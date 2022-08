En la columna de ayer comenté todo el tema de la expansión política digital que Marcelo Ebrard ha estado utilizando en la plataforma de TikTok. Analicé diferentes puntos con respecto al TikTok que realizó el canciller, entrevistado por Jorge El Burro Van Rankin.

Comentaba que si acaso no estaría siendo pagado el Burro para realizar esas entrevistas tan a modo y de ser así de donde saldría el dinero y por otra parte, cuestioné si el canciller realizó esa entrevista desde la oficina que todos le pagamos, es decir haciendo campaña electoral con recursos públicos.

Pero hay algo más que no les comenté y que creo que es de suma importancia puntualizar: Ebrard en su video-entrevista, dice que “va a cambiar al país”, esto es, poco le faltó para afirmar que reconoce que las cosas se están haciendo muy mal en el gobierno y que la forma de gobernar del presidente AMLO no es la correcta, que el presidente no lo está haciendo bien, pues, y que él hará las cosas mejor cuando sea titular del poder ejecutivo.

Creo que sutilmente deja entrever que no comulga con el presidente y sus formas, pero tampoco el canciller alcanza a tener el valor de reconocer que ya no está de acuerdo con Morena ni con AMLO, y que mejor se baja de ese camión para buscar espacio en el de la oposición.

Eso hubiera sido una verdadera honestidad, muy valiente diría yo, en lugar de estarle dando la espalda al presidente de esta manera, bastante artera por cierto, porque no fue la suya una actitud clara y frontal.

Por si esto fuera poco, en el periódico El Financiero y en el diario El País acaban de publicar encuestas en donde Claudia Sheinbaum lleva la delantera, estudios que confirman los de SDPnoticias; lo que hace quedar a Marcelo Ebrard como una persona absolutamente mentirosa, pues asegura en su video que va a la delantera en todas las encuestas. Y esto no es así. Entonces pretende mentirle a la gente y ¿así quiere ser presidente?

No sé, me da curiosidad si el presidente habrá visto este TikTok de Marcelo casi casi deslindándose de él, también rompiendo relaciones con Claudia Sheinbaum y declarando que será ganador.

Me pregunto, de ser así ¿qué pensara, qué le pasara por su cabeza al presidente al darse cuenta que aquel que ha mantenido tan cerca de él, le está jugando de esa forma?

Todas las corcholatas están usando estrategias para promocionarse, pero esta en particular que está utilizando Marcelo Ebrard está demasiado sucia. O lo empieza a estar. Y todavía falta para el 2024. Veremos si replantea su estrategia o sigue mintiendo y haciendo su campaña en horas laborales y desde la oficina que todos le pagamos.

Insisto, debemos de estar muy observantes, este llamado “pueblo” que somos, está despertando y no se va a dejar engañar.

Es cuanto.