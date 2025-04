Los enemigos siguen aferrados, su propaganda ya no pega, Nadie les cree. Van contra lo que López construyó. Van contra la que decían sería su sombra…

Ahora el ex presidente Andrés Manuel descansa bajo la ceiba, agradecido por la sombra que le otorga; escucha el canto de las aves, siente la suave brisa del trópico, de la selva, húmeda, entrañable. Tal vez estará escribiendo o recordando nombre por nombre a cada uno de sus enemigos… Que no dejan de mencionarlo y que ahora la propaganda negra va contra la presidenta, la que recorre el sendero que él abrió y que ella tiene como fin consolidar, que tiene la convicción de terminar lo que a él, el tiempo no le permitió concluir.

Él pudo contra todos los enemigos con paciencia y sin violencia; ésos que siguen retorciéndose porque el “peligro para México” cumplió con lo que dijo, porque generó un cambio difícil de revertir. Las mismas nauyacas con sus lenguas viperinas empapadas de veneno siguen publicando noticias falsas; al inicio aseguraban que el dictador “se iba a quedar”, pero se retiró como dijo; ¿por qué? ¿De qué se esconde?

Enemigos a la carta. Hace veinte años fue el desafuero, o el intento…

Personajes de la política iban y venían. Conspiraban en grupo, en pares, meditaban a solas. El peligro para la oposición, “ese cuate”, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, está traspasando la línea.

En ese entonces estaba en la presidencia Vicente Fox Quesada quien fue el principal impulsor del proceso para el desafuero; un plan orquestado con la ayuda de gente poderosa que aun pulula por ahí, vieja ya, pero con mayor malicia.

“Lo que sí hice fue todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que “ese cuate” no llegara a la presidencia”, dijo Fox.

Vicente Fox Quesada solicitó la ayuda de Rafael Macedo de la Concha el entonces procurador general de la república. Fox fue acusado de utilizar a la procuraduría con fines políticos.

El oscuro pasado de Macedo de la Concha se ocultó durante ese periodo. Nada se dijo de que había sido agente de la Dirección Federal de Seguridad, esa entidad siniestra señalada por violaciones a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” en México.

Durante el periodo en que Macedo se desempeñó como agente, la Dirección Federal de Seguridad era dirigida por Luis de la Barreda Moreno y después por Miguel Nazar Haro; ambos señalados por operar estrategias de represión, incluyendo desapariciones forzadas y torturas contra cualquier opositor político. Macedo, estuvo presuntamente colaborando en tareas de vigilancia y control de movimientos sociales e insurgentes.

Enemigos de esta talla tenía López Obrador…

Debe reír el ex presidente al recordarlos todos y a cada uno de ellos, porque tiene una memoria privilegiada. Una archivo mental posee. Un CPU de amplio almacenamiento.

Ha de repasarlo todo, mientras disfruta de su merecido descanso después de haber trabajado como ninguno de los ex presidentes juntos. Las fallas que tuvo puede guardarlas en alguno de sus bolsillos de su guayabera…

Satisfecho estará por haber vencido a todos teniendo el apoyo del pueblo. Primero escucharon sus discursos unas seis personas, después veinte; siguió recorriendo el país caminando, sobre lodo con los pantalones arremangados, pisando fuerte, firme, con convicción para acercarse a los más pobres, a los ignorados; más personas estuvieron atentas a sus palabras sencillas y lo comprendían por fin todo.

En 1994, Roberto Madrazo Pintado, le robó a López Obrador la gubernatura de Tabasco. Con maña y trampa, el priista se fue por otros senderos recibiendo dinero ilícito para su campaña. Triunfante, salió al balcón municipal con los brazos en alto, igual como cuando lo hizo en el maratón de Berlín. Llegó a ambas metas con trampa. En Alemania se tragó algunos kilómetros, y en Tabasco superó los topes de campaña 60 veces mayor al límite permitido.

El tramposo Roberto desestimó la calma, la inteligencia y perseverancia de Andrés Manuel…

En el año 2000 se convirtió en jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Su gestión se caracterizó por programas sociales como la pensión para adultos mayores, se construyó el tramo del segundo piso del periférico al sur de la capital mexicana, el único que hasta la fecha es gratuito. Dejó el cargo en 2005, con una alta aprobación.

En las elecciones de 2006, ambos volvieron enfrentarse. A Roberto le quedó “pintado” el tercer lugar y gracias a un descarado fraude electoral, quedó como presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa. Anunció enérgico Felipe “El Valiente” que iniciaría una guerra contra el narcotráfico; el que entró lleno de miedo por la puerta trasera para recibir la banda presidencial.

Andrés Manuel López Obrador protestó, con un plantón en el Zócalo, millones de mexicanos que se solidarizaron con él.

Nada ni nadie lo detuvo. Conoció cada rincón de la república desde que inició su lucha. A pesar del repudio que sentían por él quisieron imitarlo, como Ricardo Anaya que recorrió unos cuantos meses el país, mostrando esa falsa indignación por la pobreza de la gente y con asco disfrazado comía los tacos de bondad que les servían en algunas casas de muy bajos recursos. O las cuantas “mañaneras rosas” de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez que serían a las diez de la mañana; levantarse a las cuatro ¿como para qué?, no olvidemos que “andar en campaña era una verdadera chinga”.

Como presidente de México, siguió recorriendo el país, sin Estado Mayor Presidencial, sin caravana, él iba a todos lados rodeándose del pueblo; “ellos me cuidan” decía. Se sentaba en el piso de tierra para escuchar la historia de vida de algún campesino porque ambos eran iguales, los dos mexicanos, los dos con latidos, con ilusiones.

Un fuerte “madrazo” para Roberto el ex gobernador de Tabasco su eterno enemigo, el triunfo de López hizo que el odio que siente por él creciera y circulara como torrente por su cuerpo ya un tanto envejecido por derrotas, por ser el eterno perdedor.

Roberto Madrazo Pintado urdió planes, pensó que uniéndose al payaso misógino, el de peluca verde y al periodista afecto a los montajes podrían juntos desprestigiar al presidente. No pudieron…

El ex gobernador Roberto Mardrazo, su hijo y yerno, establecieron una red de empresas que obtuvieron contratos por casi 400 millones de pesos en el Estado de México y Michoacán. Empresas ligadas a la distribución de medicamentos y equipo médico, esto habría financiado el proyecto, una plataforma mediática, critica contra el gobierno de Andrés Manuel. El tiro les salió por el excusado, al jalar la palanca de arranque esa propaganda mal intencionada solo los ensució a ellos, aumentó su descrédito; la popularidad y aceptación de López no hizo sino más que subir… Otro madrazo para el político Roberto.

A tiempo y destiempo, no importa el orden cronológico de la aparición de estos personajes oscuros, de estos enemigos acérrimos quienes ahora descargan su furia contra el ausente y ahora lanzan acusaciones elaboradas con irrisoria malicia contra presidenta Claudia, la que decían sería su sombra…

El PRI y el PAN desaparecen. Nada les funciona, pero no se cansan. Mientras el populista, el ex presidente tabasqueño está cobijado bajo la sombra de la ceiba inhalando el aire límpido de la selva tropical; escribiendo sus memorias o recordando las jugadas maestras que realizó para derrotar a sus contrincantes.