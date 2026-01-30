Ayer Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, publicó una parodia. Este columnista pidió a ChatGPT imitar, en tono burlón, algunas palabras de Claudia Sheinbaum en la mañanera.

Para seguir el juego, solicité a ese sistema de inteligencia artificial, y a otro, Gemini, remedar a ciertos personajes, que detestan a la 4T, acerca de lo que publicarían después de lo comentado por Donald Trump sobre la llamada que ayer sostuvo con la presidenta mexicana: “Tuve una llamada muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum, de México. Salió extremadamente bien para ambos países… México tiene una líder maravillosa y altamente inteligente”.

Reacciones de comentócratas:

Raymundo Riva Palacio: “Mis fuentes en el Departamento de Estado y en la inteligencia mexicana confirman que el tuit de Trump son puras fake news diplomáticas; en realidad, la llamada fue un monólogo de amenazas donde Sheinbaum no pudo articular palabra, y este elogio es solo una pantalla de humo para ocultar el ultimátum que recibió”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Riva Palacio: Lo de Riva Palacio ya no es periodismo, es ciencia ficción con déficit de rigor metodológico. Dice que tiene fuentes de inteligencia que confirman que el mensaje es fake news, pero su hipótesis sufre un error de observación básico: el fenómeno ocurrió en la realidad, está publicado en la cuenta oficial del presidente de EEUU y tiene efectos políticos medibles. Es curioso que Riva Palacio prefiera creer en sus fantasmas de pasillo y no en la evidencia empírica; científicamente, eso se llama sesgo de confirmación extremo. Mientras él se inventa un guion de película de espías para no aceptar que nos respetan, nosotros seguimos operando con datos duros”.

Jorge G. Castañeda: “Es una capitulación de terciopelo; Donald le susurra que es maravillosa mientras ella le firma la frontera en una servilleta. Qué diferencia con Mark Carney, que le responde a Trump con datos macroeconómicos. Aquí preferimos el apapacho del bully. Trump no elogia por convicción sino por cálculo; tomar el cumplido como aval estratégico es una ingenuidad diplomática. La asimetría persiste, aunque se maquille con adjetivos”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Castañeda: “Dice que es capitulación de terciopelo, pero la política exterior no es un ensayo de Nexos , es física de fluidos: si no entiendes la presión de la corriente, te ahogas, y a Jorge claramente le falta oxígeno teórico desde hace décadas. Perdió la cordura cuando trabajó con Fox. En la ciencia hay un principio de causalidad muy básico: quien durante años se somete a la inercia de un pensamiento tan limitado como el de Vicente Fox, termina por sufrir una degradación irreversible en su propia capacidad de análisis y en su inteligencia. Científicamente podríamos decir que hubo una transferencia de desorden intelectual. Jorge parece haber absorbido tanto el estilo de su antiguo jefe que ahora sus críticas tienen la misma profundidad del comes y te vas que Castañeda y Fox le recetaron a Fidel Castro por presiones de Estados Unidos; esa sí fue una enorme claudicación diplomática, cuya arquitectura diseñó don Jorge Castañeda Jr., quien alguna vez fue un intelectual serio. Hoy Jorge todo lo analiza con la lógica de Fox: ‘Los mexicanos hacen los trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer’ o ‘Las mujeres son lavadoras de dos patas’. Así su rigor intelectual”.

Héctor Aguilar Camín: “Estamos ante el síndrome de Estocolmo: Sheinbaum celebra el piropo del carcelero mientras él ajusta los grilletes arancelarios. Carney en Ottawa se atrinchera en la autonomía estratégica, y en México nos derretimos por un adjetivo de quien nos quiere invadir. El elogio de Trump distrae de lo esencial: seguridad y frontera siguen marcando el compás desde Washington. Trump marca la partitura; México aplaude la melodía”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Aguilar Camín: “Héctor habla del síndrome de Estocolmo con una ligereza que espantaría a un estudiante de psicología de primer semestre reprobado. Él confunde la diplomacia de alto nivel con una novela histórica de ficción donde Aguilar siempre es el protagonista incomprendido. Luego Aguilar Camín habla de la partitura que pone Washington. Es una metáfora bonita, pero los datos recientes muestran negociación. Cuando la evidencia contradice la metáfora, se cambia la metáfora, no la evidencia. Pero es demasiado pedir objetividad al fanatismo originado en el odio a un sistema político que no le favorece”.

Sergio Sarmiento: “Parece que la inteligencia que Trump alaba es la docilidad para hacerle el trabajo sucio migratorio. Carney entiende que el comercio es una partida de ajedrez técnico; Sheinbaum cree que es un intercambio de cortesías para que no nos cierren la ventanilla. Sin indicadores y compromisos medibles, esto es retórica”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Sarmiento: “Sarmiento insiste en la docilidad, pero en termodinámica la eficiencia no es vociferar, sino lograr el máximo trabajo con el mínimo desperdicio de energía. Coincido en algo: importan los indicadores. Por eso presentamos indicadores reales. Muchas veces no le gustan a Sergio porque contradicen su columna del día anterior y también la que está escribiendo para el día siguiente”.

Ricardo Salinas Pliego: “¡Vaya, vaya! Los que escupían fuego contra el racista ahora menean la colita porque el rubio les dio una palmadita. Hasta el estirado de Carney tiene más pantalones para poner límites; allá protegen su capital, aquí protegemos el ego de la presidenta”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Salinas Pliego: “No hay mucho que responderle. Mientras él tuitea desde su yate, nosotros resolvemos con el vecino problemas importantes. (Posdata: ya empezó a tomar chocolate y a pagar lo que debe de impuestos)”.

Denise Dresser: “Es el abrazo de dos autoritarios que se reconocen en el espejo; Trump le da el certificado de buena conducta a cambio de una patrulla fronteriza con esteroides”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Dresser: “Habla de espejos autoritarios con esa adjetivación barroca tan suya. Denise: la política no es una performance del ITAM, es correlación de fuerzas. Se enseña en primer semestre”.

Carlos Marín: “¡Qué maravilla de idilio! ¿Cuánto nos costó el piropo? ¿La soberanía o la rendición total en pagos fijos? Elogio afuera, presión adentro: libreto viejo”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Marín: “Él pregunta cuánto nos costó el piropo con ese tono de nota roja tan propio de su periodismo siempre amarillista; Carlos, la soberanía no se empeña, se ejerce”.

Aurelio Nuño: “Es patético festejar las migajas de aprobación de un hombre que denigra nuestras instituciones. Tenemos una líder maravillosa que solo busca no hacer enojar al patrón. La diplomacia no es química personal”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Nuño: “No hay mucho que decir de quien dejó el sistema educativo en ruinas”.

Ricardo Anaya: “¡Cuidado, presidenta! Trump te dice maravillosa hoy para cobrarte la factura del T-MEC mañana. Pareces principiante celebrando que el lobo nos llamó inteligentes antes de cenarnos”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Anaya: “Este senador advierte sobre facturas desde la comodidad de su curul. Nosotros estamos optimizando todas las funciones, mientras él sigue atrapado en la variable única del miedo”.

Manuel J. Jáuregui: “Trump nos aplicó la de te digo que eres linda para que me cuides la casa y Sheinbaum cayó redonda. La presidenta se dejó endulzar el oído. En la política global, la amistad de Sheinbaum con Trump es el disfraz de la rendición”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Jáuregui: “Dice que caí redonda en una trampa de seducción; es un análisis tan misógino como científicamente nulo. Aquí no hay oído que endulzar: aquí hay una economía viva que proteger”.

Armando Fuentes Aguirre, Catón: “¡Ay, doña Claudia! No se me ilusione, que el amor de ese señor dura lo que dura un tuit y cuesta más que un divorcio en Las Vegas. Esto me recuerda a la recién casada que le dice al marido: ‘Dime algo con muchas letras’, y el tipo le contesta: ‘Abecedario’. ¡Así de huecas son las palabras de Trump!”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Catón: “Me dedica un chiste del abecedario; don Armando, su humor es tan anacrónico como su visión de la mujer en la política”.

Jorge Suárez Vélez: “El mercado no es tonto: Trump está engordando el cochinito antes de la matanza arancelaria. Celebramos una amistad que nos va a salir más cara que la deuda externa. Sin acuerdos precisos, el mercado bosteza”.

Respuesta de Sheinbaum en la mañanera a Suárez: “Dice que Trump nos está engordando el cochinito; es una metáfora financiera muy pobre para alguien que se dice experto. Suárez Vélez dice que el mercado bosteza. Excelente noticia: hay estabilidad. Cuando el mercado grita, cuando es noticia, entonces hay crisis”.

Reflexión final de la presidenta

“Como ven, hay mucha opinión, cero evidencia. Las metáforas, las obsesiones ideológicas y el odio a la 4T no sustituyen, en el análisis racional, a las variables medibles. Nosotros seguimos trabajando con datos duros sobre la base de que la evidencia no se indigna, no aplaude y no tuitea. La evidencia se mide y la utilizamos para negociar a favor de México. Siguiente pregunta”.