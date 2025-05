“No hay peor tiranía que la que se ejerce al amparo de la ley y en nombre de la justicia”. Montesquieu

He platicado con varios abogados y expertos en justicia sobre la reforma judicial en México que ya iniciará el próximo 1 de junio, y todos están conscientes de las expectativas que hay que tener al respecto, ya que como todos sabemos, miles y miles de juicios de todo tipo, incluyendo civiles, mercantiles, penales, de divorcio, de desalojo, inclusive de contrataciones, pueden durar varios años, y estos van a estar inconclusos cuando lleguen los nuevos jueces, magistrados y ministros elegidos por sufragio, y van a tener que retomarlos en el momento jurídico que se encuentre cada uno de ellos en los juzgados donde ejercerán.

Este planteamiento genera muchas expectativas, que todos esperamos que sean positivas, ya que cada juez, magistrado o ministro, inclusive cada abogado, tiene su propio punto de vista del caso a tratar y su visión personal, tal como ocurre con los médicos y sus pacientes.

Además que con la nueva reforma al poder judicial sería interesante retomar casos de injusticias del ejercicio presente, yo por ejemplo conozco un caso de una acusación falsa que procedió en el poder judicial del 2016 al 2019, finalmente se reconoció con base a la carpeta de investigación que desde un inicio la acusación era falsa, pero la persona en cuestión por efecto directo de la angustia causada por este proceso comenzó a tener la presión arterial alta, tan alta que tuvo por lo mismo daño en sus riñones hasta la fecha, lo cual podría retomarse entre otros muchos casos de acusaciones falsas que se vayan detectando en la nueva administración jurídica de México, que iniciará el próximo 1 de junio.

También sería muy interesante que se pueda simplificar el sistema de demandas, que no tenga que ser por medio del actual ministerio público , que existiera un canal directo con los nuevos jueces a los que se les pudiera preguntar en primera instancia si las demandas en cuestión son procedentes o no, y si vale la pena o no iniciar un proceso judicial al respecto de cada una.

México es un gran país, que desde su fundación ha sufrido cambios y transformaciones constantes y sigue en pie, y aunque no lo parezca, cada vez es más fuerte.