Por lo general leo todo lo que comentan sobre los tuits donde estoy involucrado y generalmente no contesto, no porque no valga la pena, sino porque sería meterme en una discusión sin fin que terminaría en uno de estos dos extremos “tú eres chairo” o “tú eres derechairo”. No me considero ninguno de los dos y busco dar mi punto de la manera más objetiva posible.

De los tuits que vi me llamó la atención uno que me hacía tres observaciones que me tomaré la libertad de contestar por aquí pues necesito más de 180 caracteres para todas mis respuestas.

Pregunta número uno: ¿Por qué salí de Interlomas y no del centro de la ciudad? Sería más objetivo el tiempo de traslado

Salí de Interlomas porque andaba por Interlomas porque esa es la zona de donde yo y muchos otros se moverían hacia el aeropuerto. En un viernes de quincena, se sabe cuánto me puedo tardar hacia el AICM, mas de dos horas. Lo sé porque lo he vivido.

Mucha gente de la zona poniente de la ciudad puede tener como alternativa el AIFA. Los que viven cerca del Periférico pueden tener como alternativa el AIFA. No entiendo porqué tengo que salir del centro de la ciudad si no es de donde saldría regularmente.

Pregunta número dos: Nada de los vuelos, en el tiempo que estuvo, ¿no salió ni llegó ninguno?

Comente en el articulo que para que mi experiencia fuera completa tendría que tomar un vuelo y que de ahí podría hacer comentarios sobre esa parte. Sí llegaron y salieron vuelos mientras estuve ahí. Como usted sabe, no hay un gran volumen de vuelos, pero igual me tocó ver llegadas y salidas.

Por la misma seguridad de todos, no era lo óptimo que estuviera mientras llegaba uno u otro. Que sí vi las salas de última espera y donde llegan con las maletas, mejor que el AICM, yo creo que sí pero no podré dar una opinión hasta que tome un vuelo desde el AIFA.

Pregunta número tres: ¿Cuando vuelas importa la cultura del director?

Me imagino que se esta refiriendo al director del aeropuerto. Me pareció importante mencionar que el director general del AIFA es una persona educada y con estudios. Que sabe de lo que está hablando y que está comprometido con su labor.

Lo que quise transmitir es que el director del AIFA no es ningún improvisado y sabe lo que está haciendo y que seguramente hará una excelente labor en la administración del aeropuerto.

Cuando vuelas no importa la cultura del director, pero cuando despegas y aterrizas seguramente querrás que la administración del aeropuerto tenga a los mejores operadores y que estos tengan una disciplina de servicio para que solo disfrutemos de la llegada y de la salida sin preocuparnos de nada.

Un improvisado no puede manejar ni administrar a un equipo tan multidisciplinario como el de un aeropuerto.

Comentarios extra

Alguien más respondió el tuit con una copia de un articulo de Grupo Formula donde utilizaron la aplicación de Google Maps para calcular el tiempo de llegada al aeropuerto desde Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, haciendo 1 hora y 50 minutos al aeropuerto.

El articulo viene con fecha del 17 de marzo del 2022, la captura de pantalla del articulo no tiene la hora, ni la fecha de cuando se calculó ese tiempo.

Imagino que los que criticaron eso viven en Polanco, la Roma o la Condesa. Se tendría que haber incluido en el articulo de Formula también cuánto tiempo hubiera tomado llegar al AICM a la misma hora.

No lo comenté en los artículos, pues esa no era la intención, a la una de la tarde desde Santa Fe tomaría hora y media llegar al AICM y 45 minutos llegar al AIFA. Hoy andaba por la zona de Observatorio e hice la misma medición, el tiempo de llegada desde el Sur 132 al lado de hospital ABC tomaría 50 minutos a las 2 de la tarde. Mas o menos lo mismo que llegar al AICM.

Se me hizo extraño que usaran la aplicación de Google Maps que es un poco menos certera que la de Waze. Waze tiene más usuarios y un componente social que hace que los datos sean mas precisos. Hice la prueba y Waze calculó 47 minutos al AIFA y Google Maps una hora y 20 minutos. Uso mucho más Waze y casi nunca se equivoca, Google Maps quién sabe.

¿Entonces?

Alguien comentó que como iba a ir a visitar el aeropuerto si no era un museo. Cada quien decide si ir o no a conocer el aeropuerto. Mi postura fue dar un punto de vista del cual me lleve una agradable sorpresa pues realmente no esperaba lo que vi, sobre todo por todos los comentarios que he visto en redes.

Oír que una senadora dijo que iba a cerrar el AIFA y terminar la construcción del NAICM, me pareció fuera de lugar, además de un comentario sin sentido ni fundamentado.

Lo que tienen razón es que “no todos viven en Interlomas” como no todos viven en Polanco, la Roma, La Condesa o el centro de la ciudad.

Lo que me llevo es que la experiencia de visita hizo reflexionar a varios detractores del AIFA conocidos (y no conocidos míos). Muchos de estos detractores probarán el AIFA y tendré sus comentarios objetivos. También me di cuenta que muchos otros no conocen el aeropuerto y hacen comentarios tomados de las opiniones de otros.

Si sigue a Carlos Mota en Tik Tok, busque su visita al AIFA. Él habla bien del aeropuerto también, y él, téngalo por seguro, no es chairo.

Alguien me dijo: “fuiste el AIFA y te convertiste en chairo”, creo que no va por ahí. Solo hay que apreciar lo que se hizo bien, eso sí.