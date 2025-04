Honor Cargill-Martin ha publicado hoy 2 de abril en The New York Times un interesante artículo acerca de la peor obsesión de algunos líderes estadounidenses: compararse con los personajes más importantes del imperio Romano.

Para Honor Cargill-Martin es un hecho que, en Estados Unidos, “la derecha en ascenso adora la antigua Roma. Sus seguidores adoran sus glorias. Aman sus ideales de masculinidad firme e inquebrantable”.

No lo ha dicho Honor Cargill-Martin —lo digo yo porque así lo pienso—, pero no hay duda de que el presidente Donald Trump ha decidido declarar la guerra arancelaria a todos los países solo por su exacerbada idea de que él representa en la actualidad la masculinidad de gente relevante de la antigüedad como Augusto, el primer emperador de Roma.

Pero es tiempo de mujeres . Por lo tanto, México no perderá esta guerra económica con Estados Unidos, si es que Trump insiste en acabar con el poderoso bloque comercial norteamericano.

México no perderá porque su presidenta —con A— ha alcanzado niveles de aprobación superiores al 80% que no tiene ninguna otra persona gobernante, hombre o mujer, en el mundo.

No sé qué va a pasar en un par de horas. Trump anunciará aranceles más o menos duros, que Claudia Sheinbaum enfrentará, como ha dicho, con un programa integral para el fortalecimiento de los sectores productivos mexicanos, que será el inicio de un cambio de paradigma económico, desde 1994 muy dependiente del comercio con Estados Unidos.

Si en aquel país ya no quieren libre comercio, tendremos que ajustar nuestro esquema de desarrollo para fortalecer la industria nacional, para lo cual será necesario recuperar, como ha empezado a hacerse, el sistema de trenes, además de volver más eficientes nuestros aeropuertos y puertos y la realización de otras grandes obras de infraestructura. Una de las principales economías del mundo, la mexicana, no morirá solo porque alguien en Estados Unidos se sintió emperador romano.

Como supongo que habrá gente asustada por lo que anuncie Donald Trump —sobre todo niños y niñas podrán sentir temor al escuchar por aquí y por allá diagnósticos pesimistas, que abundarán, acerca de los aranceles—, sugiero una obra feminista infantil de la autora que hoy ha publicado en The New York Times acerca de las semejanzas y diferencias entre la Roma clásica y el Estados Unidos de hoy.

En inglés el título de ese libro es She Speaks: The Women of Greek Myths in Their Own Words . En español se ha traducido como Ellas hablan, las mujeres de los mitos griegos cuentan su propia historia, aunque me parece que también se ha publicado en nuestro idioma como Mitos griegos para pequeñas feministas.

Es una obra ilustrada por Camelia Pham, que vale la pena leer con niños y niñas para que se entienda el valor de contar con un gobierno femenino en el momento más complejo de la historia reciente de México. Cito lo que dice Amazon acerca del libro de Honor Cargill-Martin:

La apasionada clasicista Honor Cargill-Martin cuenta ocho mitos griegos clásicos desde una perspectiva totalmente femenina.

Escrito en primera persona, escuchamos a la astuta hechicera Medea y su papel crucial en la búsqueda del Vellocino de Oro; descubrimos las contribuciones de la princesa cretense Ariadna en la muerte del Minotauro; somos testigos de la fuerza y la resiliencia de Atalanta, Circe, Helena de Troya y muchas otras mujeres que antes se vieron eclipsadas por sus homólogos masculinos.

El libro incluye ocho historias:

Pandora . La primera mujer en la Tierra que abrió una caja y le dio esperanza al mundo. Medusa . No es un monstruo, sino una mujer monstruosa que se acepta a sí misma. Medea . La búsqueda de la astuta hechicera por el vellón de oro. La historia de Atalanta . Las mujeres más fuertes de toda Grecia que desafiaron las expectativas de su tiempo. Ariadna . La princesa cretense que mató al Minotauro. Helena de Troya . La reina de Esparta que reclama su belleza... ¡y su trono! Pentesilea . La guerrera amazona que nunca dejó a una mujer atrás en el campo de batalla. Circe . La poderosa hechicera que convirtió a los seres humanos en animales.

Son ocho historias las del libro Ellas hablan, las mujeres de los mitos griegos cuentan su propia historia. Si las conocen niños y niñas entenderán el valor de que una mujer enfrente al gringo que se siente —o, tal vez, con fundamento real se sabe— tan poderoso como un emperador romano.