puso el dedo en la llaga; evidenció las falsedades de Morena a la vez que hizo un ejercicio de rendición de cuentas, cosa que los morenistas no saben hacer.

Fue un privilegio escucharlo y es una gran tranquilidad tenerlo como presidente del INE.

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero