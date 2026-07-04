La libertad ha sido una de las mayores conquistas de la humanidad. Gracias a ella las personas pueden pensar, crear, disentir, emprender, elegir su destino y construir su propio proyecto de vida. En su nombre se derribaron imperios, se enfrentaron dictaduras y se conquistaron derechos que hoy consideramos indispensables para vivir con dignidad.

Pero la libertad nunca ha sido un territorio solitario.

Desde el momento en que vivimos con otros, nuestras decisiones dejan de pertenecernos exclusivamente. Cada palabra, cada acción y cada omisión produce efectos que alcanzan a la familia, a la comunidad y, en distinta medida, a la sociedad entera. La libertad no pierde valor por ello; al contrario, encuentra ahí su razón más profunda.

Quizá uno de los mayores aciertos de la civilización haya consistido en comprender que los derechos y las responsabilidades no son conceptos opuestos, sino complementarios. Toda libertad genera una responsabilidad. Todo derecho lleva consigo un deber. Y toda decisión, por pequeña que parezca, contribuye a fortalecer o debilitar el mundo que compartimos.

Durante mucho tiempo se habló de la responsabilidad como una virtud exclusivamente individual. Sin embargo, la experiencia demuestra que también posee una dimensión social. Nadie vive aislado. Ninguna actividad humana deja de influir sobre la vida de los demás.

El empresario tiene derecho a obtener beneficios, pero también la responsabilidad de generar empleo digno, innovar, respetar la ley y contribuir al desarrollo de la comunidad que hace posible su empresa.

El gobernante administra recursos que pertenecen a todos y ejerce un poder que solo encuentra legitimidad cuando sirve al bien común.

El legislador no representa únicamente a quienes votaron por él; sus decisiones alcanzan a generaciones que ni siquiera participaron en la elección.

El juez protege algo más que los intereses de las partes en un litigio: protege la confianza de toda la sociedad en la justicia.

El maestro forma mucho más que profesionistas; ayuda a formar ciudadanos.

El periodista ejerce una libertad indispensable para la democracia, pero esa libertad solo conserva autoridad cuando permanece comprometida con la verdad.

El científico amplía las fronteras del conocimiento, aunque nunca deja de preguntarse por las consecuencias humanas de sus descubrimientos.

Y el ciudadano, quizá el protagonista más importante de todos, fortalece o debilita la vida pública con la manera en que trabaja, participa, respeta la ley, dialoga, vota y se relaciona con quienes piensan distinto.

La responsabilidad social no exige perfección. Exige conciencia.

Consiste en comprender que nuestras decisiones nunca terminan en nosotros mismos. La convivencia depende menos de las declaraciones y mucho más de la conducta cotidiana de millones de personas que hacen bien su trabajo, cumplen su palabra, respetan a los demás y entienden que el interés colectivo también forma parte de su propio interés.

Las sociedades más sólidas no son necesariamente las que poseen más leyes. Son aquellas donde existe una cultura de responsabilidad suficientemente fuerte para que muchas decisiones correctas se tomen incluso cuando nadie observa. La confianza pública nace precisamente de esa convicción: saber que el otro también actuará conforme a principios y no únicamente por temor a una sanción.

La responsabilidad social supone, además, algo que con frecuencia olvidamos: la defensa de los valores que hacen posible la convivencia. La honestidad, la justicia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la cultura del esfuerzo, la verdad y el compromiso con el bien común no permanecen vivos por el simple hecho de estar escritos en una ley o mencionados en un discurso. Permanecen porque hombres y mujeres los practican todos los días y deciden transmitirlos a quienes vienen detrás.

Defender esos valores no significa resistirse al cambio ni vivir anclados en el pasado. Significa reconocer que existen principios cuya vigencia permite que una sociedad siga siendo libre, justa y humana, aun cuando cambien la tecnología, la economía, la política o las costumbres. Toda generación tiene derecho a transformar el mundo que recibe, pero también la obligación de conservar aquello que ha demostrado ser valioso para la dignidad de las personas.

Hay una dimensión de la responsabilidad social que pocas veces ocupa el lugar que merece: nuestra obligación con quienes todavía no han nacido.

Cada generación recibe un patrimonio construido por otras. Recibimos instituciones, libertades, conocimientos, cultura, recursos naturales, tradiciones, infraestructura y valores que no surgieron espontáneamente. Alguien trabajó antes que nosotros. Alguien renunció a beneficios inmediatos para construir escuelas, universidades, hospitales, empresas, leyes, organizaciones civiles y formas de convivencia que hoy damos por sentadas.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente qué estamos haciendo por nosotros mismos.

La verdadera pregunta es qué estamos construyendo para quienes vendrán después.

¿Qué país heredarán nuestros hijos y nuestros nietos?

¿Qué instituciones encontrarán?

¿Qué valores habremos sido capaces de transmitirles?

¿Qué ejemplo recibirán de nosotros?

Cada decisión pública y privada contribuye a responder esas preguntas. La forma en que cuidamos el medio ambiente, respetamos la ley, fortalecemos las instituciones, educamos a nuestros hijos, participamos en la vida pública o defendemos la verdad termina formando parte del legado que dejaremos.

Ninguna generación es propietaria del futuro.

Todas somos, apenas, administradoras temporales de un patrimonio que debemos enriquecer y entregar en mejores condiciones a quienes continuarán la obra.

Quizá ahí alcance su mayor significado la responsabilidad social. No consiste solamente en cumplir obligaciones ni en evitar daños. Consiste en comprender que cada uno de nosotros participa, todos los días, en la construcción de una sociedad que no veremos completamente terminada.

Al final, una comunidad no será juzgada únicamente por la riqueza que produjo, por la tecnología que desarrolló o por el poder que acumuló. Será recordada por la calidad de las instituciones que dejó, por la fortaleza de sus valores, por la libertad que supo preservar y por la responsabilidad con la que preparó el camino para las generaciones futuras.

Porque la libertad nos concede el derecho de elegir.

La responsabilidad social nos recuerda que cada elección contribuye a definir el mundo en el que vivirán los demás.

Y quizá no exista una responsabilidad mayor que esa.

@salvadorcosio1

opinionsalcosga23@