Hace 60 años inició una leyenda. El 17 de abril de 1963, quedó marcada como una fecha determinante en la historia del periodismo en México. Fue el nacimiento de la revista Alarma!

“¡No me mates papacito… no he hecho nada malo! Inútiles palabras ante un padrastro armado y ciego de celos. Primero un disparo en el vientre de la chiquilla de 15 años llamada Edilberta. Ella cae y aún suplica. Trata de incorporarse. El asesino le pone el pie sobre las espaldas para impedirle levantarse. Ella continua boca abajo, malherida y suplicando. El padrastro desesperado todavía tiene saña suficiente y dispara tres veces más. La naciente vida de Edilberta Téllez Hernández ha terminado”.