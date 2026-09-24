Cada vez que comienza un proceso electoral, la política cambia de ritmo. Empiezan las reuniones, los recorridos, las propuestas y también las preguntas sobre lo que viene.

En el Estado de México, como en otro estados, ya entramos en esa etapa.

Pero antes de meternos de lleno en campañas, partidos o candidaturas, creo que hay una pregunta mucho más importante: ¿qué espera realmente la gente de quienes hacemos política? La respuesta, para mí, es bastante sencilla: la gente busca resultados.

Quiere que el agua llegue a su casa, que las calles estén en buenas condiciones, que haya seguridad, que sus hijos tengan oportunidades para estudiar y trabajar, que existan buenos servicios de salud y que cuando alguien tenga un problema encuentre una autoridad que lo escuche y le ayude a resolverlo.

Y mientras en la política empezamos a hablar del 2027, esos problemas, en su mayoría muy concretos, están ahí todos los días.

Por eso, uno de los grandes retos de los próximos meses será no permitir que la elección nos distraiga del trabajo por hacer para enfrentar las problemáticas que existen aquí y ahora.

Quienes tenemos una responsabilidad pública no podemos poner pausa a nuestras obligaciones porque comenzó un proceso electoral. Al contrario, estos meses deberían servir para trabajar todavía más y demostrar con hechos qué hemos hecho, qué falta y en qué podemos mejorar.

Porque la gente se da cuenta y recuerda. Sabe quién regresa a las comunidades, quién escucha y quién soluciona, temporalmente.

Hoy también tenemos una ciudadanía mucho más informada y exigente. Las personas preguntan, comparan, revisan lo que se prometió y ven si realmente se cumplió.

Y qué bueno que así sea. La política necesita ciudadanos que pregunten, que participen y que exijan resultados. Eso nos obliga a quienes estamos en el servicio público a trabajar mejor y a no perder el piso.

También debemos entender algo: pensar diferente es completamente normal.

No todos tenemos las mismas ideas sobre cómo resolver los problemas del estado y tampoco tenemos que tenerlas. Precisamente de eso se trata una democracia: de escuchar diferentes propuestas y permitir que cada persona decida cuál representa mejor lo que quiere para su comunidad.

El problema comienza cuando dejamos de discutir ideas y empezamos únicamente a pelear entre nosotros. México ya ha vivido demasiados momentos de división como para pensar que la solución a nuestros problemas está en enfrentarnos unos con otros.

Podemos competir con fuerza, defender nuestras ideas y señalar aquello en lo que no estamos de acuerdo, pero sin olvidar algo básico: cuando termina una elección seguimos siendo vecinos, compañeros, amigos y familias.

Y las problemáticas siguen estando; cuando una familia necesita un empleo, cuando un joven busca una oportunidad o cuando una comunidad pide mayor seguridad, poco importa el color político de quien está enfrente.

Lo que importa es encontrar soluciones. El Estado de México tiene 125 municipios y cada uno vive una realidad diferente. Hay comunidades rurales, grandes ciudades, zonas industriales y lugares donde todavía hacen falta servicios que deberían ser básicos.

En los años que llevo recorriéndolos, he obtenido resultados en escuchar, caminar, trabajar, hacer equipo; cosas mucho más allá que solo discursos.

Por eso, mientras empiezan las preguntas sobre quiénes estarán en las boletas o qué sucederá en 2027, creo que hay otra pregunta que debería ocuparnos mucho más: ¿Qué vamos a hacer de aquí a entonces?

Todavía tenemos tempo para resolver problemas, impulsar proyectos y estar cerca de nuestras comunidades. Hay mucho trabajo pendiente y también muchas oportunidades para hacer las cosas bien.

Al final, las elecciones llegan y pasan pero la gente sigue ahí. Y nuestra responsabilidad más grande, está justamente ahí. Y nuestra responsabilidad más grande está ahí justamente.