Todas las escuelas de ciencias políticas de México y las que educan a políticos y politólogos deberían de estar avergonzadas con lo que está pasando en el Senado de la República. En algo que me recuerda a la escena bíblica donde Jesús entra al templo y lo ve como un mercado. Así parece que esta la Cámara de Senadores que debería de ser el lugar donde las mentes más brillantes y los que más conocen del país se reúnen a discutir sobre las leyes y cómo estas leyes pueden hacer que nuestro país avance.

Dice un proverbio turco, que creo que usaré mucho en mis columnas: “Cuando un bufón se muda a palacio, él no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo”.

¿A quién en su sano juicio se le ocurre llevar un megáfono a la Cámara de Senadores solo para resaltar un punto que se debería de resaltar de otra manera?

A la que para muchos debió de haber sido la precandidata a la presidencia de la oposición Lilly Téllez se le ocurrió hacerlo. ¿No cree que es una falta de respeto para sus simpatizantes llegar a ese extremo?

Propuestas, no gritos ni mercado ni teatro es lo que todos los mexicanos deberíamos de exigir a los legisladores. En este tipo de cuestiones, la confrontación manejada de esta manera, parece mas una puesta teatral que otra cosa. Pareciera que Téllez se puso de acuerdo con la gente de Morena para hacer una cortina de humo y que se hable más sobre el megáfono que sobre otras cosas. Ella pide la palabra pero no para proponer o para tener un argumento equilibrado, busca llamar la atención con el insulto burdo sin tener algo profundo que al menos ponga a los demás legisladores a pensar.

Lilly Téllez y su solución contra Gerardo Fernández Noroña (Lilly Téllez vía X)

Los otros legisladores llegan con lonas impresas al Senado, como si fuese una peregrinación o si estuvieran en campaña. Los legisladores y las legisladoras se deberían de poner a trabajar y no caer en estos ridículos que ponen en evidencia que debería de haber más y no menos filtros para que muchos de estos personajes lleguen al Senado y que no lo conviertan en una escena de película ochentera de estudiantes.

En el Congreso de Nuevo León, uno de los diputados está lanzando una propuesta donde pide que se reduzca la edad para ser gobernador del estado. Si lo que se necesita es experiencia y no la cantaleta de que la juventud tal o cual cosa. Los jóvenes, cuando dejen de serlo, se darán cuenta que las experiencias y la educación que se va adquiriendo con los años es fundamental para lograr acuerdos y objetivos y no ponerse a planear desarrollos como si estuvieran jugando Sim City.

¡Ánimo!