Lideresa sindical en Telecomms/Telégrafos evade justicia sospechosamente

PERLAS SUELTAS

En noviembre se cumplieron 170 años de la llegada del telégrafo a nuestro país. Los avances tecnológicos, lo transformaron en el organismo descentralizado Telecomunicaciones de México (Telecomms/Telégrafos), que dirige María del Rocío Mejía Flores.

• En la conmemoración de la fecha, se realizaron dos actos, en Puebla y en la Ciudad de México. Entre los invitados estuvo Israel Ruiz García, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de México (SUNTTM), quien en semanas cumplirá 52 años de antigüedad -ingresó el 1 de febrero de 1970, cuando Telégrafos Nacionales era una dirección general en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Ese organismo cuenta con unos 3 mil trabajadores de base , afiliados mayoritariamente al sindicato mayoritario, el SUNTTM con poco más de 2 mil 500, y el resto en cuatro de nueva creación con membresía que, en algunos casos superan ligeramente el mínimo de 20 para mantener el reconocimiento gubernamental.

• Uno de esos sindicatos emergentes, es el que encabeza Liliana Delgadillo Vega, denominado Sindicato Democrático en Defensa de los Trabajadores de Telecomunicaciones de México, con una membresía que apenas supera los 30 afiliados y que logró el registro en mayo de 2019.

• La señora Delgadillo Vega mantiene una diferencia que parece irresoluble con sus dos hermanos por la herencia familiar. Hace unos tres meses terminó ante el Ministerio Público de la coordinación 7 de la fiscalía capitalina en la colonia San Nicolás Tolentino, luego que decidió ingresar a un inmueble que está en disputa.

• Debió ser presentada ante un juez de control por haber cometido por lo menos dos delitos: allanamiento y tentativa de despojo, tras haber ingresado al departamento en disputa con sus hermanos, localizado en la colonia Juan Escutia, en la alcaldía Iztapalapa.

• Un personaje al que la lideresa sindical hace pasar como su secretario particular y que extrañamente no forma parte de la plantilla en Telecomms/Telégrafos, se movilizó la noche en que su jefa se encontraba detenida. ¿Quién y valiéndose de qué circunstancias permitió la liberación sin enfrentar cargos? El asunto huele a corrupción, que debiera llamar la atención de la fiscal Ernestina pGodoy.

• Maria del Carmen y Ricardo, los dos hermanos de Liliana, se han unificado para enfrentarla en el conflicto por la herencia familiar. Son hijos de una destacada ex lideresa en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

• Ricardo Vega Delgadillo es uno de los cercanos a Víctor Bernardo López Carranza, secretario general del SNTSCT y presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP).

• En un escrito que Liliana le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2019, para solicitarle que la reforma laboral fuera una realidad y “no mera simulación”, utiliza términos como “espíritu democrático” y “tolerante” como elementos del sindicato que encabeza.

• Simple verborrea: hace unos días un trabajador -quizá parte de la treintena que agremia su sindicato- le reprochó que les solicitara apoyo económico para sufragar gastos, antes de concluir el trámite para que le sean entregadas las cuotas sindicales que les descuentan quincenalmente, “y no caer en malos entendidos”.

• La economía está difícil, respondió la secretaria general, “quienes puedan y están en posibilidades, adelante, ya que ahorita estoy llevando también los gastos de la oficina para que este activa y ahí puedan llevarnos los oficios, así mismo (sic) prepara la rueda de prensa ex un costo, como vuelvo a reiterar, todo cuesta y es la primera vez que les pido su apoyo ya que no me encuentro en condiciones de solventar lo (resic) como meses anteriores”, agregó.

• La señora Delgadillo Vega logró, hace semanas, que el organismo le autorizara su comisión sindical, es decir, es la única de su sindicato que cuenta con esa prerrogativa de recibir su sueldo quincenal sin necesidad de presentarse a las labores asignadas, para desempeñar su actividad al frente de su organización.

* Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.

