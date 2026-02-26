Hay derechos que damos por hechos… hasta que nos faltan. La salud es uno de ellos.

Todos repetimos que es un derecho humano, que está en la Constitución. Que el Estado debe garantizarla. Pero la realidad es que para millones de personas, ese derecho todavía depende de la distancia, del dinero o de la suerte.

En el Estado de México, casi la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud. Eso no es una estadística lejana. Es una preocupación diaria. Es vivir esperando no enfermarse. Es aguantar un dolor más tiempo del que se debería. Es posponer una revisión porque el hospital está lejos o porque el medicamento no está al alcance.

Y ahí es donde uno se pregunta: ¿De qué sirve que un derecho exista en el papel si no se siente en la vida diaria?

La salud no debería depender del código postal ni del tamaño del ingreso familiar y mucho menos debería ser un privilegio para quien puede pagarla.

Por eso nació el Bus de Vida: una clínica móvil que recorre colonias, barrios y comunidades en el municipio de Nezahualcóyotl llevando atención médica gratuita directamente a donde vive la gente.

Se instala en puntos estratégicos y ofrece consultas básicas, toma de signos vitales, revisión de glucosa, aplicación de vacunas, estudios como optometría y podología, además de la entrega de medicamentos sin costo.

Puede parecer algo sencillo: un autobús adaptado, pero en realidad es mucho más que eso.

Es una respuesta concreta ante una necesidad real. Es prevención antes que emergencia. Es cercanía antes que abandono.

Cuando el Bus de Vida llega a una colonia, no solo llega un vehículo, llega una oportunidad. Llega la posibilidad de detectar a tiempo la presión alta, la diabetes, problemas de visión o padecimientos que, si no se atienden, pueden conver8rse en algo mucho más grave.

Muchas veces el problema no es que la gente no quiera atenderse. Es que no puede. Hay quienes trabajan todo el día y no pueden perder horas en traslados. Hay adultos mayores que no tienen cómo llegar a un hospital. Hay familias que simplemente no cuentan con el dinero suficiente para pagar consulta y medicamentos.

El Bus de Vida rompe esa barrera: acerca la salud., ahorra gastos, evita complicaciones, genera confianza.

Además, el impacto no es menor. Las jornadas se realizan de manera constante, atendiendo a cientos de personas en cada visita. Eso significa menos presión para las familias, menos enfermedades avanzadas y más cultura de prevención.

Y aquí hay algo importante: la prevención no siempre se ve, pero siempre se siente.

Tomar la presión hoy puede evitar un infarto mañana. Revisar la glucosa hoy puede prevenir una complicación grave en unos años. Aplicar una vacuna hoy puede evitar una enfermedad que cambie una vida.

La salud preventiva ahorra dinero, pero sobre todo ahorra sufrimiento.

También hay un tema que pocas veces se menciona: la dignidad. Cuando una persona recibe atención médica cercana y gratuita, no está recibiendo caridad. Está ejerciendo un derecho. Y cuando el Estado acerca ese derecho a través de iniciativas como el Bus de Vida, está enviando un mensaje claro: nadie debe quedarse atrás.

La política 8ene que servir para eso. Para reducir desigualdades, acortar distancias y para que lo básico — omo la salud— deje de ser incierto.

No podemos normalizar que una familia tenga que elegir entre comprar medicamentos o pagar la despensa ni tampoco acostumbrarnos a que la atención médica sea una carrera de obstáculos.

El Bus de Vida no es la solución total al sistema de salud, pero sí es una acción concreta que cambia realidades en lo inmediato. Es una manera de confirmar que sí se pueden hacer cosas prácticas, cercanas y humanas.

Si queremos un Estado más justo, tenemos que empezar por garantizar lo esencial. La salud no puede esperar, no puede depender de la suerte, ni puede quedarse inmóvil.

Al final, hablar de salud es hablar de vida. Y la vida de cada persona vale lo suficiente como para que el acceso a la atención médica no sea un privilegio, sino una realidad cotidiana.