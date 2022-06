Cualquier negocio nuevo, sobre todo de la magnitud de un aeropuerto, no trae ganancias en el primer año, mucho menos en el primer mes.

El mejor ejemplo, que ya he mencionado anteriormente, es el aeropuerto de Berín-Brandeburgo Willy Brandt. Con mas de 14 años de construcción, ¿cómo cree que están los estados financieros del aeropuerto? Es un aeropuerto que absorbió la demanda de todos los aeropuertos de Berlín y que seguramente no dará números negros pronto. Sí, le ayudará que tiene una gran cantidad de vuelos, pero el punto de equilibrio no llegará pronto.

Sale una nota en El Financiero que dice que hay turbulencias en el AIFA. No dice qué estados financieros obtuvieron los de El Financiero para esta nota. Solo vemos que el costo de operar el AIFA fue 75 veces superior a lo que ingresa.

Incongruencias en la nota de El Financiero contra el AIFA

La nota tiene algunas incongruencias no explicadas. La primera, si se tiene una docena de vuelos diarios desde que inauguró, 12 por 30 son 360 vuelos. Si de esos 360 vuelos calculamos que vengan la mitad de lo que le cabe a un avión promedio como 120 pasajeros, contando que a los de Viva Aerobús le caben 240 pasajeros. Con eso tenemos 43,200 personas. El TUA del AIFA, según varios medios, es de 284 pesos. Entonces los 284 pesos del TUA por las 43,200 personas serían 12,268,800, entre 30 días da a 408,960 pesos diarios.

Si usamos el número de costo operativo que pone El Financiero, 748,746 pesos diarios, el AIFA pierde 339,786 pesos diarios que serian 10,193,580 pesos al mes. El costo de operar no es 75 veces superior al ingreso por TUA, sería solamente 1.83 veces.

¿Cuántos vuelos necesitaría el AIFA para poder quedar tablas?

Si hablamos de vuelos medio llenos, como lo que use para el cÁlculo, con 22 vuelos diarios el AIFA andaría tablas. Solo con el TUA, faltaría añadirle todos los ingresos extra por asignación de puertas, uso de instalaciones de las aerolíneas, renta de locales y demás.

Y en esto solo estamos hablando de vuelos comerciales. Si le añadimos la parte de carga, que se sigue desarrollando, la renta de bodegas y lugares para hacer las operaciones logísticas, el aeropuerto sale tablas mucho antes.

¿Cuánto tiempo necesita el AIFA para que esté en números negros? Según lo que hable en la entrevista que hice hace dos semanas, debería de estar dando utilidades antes de que acabe el año. Con los números negros, ¿cuánto tardaría el AIFA en pagar sus perdidas? No más de un año.

Entrevistan a Pablo Casas Lías, que es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Habla que es complicado llegar al AIFA, cosa que no es cierta. Dice que es mas fácil llegar a Toluca, pero es igual de fácil llegar al AIFA.

Habla sobre los incentivos que le darán al Aeropuerto de Toluca que serán mayores que los que le están dando al AIFA. Aunque no conozco la razón, deducirla es sencilla. Es complicado volar a Toluca, debido a las condiciones climáticas de la zona, es complicado aterrizar y despegar para los vuelos comerciales después de cierta hora. Por estas razones, las líneas aéreas le piensan más para poner vuelos en el Aeropuerto de Toluca.

Existe un plan ejecutivo que ya está definido y tiene sus etapas de ejecución. Habrá que esperar a ver cómo se va desarrollando en el tiempo, pero no se puede criticar cuando apenas se están llegando a acuerdos con las líneas aéreas, y se está esperando a que México vuelva a obtener la Categoría 1 para poder echar a andar nuevos vuelos internacionales.

Los números que le presenté son lo que dirían los consultores un “ball park figure” es decir, un estimado basado en los datos que la misma prensa que no le gusta el AIFA ha publicado. Me he visto bastante conservador, pero con vuelos llenos, las ganancias del aeropuerto están más cercanas todavía.

Las pérdidas en el AIFA irán desapareciendo

El AIFA tiene una buena planeación, es lógico que esté perdiendo dinero ahora. Primero, porque es nuevo. Segundo, porque no está funcionado a su capacidad máxima.

Las perdidas irán desapareciendo conforme el aeropuerto tenga más vuelos comerciales y de carga, que según lo que platique con el General Pastor, será pronto.

Lo invito a que se dé un tiempo de ver la entrevista y genere su juicio. No se vaya con los números que presentan con una exageración mal calculada. El tamaño del titular con pérdidas no será del mismo tamaño del titular cuando el AIFA obtenga ganancias, se lo aseguro.

Les dejo el enlace de la entrevista: