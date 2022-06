El viernes 3 de junio tuve la oportunidad de poder visitar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin el tumulto de la apertura, es más fácil apreciar todo lo que tiene el AIFA.

El recorrido

Al no saber si todas las leyendas eran ciertas sobre el tiempo de recorrido y la dificultad del trayecto tomé tiempo extra para llegar. Tenía una cita a las 10 am para entrevistar al general brigadier Isidoro Pastor, director del AIFA. Salimos como a las 8 am desde la zona Santa Fé-Interlomas. Nos montamos al Circuito Interior Mexiquense pagando un tramo en 118 pesos y otro en 35 pesos. El tiempo desde Interlomas hasta el aeropuerto fue de 40-45 minutos.

En el trayecto desde Interlomas había señalamientos para llegar al AICM y para llegar al AIFA. El viaje fue bastante tranquilo, a pesar de ser viernes cercano a la quincena. Prácticamente sin trafico llegamos al Felipe Ángeles. Se nota que todavía están trabajando en las obras de conexión para llegar al aeropuerto, una de las preguntas que tenia en mi lista para el general Pastor.

Tomamos un puente (loop le dirían los gringos), que nos dejaba en la avenida principal para llegar al aeropuerto. Mucho espacio para poder desarrollar hoteles y comercios antes de llegar al AIFA y vestir el corredor de 6 carriles (3 para cada sentido) de concreto que tiene el aeropuerto.

Conociendo el AIFA

La entrada al estacionamiento es bastante cómoda y son amplios los lugares para aparcar. Hay un estacionamiento de corta estancia y otro de larga estancia, todos techados.

Al bajar del estacionamiento, el olor a “edificio nuevo” invadía el ambiente. Entramos por la puerta 5 donde empecé a caminar para conocer el lugar. Nos recibió un gran reloj digital que mostraba la hora y la temperatura; cuando andas de viaje esos señalamientos ayudan bastante.

Muchos locales comerciales. Una farmacia, un local de pastes y un Starbucks en la zona de llegadas. Tomamos unas escaleras para acceder a la zona de salidas. Mostradores de las líneas aéreas para recibir a los pasajeros y equipajes. Su acomodo me recordó a los mostradores que tienen en el aeropuerto de Barajas en Madrid y a varios que he visto en Estados Unidos, sin exagerar.

Llegaba la hora de la cita y bajé para ponerme de acuerdo con la persona encargada de las cámaras y acercarnos a donde nos recibiría el general Pastor.

La entrevista

Nos atendió personal de Comunicación Social del AIFA dirigida por la maestra Suly Ruiz. Subimos al ultimo nivel del edificio administrativo donde están las oficinas del director general.

Llegamos a la oficina del general Pastor y muy amablemente nos invitó a desayunar. Una buena platica “rompehielos” mientras comíamos y tomábamos café. El general Isidoro Pastor es una persona con un gran acervo cultural y una educación envidiable que no solo tienen que ver con lo militar. En una de las paredes de su oficina tiene colgados títulos y diplomas de los lugares donde ha estudiado cursos, diplomados y grados. Hay uno de London School of Economics para que se dé usted una idea.

Terminamos de desayunar y nos preparamos para la entrevista. En esa entrevista le pregunté sobre proyecciones de crecimiento, el papel del AIFA en el colectivo de aeropuertos de la CDMX y algunas otras cosas que se pueden ver en el video de la entrevista en SDPNoticias, que comentaré más ampliamente en otro artículo.

El recorrido guiado

Después de la entrevista, me dieron un recorrido por el aeropuerto. Conocí todas las áreas del AIFA y cómo van a funcionar cuando estén en plena operación.

Transporte para todos

El aeropuerto tiene una estación del Mexibus que ya es funcional. También tiene una pequeña terminal de autobuses que lo pueden llevar a lugares cercanos como Querétaro, Pachuca, Toluca y hasta Acapulco. Me comentaron que hay un servicio de vans que son operadas por las líneas aéreas que recoge a pasajeros de varios destinos en la CDMX y los lleva al AIFA por un módico precio.

Lo más interesante fue la estación del tren suburbano que llega directamente al aeropuerto. Todo está, literalmente, a pocos pasos de la zona de llegadas del aeropuerto. Este tipo de cosas solo me había tocado verlas en aeropuertos como el Heathrow de Londres o el Barajas de Madrid. Instalaciones funcionales, cercanas e integradas al mismo edificio del aeropuerto.

También hay una central de taxis como en todos los aeropuertos de México. Estaría genial que un futuro cercano también entraran los transportes como Uber, Didi, Lyft y ese tipo de servicios de taxi, pero eso ya es otra cosa.

La Plaza Mexicana

De ahí fuimos a conocer el aeropuerto en sí. Fuimos al ultimo piso del edificio de estacionamientos, a lo que se conoce como Plaza Mexicana. Es una superficie, según lo que me dijeron, del tamaño del Zócalo de la Ciudad de México. Esta plaza puede ser utilizada para muchas cosas, desde vendimias, muestras culturales, como auxiliar si algo pasa en los mostradores del aeropuerto. Lo mas interesante es que es la zona más segura del aeropuerto. Me comentaron los guías que la cimentación del estacionamiento está diseñada para aguantar un temblor de más de 9 grados en la escala de Richter, por lo que sería el punto de reunión en caso de terremoto.

Desde la plaza se ve la Torre de Control. La torre no esta “chueca” como dijeron en algún momento muchos de los detractores del AIFA. También se ven los cerros cercanos que en algún momento dijeron que hacían complicado el espacio aéreo. Sin ser experto, los cerros están bastante lejanos del aeropuerto y el que queda más cerca no tapa ni las salidas ni las llegadas de ninguna aeronave. Nadie tiene que hacer una maniobra tipo “Top Gun” para llegar o salir del aeropuerto.

El aeropuerto

El aeropuerto es funcional, muy funcional. Desde la entrada hasta la puerta del avión no hay una gran distancia, igual saliendo del avión hacia el transporte público, estacionamiento o taxi no hay que caminar mucho.

¿Por qué esto es importante? Porque lo hace muy fácil de transitar. Dentro de donde están las salas de ultima espera se pudiera caminar mucho, pero hay bandas para llegar rápido a las puertas que están en los extremos del aeropuerto.

Se pudiera decir que es un aeropuerto que no es profundo, pero sí muy largo. De longitud, son casi dos kilómetros de punta a punta.

La decoración del aeropuerto está llena de detalles mexicanos por todos lados. Hay exposiciones temporales, ahora esta la de Felipe Ángeles.

Y sí, sí fui a los baños temáticos. Antes de hablar sobre la decoración de los baños le puedo decir que son los baños de aeropuerto mas amplios que yo haya visto en los aeropuertos que conozco. Hace poco estuve en Denver y encontré los baños sucios e incomodos, igual los de San Antonio y los de Houston, entre otros. Ahora, sobre las temáticas, conocí el baño de los Olmecas, del Cine Mexicano, de Chespirito, de los Pueblos Mágicos, de los Voladores de Papantla y el de los luchadores. Todos tienen muchos detalles, pero el del Chespirito y el de los luchadores están extremadamente detallados.

En cuando a funcionalidad operativa y seguridad, será el mejor aeropuerto de México. El AIFA es el único aeropuerto en toda Latinoamérica y de los pocos en el mundo con un sistema de seguridad biométrico para la revisión de equipaje y el acceso rápido de personas, un de los cuellos de botella en los aeropuertos. Los sistemas realizarán un escaneo completo de los pasajeros sin que se tengan que quitar cinturones, zapatos o lo que sea al pasar por el control de entrada a las salas de ultima espera. El equipaje es manejado de manera automática y revisado con sistemas de alta tecnología. La seguridad está a cargo de la Guardia Nacional a diferencia de otros aeropuertos donde hay seguridad privada. Esto hace al AIFA uno de los aeropuertos mas seguros y quizá el más funcional de México.

El aeropuerto es muy agradable, de techos altos, sencillo pero sobrio. Tiene grandes capacidades de expansión, me dijeron que tienen proyectado para el 2050 tener otro edificio terminal “gemelo” al que se tiene ahora. Mientras tanto, este mes empezarán a crecer en operaciones: para el Mundial de Futbol están contratados unos chárter que saldrán del AIFA hacia Qatar, y de regreso, para que se de una idea de la viabilidad internacional del aeropuerto. También se tiene proyectado que para septiembre-octubre de este año cambie la calificación de México en cuestiones de aeropuertos y se puedan recibir más vuelos internacionales.

Mi opinión sobre el AIFA

El AIFA es un aeropuerto funcional, seguro y sencillo. El personal que lo maneja es amable y atento. Es uno de los mejores aeropuertos de México. Por encima del de Monterrey, el de Cancún, el de Guadalajara y el propio AICM que son los que manejan mas volumen en el país.

El director general del aeropuerto, el general Isidoro Pastor, es una persona muy preparada que entiende del compromiso que tiene con los usuarios del aeropuerto y tiene claras las metas y las proyecciones del AIFA.

Me hace falta tomar un vuelo desde ese aeropuerto y llegar también ahí para contarles sobre la experiencia completa, espero hacerlo pronto.

Mientras eso pasa, no se crea todo lo que han dicho del AIFA. No parece central camionera para nada. Es sencillo, pero bien hecho y creo que será uno de los aeropuertos mas utilizados en México en el mediano plazo.

Galimatías

Además del Aeropuerto, el desarrollo en el área del Felipe Ángeles incluye 3 museos. El Museo Paleontológico Quinametzin (conocido como el Museo del Mamut), El Museo de Aviación Militar, el Museo de Ferrocarriles.

No los conozco, pero con lo que me contaron sobre ellos, seguramente iré pronto con mis hijos a conocerlos.