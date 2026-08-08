Hablemos de eso que pasa de la cintura para abajo, pero en voz alta y sin vergüenza, aprovechando que se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino.

Durante generaciones, a algunas mujeres les han enseñado a mirar sus propios cuerpos con recelo, como si el gozo fuera un pecado o un regalo para alguien más. A muchas les pusieron el chip de complacer a otros antes que a ellas mismas, dejando el bienestar propio en el último lugar de la lista. Qué gran mentira vendieron.

Para cambiar esto, la educación sexual es nuestra herramienta más poderosa. Se trata de prevenir enfermedades, pero también de aprender a conocernos sin culpas. Una verdadera educación nos enseña que el orgasmo no es un lujo, sino una parte fundamental de nuestra salud sexual y mental. La realidad es que nunca es tarde para empezar a explorar nuestro cuerpo, para descubrir qué nos gusta y qué de plano no queremos volver a permitir. Esa soberanía nos pertenece por completo, nosotras decidimos si disfrutamos a solas o acompañadas, sin dar explicaciones a nadie.

Y es que los beneficios de liberar esa energía son muchísimos, tanto para el cuerpo como para el alma. En lo físico, un orgasmo es medicina pura, funciona como un analgésico natural que alivia dolores, mejora la circulación, fortalece el suelo pélvico y nos ayuda a conciliar un sueño profundo y reparador. En lo emocional, el impacto es tremendo. Al liberar endorfinas y oxitocina, es como un bálsamo directo contra el estrés y la ansiedad, nos conecta con una sensación de paz, eleva nuestra autoestima y nos devuelve la seguridad en nosotras mismas. No es solo placer efímero, es salud integral y bienestar real.

Es hora de romper los tabúes que aíslan. Celebrar nuestro derecho al placer y a una salud integral no nos hace raras, nos hace libres y humanas. Reclamar el disfrute como un pilar de nuestra salud, a la edad que sea, es el paso definitivo para adueñarnos de nuestras vidas, porque cuando nos educamos para el gozo, transformamos el mundo. Juntas impulsemos una realidad donde decidir sobre nuestro cuerpo sea nuestro mayor poder.