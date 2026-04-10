Durante años, la historia oficial siempre priorizó las hazañas de los hombres, dejando en un segundo plano la participación de mujeres como ella. A Leona Vicario se le ha intentado reducir a la figura de “esposa de”, pero en este aniversario de su natalicio, reivindicamos que su motor no fue el amor de pareja, sino una convicción política inquebrantable.

Leona Vicario no fue una espectadora. En un mundo que nos quería encerradas, se convirtió en la periodista de la insurgencia, utilizando su pluma para articular el pensamiento crítico que México necesitaba. No solo financió la causa con su propia fortuna, sino que operó como una estratega clave en la red de espionaje de “Los Guadalupes”, demostrando que la inteligencia operativa no tiene género.

Un gran legado feminista fue la dignidad con la que respondió a los ataques de quienes intentaron desmeritar su lucha. Ella dejó claro que las mujeres actuamos por ideales propios y amor a la patria.

Hoy, el nombre de Leona Vicario nos convoca a no dar ni un paso atrás. Que su memoria sea el combustible para que hoy, más que nunca, juntas impulsemos una historia donde nuestras voces no vuelvan a ser silenciadas. Porque si ella abrió el camino en la clandestinidad, a nosotras nos toca tomar el presente, construir un futuro donde ninguna se quede atrás y todas seamos las protagonistas.