Mucha gente cree que los cambios que se hacen en el futbol mexicano son para beneficiar a la mayoría de los equipos cuando muchos de ellos son para beneficiar al equipo que goza de más apoyo del futbol mexicano que son las Chivas del Guadalajara.

Cuando publiqué sobre el Atlante y de que cómo pensaba que por ellos se había instaurado el malísimo formato del descenso de la Primera División Mexicana, un amigo me hizo ver que eso lo habían hecho para salvarle el pellejo a las Chivas que mucho tiempo han andado rondando los puestos bajos de la tabla , sobre todo al final de los ochentas.

¿Por qué pienso que las Chivas son el ejemplo de las fallas del futbol mexicano? Le pongo algunas ideas que se pueden convertir en argumentos si me llegaran a preguntar por esto.

Si hay menos extranjeros en el futbol mexicano aumentaría la producción de jugadores mexicanos.

Falso, las Chivas son un equipo con puros mexicanos y no son un generador de jugadores para México ni para la Selección Nacional. No lo son y nunca lo han sido, pues si lo fueran podrían quitarse el papel de víctima y dejar de decir “ganamos con puros mexicanos”. Chivas debería de ser el equipo que más produce mexicanos y mexicanos de calidad porque en la plantilla hay puros mexicanos y esto no es cierto. Chivas es el comprador más grande de jugadores mexicanos del país; es el que encarece al jugador mediocre pues consume y no produce. Jugadores mexicanos considerados estrellas no juegan mucho más que un jugador colombiano, argentino o brasileño promedio pero como cuestan mucho mas se creen muchísimo.

Si las Chivas cumplieran la máxima de que a mayor cantidad de mexicanos jugando en un equipo aumenta la calidad de estos créame que la Selección serian 6 de Chivas y el resto de todos los otros equipos.

En Chivas son puros mexicanos

No, en Chivas juegan con mexicanos pero el cuerpo técnico no es mexicano, el director deportivo no es mexicano y cada vez buscan más mexicanos con doble nacionalidad para jugar en México, pues tienen algún pariente mexicano y de alguna manera son mexicanos, tanto como los nacionalizados. Si Chivas fuera realmente de puros mexicanos, buscaría tener una estructura con puros mexicanos con DT’s mexicanos, con directores deportivos mexicanos pero en esa parte también le fallan y bastante.

El Campeonísimo

El campeonísimo es algo que fue y hace mucho tanto que en los últimos 10 años llevan mas campeonatos los del Atlas que las Chivas. Sin pena y con datos para comprobarlo, el único equipo del futbol mexicano que puede ser considerado grande es el América.

Exportaciones

Si seguimos con la teoría que Chivas debería de producir o al menos tener a los mejores jugadores mexicanos las ultimas exportaciones a Europa deberían de venir de las fuerzas básicas de esos equipos y no es así. De los de mas proyección son Hirving Lozano, que viene de las básicas de Pachuca, Edson Álvarez, que viene del América, César Montes, Tecatito Corona y Johannas Vazquez, que estuvieron en Rayados entre otros.

Arreglemos al futbol mexicano y dejemos a Chivas arreglarse por si mismo

Los equipos que tienen jugadores en Europa, curiosamente que son los que tienen mas y mejores extranjeros. Los jugadores que la “arman” en Europa tuvieron un proceso de competencia interno que no se tiene cuando esos jugadores se hacen caros porque los quieren equipos como las Chivas. El mejor central mexicano salió de los Rayados de Monterrey , César Montes, y jamás hubo la posibilidad de encarecerlo para venderlo en el mercado mexicano. Johan Vazquez se fue a jugar a Pumas y después a Italia. La pregunta es ¿dónde están los jugadores de las Chivas?

Lo mejor para el futbol mexicano sí sería que le fuera mejor a Chivas, pero para que pase esto tiene que trabajar en sus fuerzas inferiores para ser generadores de jugadores para su primer equipo y no andar comprando en otros equipos donde solo compran malito y caro.