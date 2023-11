El uso de la bicicleta ha ido en aumento desde la pandemia, ya sea como medio de transporte o como deporte recreativo y/o competitivo. Pero a pesar de que la práctica regular del deporte del ciclismo tiene muchos beneficios para nuestra salud y para el medio ambiente, hay unas reglas que tenemos que tomar en cuenta cuando pedaleamos.

Si crees que últimamente ves más gente de todas las edades en bicicleta en tu comunidad, no te lo estás imaginando. El ciclismo está viviendo una popularidad creciente en los últimos años. Cada vez más personas se animan a aventurarse sobre dos ruedas.

El repentino aumento del interés en andar en bicicleta ha contribuido a la escasez de bicicletas en el mercado. Pero con más ciclistas en las calles, es importante saber cómo pedalear de forma segura.

Aquí te van un par de consejos para pedalear de forma segura:

Señala los peligros

A nadie le gusta poncharse, especialmente cuando estás pedaleando en un grupo que tiene que esperar al ciclista afectado. Minimiza los pinchazos señalando físicamente los agujeros, el vidrio y cualquier obstáculo en el camino. Esta señal con la mano debe llegar hasta la punta del grupo, así que transmítela para que las personas que están detrás de ti reciban el mensaje. Diferentes grupos tienen diferentes hábitos, pero personalmente reservo los avisos sonoros para situaciones realmente peligrosas.

Intenta ser proactivo en cuanto a seguridad

A nadie le gusta que le griten constantemente, y mucho menos durante una salida con nuestro grupo de amigos. Pero hay ocasiones en las que es bueno hablar. Los ciclistas de atrás deben avisar al grupo cuando necesitan hacer espacio para que pase un coche o cuando se acerca un vehículo particularmente grande (como un camión). Es responsabilidad de todos estar atentos a posibles colisiones entre bicicletas y coches. ¡Si ves algo, di algo!

Mantente alejado de los frenos

Necesitarás realizar pequeños ajustes de velocidad en una salida en grupo y, siempre que sea posible, querrás hacerlo con resistencia del aire en lugar de frenar. Eso significa soltar un poco las piernas y/o moverte un poco hacia el viento para reducir la velocidad, o acogerte a la corriente de aire y pedalear un poco más para acelerar. Cuando tocas los frenos, frenas más abruptamente y eso le indica al ciclista que está detrás de ti que frene, y así sucesivamente, lo que puede causar accidentes. Obviamente, hay momentos en los que necesitas y debes usar los frenos, pero intenta hacer pequeños ajustes de velocidad sin frenar para evitar una experiencia de pedaleo entrecortada para todos los que te acompañan.

Tira más tiempo, no más fuerte

Si estás teniendo un día increíble o eres el ciclista más rápido del grupo, no aumentes la velocidad cuando llegues al frente. No es agradable y hace que el ritmo sea incómodamente duro para tus amigos. Lo mejor es mantener el ritmo del grupo y permanecer al frente por más tiempo. Mostrarás tu superfuerza y le darás al resto del grupo algo de tiempo extra para recuperarse a tu rueda.

Tira más corto, no más lento

Si no tienes la condición física para realizar un tirón largo al ritmo del grupo, igualmente debes rotar como todos los demás, pero simplemente hazlo durante menos tiempo que el resto. No hay ninguna regla que diga que debes tomar un turno igual al del ciclista que te precede. La regla es que hay que avanzar al ritmo del grupo. No disminuyas la velocidad, porque entonces todos se apilarán detrás de ti.

Afronta las subidas a tu ritmo

Cuando el grupo llega a las montañas, puede ser difícil mantener al grupo unido, especialmente cuando “ese ciclista” ataca desde el frente. Cuando el drafting es de menor ayuda para los corredores que se encuentran en el medio y detrás del grupo, es importante que los corredores que están al frente consideren a todos al establecer el ritmo de ascenso.

Si es una salida social con tus amigos, es típico escalar a ritmos distintos y esperar en la cima de las subidas más largas. Para minimizar la frecuencia de estos períodos de pedaleo suave o interrupciones, intenta establecer un ritmo que sea cómodo para la mitad del grupo. Esto puede significar que el ritmo sea más suave para los corredores rápidos que van delante y bastante desafiante para algunos que van detrás, pero esta estrategia de ritmo es buena para mantener al grupo unido.

Aprende a sonarte la nariz

El glamur más grande del ciclismo, sobre todo en esta época del año: ¡los mocos! A nadie le gusta un baño de mocos y saliva, así que es hora de escupir o lanzar un cohete de mocos: hazlo cuando estés al final del grupo. Si tienes que hacerlo cerca de otras personas avisa antes de hacerlo, apunta hacia la carretera, no hacia un lado. Baja un poco la cabeza y colócala debajo del brazo, casi como si apuntaras al extremo del manubrio.

Cosas que evitar:

No tires tan fuerte solo para quedarte unos metros después

Las salidas en grupo con amigos tienden a esperar a aquellos que se hayan quedado atrás durante el recorrido. Sin embargo, trata de no hacer esperar a los demás porque pedaleabas como tonto. Si aceleras el ritmo y trabajas muy duro adelante y luego te dejan atrás, no harás amigos. Aprende a medir tus esfuerzos y mantén siempre algo en el tanque para asegurarte de poder agarrarte a la parte trasera del grupo y mantenerte a rueda.

Llegar tarde

Todos hemos llegado tarde en algún momento y todos hemos olvidado algo importante (como las zapatillas) antes. Sucede, pero no debería suceder con frecuencia. Hay que ser puntual y autosuficiente. Esto incluye llevar herramientas, cámara de repuesto y una bomba.

Pedalear media rueda adelante de tu compañero

La forma correcta de andar en doble línea es de manubrio a manubrio, no media rueda por delante del ciclista que está a tu lado. Esto molesta a la gente, especialmente cuando aceleras para mantener la ventaja de media rueda a pesar del intento de tu compañero de igualarte. También estropea el espacio para todos los que están en la línea de paso detrás de ti.

Ignorar las señales de tráfico

Simplemente no lo hagas. Además de ser peligroso, ilegal y perjudicial para nuestra reputación colectiva, también es una falta de respeto para todos los grupos que están trabajando arduamente para convencer a las comunidades de mejorar la infraestructura ciclista y mejorar la seguridad de los ciclistas.

Conductas peligrosas

Cuando decides unirte a una salida en grupo, es como unirte a los Mosqueteros: todos para uno y uno para todos. Por seguridad y eficiencia, todo el grupo debe moverse con una sola mentalidad. Esto es más importante cuando estás al frente. ¿Podrá todo el grupo pasar el semáforo en verde? ¿Hay suficiente espacio en el tráfico para que todo el grupo gire a la izquierda? Aunque cada uno tiene que ser responsable de sí mismo, trata de no hacer que los ciclistas de atrás tengan que decidir entre una situación peligrosa o quedarse con el grupo.

Es probable que te encuentres con algún coche que pase demasiado cerca o una persona infeliz que te grite desde la ventana. Intensificar estas situaciones puede ser peligroso y, durante una salida en grupo, potencialmente estás poniendo en peligro a alguien más que a ti mismo e involucrando a otras personas en una situación con la que quizás no quieran lidiar.

Los ciclistas debemos defender absolutamente el derecho a compartir la carretera de forma segura. Sólo recuerda que la forma en que lo hagas se reflejará en todo el grupo. Sé consciente, incluso cuando los demás no lo sean.

Con el tiempo, la mayoría de estos hábitos se convierten en algo natural, y cuanto más tiempo pedalees con el mismo grupo de personas, más podrás anticipar cómo se comportará todo el grupo y más cómodos pedalearán juntos.